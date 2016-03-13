«Кубань» молодая

Менеджмент краснодарцев принято ругать за тренерскую чехарду и непонятные трансферы, однако сейчас «Кубань» - клуб, где молодежь получает реальный шанс проявить себя. Каретник, Лобкарев, Якуба, Клещенко и остальные.

«Кубань» активно работает на украинском трансферном рынке. Неудивительно, учитывая, что бизнес главного инвестора клуба Олега Мкртчяна на Украине, а с деньгами у соседей сейчас туго. В другой ситуации вряд ли Евгений Селезнев поехал бы в Краснодар. В последнем туре форвард сборной Украины открыл счет с пенальти. Закрепил превосходство хозяев над «крылышками» другой выходец из УПЛ - Сергей Каретник (21 год). Хавбека на пару с защитником Георгием Зотовым (26 лет) привез с собой Сергей Ташуев из донецкого «Металлурга» ещё в «Анжи». Естественно, когда Ташуева пригласили в Краснодар, шанс тезке был обеспечен. Габаритного и мощного Каретника, играющего на позиции «десятки», Ташуев выпускал ещё до массового исхода лидеров. А на заключительный этап сезона Сергей рассматривается как игрок основы. Выход в старте в Казани и с «Крыльями» и забитый гол должны придать ему уверенности.

Для Владимира Лобкарева (22 года) это уже второе пришествие в «Кубань». Перспективного крайка селекционеры краснодарцев присмотрели в армавирском «Торпедо». Закрепиться сходу не получилось, и Владимир вернулся в Армавир. Там за сезон вновь ярко проявил себя, забив десяток мячей, и опять получил приглашение из Краснодара. В этом сезоне Лобкарев сыграл в шести матчах. Четыре из них начал в стартовом составе. Номинально крайний хав, Владимир любит и умеет подключаться вперед, способен обыграть и отдать. Сзади надежности пока недостает, хотя несмотря на скромные габариты он хорош в отборе и верховых единоборствах.

Александра Клещенко (20 лет) разглядели во второй команде канувшей в лету «Алании». Парень пока сыроват для игры в центре обороны на уровне РФПЛ. Ошибка Клещенко стоила «Кубани» поражения в краснодарском дерби. Но рядом с опытным партнером Александр способен прибавить. Последней игрой защитника в паре с Армашем Ташуев остался доволен. И хотя сейчас у «Кубани» есть Сантана, Клещенко остается в обойме и первый кандидат для выхода на замену или на случай повреждений.

Денис Якуба (19 лет) - один из трёх воспитанников «Чертаново», поигравших за юношескую сборную России Under-17. Твердым игроком основы Якуба был и на финальном этапе молодежного Евро Under-19 прошлым летом. Влад Паршиков до сих бегает в ПФЛ за родной клуб, Александр Зуев помог «Спартаку» вырвать победу над «Амкаром». А Якуба где-то между. В сборной парня отправляли в на фланг обороны за скорость и неуступчивость, но вообще-то Денис любит и умеет играть в середине поля. Два последних трансферных окна выкосили среднюю линию «Кубани», так что удивляться выходу 19-летнего парня в основе не стоит. В игре с «Крыльями» Якуба вообще был лучшим на поле, успевая всюду и оформив к тому же ассист. Краснодарцы ещё в феврале продлили контракт с Денисом на четыре года и всерьёз на него рассчитывают.

Это только те четверо, что уже в этом сезоне будут определять лицо «Кубани». А есть ведь ещё лучший бомбардир молодежного первенства Юрий Завезён (19 лет), наколотивший десяток мячей. Есть не менее перспективный 20-летний форвард Максим Майрович, которого Ташуев потихоньку подпускает к основе. Есть 19-летний воспитанник «Спартака» Игорь Коновалов, забивной экс-хавбек ЦСКА Святослав Георгиевский (20 лет). Пока ждет своего шанса ещё один вывезенный с Украины футболист - хавбек расформированного запорожского «Металлурга» Игорь Жураховский (21 год).