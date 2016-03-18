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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Вьери, Зеедорф, Шевченко и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1999/2000

    18 марта 2016
    Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» публикует очередной выпуск самых крупных трансферных сделок прошлых лет.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Стоит напомнить, что за единицу измерения «топовости» трансфера мы взяли такую банальную вещь, как стоимость перехода из клуба в клуб. Сегодня мы публикуем десятку самых дорогих трансферов сезона 1999/2000.

    По многочисленным просьбам читателей, начиная с этого сезона, стоимость трансфера будет указываться в евро, а не в фунтах стерлингов, как это было ранее.

    Кристиан Вьери

    Гражданство: Италия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 45 млн. €

    Николя Анелька

    Гражданство: Франция.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 35 млн. €

    Хуан Себастьян Верон

    Гражданство: Аргентина.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 30 млн. €

    Марсио Аморозо

    Гражданство: Бразилия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Удинезе» (Удине; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).

    Сумма сделки: 28 млн. €

    Винченцо Монтелла

    Гражданство: Италия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 25 млн. €

    Кларенс Зеедорф

    Гражданство: Голландия.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 24,5 млн. €

    Андрей Шевченко

    Гражданство: Украина.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Динамо» (Киев; Украина) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 23 млн. €

    Хидэтоси Наката

    Гражданство: Япония.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Перуджи» (Перуджа; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

    Сумма сделки: 21,7 млн. €

    Сонни Андерсон

    Гражданство: Бразилия.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Лион» (Лион; Франция).

    Сумма сделки: 19 млн. €

    Анджело Перуцци

    Гражданство: Италия.

    Амплуа: вратарь.

    Маршрут: из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 19 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: pinterest.com, gettyimages.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 20:21

      Почему нет ретро материалов из Российского футбола?

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      Рейтинг: +137

      serg30 > Igorello97 18 марта 2016, 20:29

      Почему нет? Было около десятка публикаций, так или иначе связанных с российским футболом. Не всё просто выносится редакцией на главную сайта. :)

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      Рейтинг: +427

      policepnz > Igorello97 19 марта 2016, 18:43

      Потому что все они в 90е так ли иначе завязаны на одной команде!)

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