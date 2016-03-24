10 атмосферных фото британских болельщиков из XX века

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» собрал колоритных персонажей из фанатской среды Великобритании первой половины XX века.

Англичане – родоначальники не только игры в футбол, но и так называемого фанатского движа. Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает, как выглядели британские болельщики в первой половине прошлого века.

Брутальные дядьки из группы поддержки «Сандерленда» следуют на матч. Чёрный кот прилагается. 1913 год.

Работяги из Эссекса предпочитают «Вест Хэм Юнайтед». Сочный перекус перед матчем? А почему бы и нет! 1923 год.

Болельщики «Блэкберн Роверс». 1928 год.

Леди в предвкушении матча любимого «Портсмута». 1934 год

«Кто мы? Дрозды!» Трещётка и батон в кармане – достойные атрибуты болельщика «Вест Бромвича». 1935 год.

А эти клевые девчонки пробивают выезд за «Манчестер Сити». 1935 год.

Реальные пацаны из Шеффилда. Те, которые «Юнайтед». 1936 год.

Заводила из «Престон Норт Энд». Трубка шикарная, конечно, просто нет слов. А вот стилизованные «бабочки» похоже не были оригинальной «фичей». 1938 год.

Саппорт «Блэкпула» доходит до кондиции перед матчем любимой команды. 1948 год.

Эти ребята болели за «Лестер» еще до того, как это стало мейнстримом. 1949 год.

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Фото: www.pinterest.com, www.gettyimages.com

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