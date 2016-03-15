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    Лига Чемпионов

    15 марта 2016
    А на сколько вы оцениваете успех Манчестер Сити?

    Всем привет)

    Хотелось сделать более объемную запись, ну Лига Чемпионов уже на хвосту, и хотелось бы поставить на сегодняшние удивительные матчи, и так начнем.

    Первая ставка этой недели

    15.03.2016 22:45 Манчестер Сити-Динамо Киев 2х кф 3,07

    Вспомните МС за последние года. Считаете вы их успешными. Я лично нет, в группу смерти частенько попадали, да и опыта на таком турнире не намного больше, чем у Динамо. Плюс ко всему тренер Пеллегрини, всегда ведет себя трусливо в ЛЧ. Вспомните как он против Барсы играет. Да, МС скорей всего пройдет дальше, но этот матч они не выиграют.

    Ну вообщем на этом все, итоги прошлой недели, и остальные прогнозы, выложу завтра. Все Я пошел смотреть футбол. Всем приятного просмотра=)

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