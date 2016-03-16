Народная команда

Главный акционер шотландского «Мазервелла» Лес Хатчинсон передал фанатам 76% акций клуба за символическую сумму в 1 фунт. Так «Мазервелл» станет первым в Шотландии клубом премьер-лиги полностью в собственности болельщиков.

Последние сезоны «Мазервелл» выглядел прилично. Благодаря отсутствию «Глазго Рейнджерс» и проблемам «Хартса», «стальные парни» пару раз зацепили «серебро» и даже сыграли с «Кубанью» в Лиге Европы. Тогда команда Доринелу Мунтяну шотландскую сталь расплавила и квалифицировалась в групповой этап. А «Мазервелл», взяв по итогам сезона 13/14 второе место, на следующий год посыпался. Команда сохранила место в премьер-лиге лишь в переходных матчах.

Вчера «Мазервелл» взорвал ленту двумя сообщениями. С утра Банк Шотландии включил клуб в число участников социального проекта «Хорошая память» по помощи людям с деменцией (приобретенное слабоумие и нарушения памяти) с общим бюджетов в 14,5 млн. фунтов. А ближе к обеду обладатель 76-процентного контрольного пакета акций клуба Лес Хатчинсон подписал Меморандум о Взаимопонимании, фактически передав свою долю фан-группе "Well Society» за символическую сумму в 1 фунт стерлингов. Кроме того, Хатчинсон предоставит клубу и его новым владельцам оборотный капитал на ближайшие месяцы с отсрочкой по погашению кредитов. Договор предусматривает переход клуба в собственность фанатов на ближайшие пять лет. Все ключевые посты уже заняли члены «Well Society».

Сделка завершает 14-месячное пребывание Хатчинсона в клубе, за которое фанаты «стальных парней» могут быть ему только благодарны. Именно Хатчинсон пришел зимой-2014 в сложные для команды времена. Он не допустил продажу клуба зарубежным собственникам, предоставив необходимые для продолжения борьбы за выживание деньги. В итоге «Мазервелл» остался в элите, с честью встретив 130-летний юбилей и заодно отметив 25-летие в премьер-лиге. В этом году «стальные парни» идут четвертыми, но на медали не претендуют. Привел себя в порядок «Абердин», вернулся «Хартс». Они и гонятся за «Селтиком».

Полностью от дел клуба Хатчинсон не отойдет и продолжит поддерживать новое правление клуба. А мы со стороны посмотрим, чем кончится этот любопытный эксперимент.