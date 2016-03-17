Почему «Боруссия» выиграет Лигу Европы

Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» объясняет, почему Дортмунд выиграет второй по важности трофей в Европе.

Все считают «Боруссию» фаворитом Лиги Европы. Букмекеры очень высоко оценивают шансы дортмундцев, что и отображает в себе коэффициент 2.75 на победу в турнире. Но мы знаем футбол таким видом спорта, где может произойти любое чудо. Однако я уверен, что 18 мая мы увидим игроков дортмундской «Боруссии», поднимающими трофей Лиги Европы над головой.

Состав

У дортмундцев отличный состав, который я считаю сильнейшим из всех оставшихся участников. В клубе есть игроки, способные в одиночку решить исход матча, игроки, за которыми следят лучшие клубы, игроки, которые знают вкус побед. Они сумеют справиться с высочайшим давлением. Этот состав готов достигать вершин. Игроки сейчас находятся в прекрасной форме. В 2016 году клуб из Дортмунда еще не знал поражений, а единственные, кому удалось сдержать их напор и сохранить свои ворота сухими, это «Герта» и «Бавария».

Тренер

Томас Тухель является отличным специалистом и тем человеком, который способен привести клуб к европейскому трофею. Ему удалось не испортить былое, но при этом наставник смог внести несколько улучшений. Юрген Клопп сравнивал игру своей «Боруссии» с тяжелым роком. При Тухеле команда немного угомонила пыл, став не такой бесшабашной, но это не означает, что «Боруссия» начала играть в скучный футбол. Просто теперь команда способна где-то придержать мяч, взять паузу, однако при этом не лишилась своей молниеносной скорости атак.

Травмы

К счастью для «Боруссии» и всех ее фанатов, в этом сезоне травмы не создали для команды проблем. На данном этапе ни у кого в клубе нет серьезных травм. Даже Марко Ройс – человек, который последние сезоны был часто подвержен травмам, сейчас в полном порядке. Лидер клуба в оптимальных кондициях подходит к финальной части сезона.

Календарь

В Германии всего 18 команд. Календарь не такой плотный, как в других национальных чемпионатах группы топ-5. В Бундеслиге дортмундцам еще предстоит серьезная борьба за чемпионство, но это не должно стать проблемой. Клуб имеет хорошую ротацию. Даже если «Боруссия» не сможет побороться за титул, она имеет хороший задел и место в Лиге чемпионов себе практически забронировала. Чего не сказать о многих противниках команды в Лиге Европы.

Потрясающая форма и статистика игроков

Генрих Мхитарян: 25 матчей/9 голов и 12 голевых передач.

Пьер-Эмерик Обамеянг: 25 матчей/22 гола и 6 голевых передач.

Марко Ройс: 20 матчей/10 голов и 4 голевых передачи.

Синдзи Кагава: 21 матч/5 голов и 7 голевых передач.

Еще хотелось бы отметить игроков, которые прямо сейчас находятся в прекрасной форме: Матс Хуммельс, Илкай Гюндоган, Маттиас Гинтер, Лукаш Пишчек, Сократис Папастатопулос, Юлиан Вайгль.

Кто же может стать камнем преткновения

Дортмундцы уже выбили из борьбы «Порту», что удалось им достаточно легко. На очереди «Тоттенхэм», который считался одним из фаворитов в борьбе за титул. Но «шпоры» предпочли сделать ставку на АПЛ, возможно, немного недооценили немцев, чего «Боруссия» простить не могла. У «Базеля» есть стимул добраться до финала, так как решающая игра будет проходить на родной для них арене. Английские клубы? Думаю, проход «Ливерпуля» обеспечен. Было бы очень интересно посмотреть на нынешнюю команду Клоппа в игре с его бывшими подопечными. Но «Боруссия» имеет поставленную игру и игроков на пике формы, а «Ливерпуль» только в начале пути и не совсем стабилен. Единственным преимуществом красных стало бы только то, что Юрген и его штаб досконально знают игроков «Боруссии».

«Севилье» предстоит тяжелейшая борьба в чемпионате за место в еврокубках, поэтому, даже не смотря на колоссальный опыт выступлений в Лиге Европы, команде в этот раз ничего не поможет. Третий титул подряд подопечным Эмери не видать. В испанской паре «Атлетика» и «Валенсии» мне видится проход первых. Они могут побороться за путевку в финал. Очень интересной парой выглядит встреча «Вильярреала» и «Байера». Победитель этого противостояния способен добраться до самых поздних этапов турнира. «Боруссия» имеет отличную поддержку трибун. Я даже не представляю, кто из этих команд сможет что-то противопоставить дортмундской команде в ее родных стенах.

Подведём итоги

«Шмели» сейчас находятся в прекрасной форме, но уже имеют в активе не столь давний неудачный опыт финала Лиги чемпионов. Но сейчас эти игроки уже более опытные, а многие из них находятся в лучшей форме за всю свою карьеру. Для некоторых игроков это последний сезон в Дортмунде. Что может быть лучше европейского трофея в последний сезон в клубе? Я уверен, что «Боруссии» это по силам.



P.S «В футбол играют 22 человека, а побеждают немцы» (c) Гари Линекер.

Фото: zimbio.com