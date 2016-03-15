А на сколько вы оцениваете успех Манчестер Сити?

Всем привет)

Хотелось сделать более объемную запись, ну Лига Чемпионов уже на хвосту, и хотелось бы поставить на сегодняшние удивительные матчи, и так начнем.

Первая ставка этой недели

15.03.2016 22:45 Манчестер Сити-Динамо Киев 2х кф 3,07

Вспомните МС за последние года. Считаете вы их успешными. Я лично нет, в группу смерти частенько попадали, да и опыта на таком турнире не намного больше, чем у Динамо. Плюс ко всему тренер Пеллегрини, всегда ведет себя трусливо в ЛЧ. Вспомните как он против Барсы играет. Да, МС скорей всего пройдет дальше, но этот матч они не выиграют.

Ну вообщем на этом все, итоги прошлой недели, и остальные прогнозы, выложу завтра. Все Я пошел смотреть футбол. Всем приятного просмотра=)