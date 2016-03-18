Вьери, Зеедорф, Шевченко и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1999/2000

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» публикует очередной выпуск самых крупных трансферных сделок прошлых лет.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Стоит напомнить, что за единицу измерения «топовости» трансфера мы взяли такую банальную вещь, как стоимость перехода из клуба в клуб. Сегодня мы публикуем десятку самых дорогих трансферов сезона 1999/2000.

По многочисленным просьбам читателей, начиная с этого сезона, стоимость трансфера будет указываться в евро, а не в фунтах стерлингов, как это было ранее.

Кристиан Вьери

Гражданство: Италия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 45 млн. €

Николя Анелька

Гражданство: Франция.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Арсенала» (Лондон; Англия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 35 млн. €

Хуан Себастьян Верон

Гражданство: Аргентина.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Лацио» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 30 млн. €

Марсио Аморозо

Гражданство: Бразилия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Удинезе» (Удине; Италия) в «Парму» (Парма; Италия).

Сумма сделки: 28 млн. €

Винченцо Монтелла

Гражданство: Италия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Сампдории» (Генуя; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 25 млн. €

Кларенс Зеедорф

Гражданство: Голландия.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Реала» (Мадрид; Испания) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 24,5 млн. €

Андрей Шевченко

Гражданство: Украина.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Динамо» (Киев; Украина) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 23 млн. €

Хидэтоси Наката

Гражданство: Япония.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Перуджи» (Перуджа; Италия) в «Рому» (Рим; Италия).

Сумма сделки: 21,7 млн. €

Сонни Андерсон

Гражданство: Бразилия.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Барселоны» (Барселона; Испания) в «Лион» (Лион; Франция).

Сумма сделки: 19 млн. €

Анджело Перуцци

Гражданство: Италия.

Амплуа: вратарь.

Маршрут: из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 19 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

Фото: pinterest.com, gettyimages.com

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