А у вас лидерство убежало!

Почему ЭТО наконец произошло в чемпионате России

Каждый из нас проводил эту зиму по-разному. Читатели данного блога, понятное дело, изучали труды Аристотеля и Глеба Шульпякова и посещали концерты органной музыки. Вокруг мы видим еще нескольких людей, не тративших время зря, среди них граждане Бердыев К., Гаджиев Г. – говорят, они хорошо знают друг друга в лицо, бывают же такие совпадения…

Напротив, слабые результаты команд Билаш-Воаша А., Кононова О., Аленичева Д., Слуцкого Л. свидетельствуют о том, что не достаточно проводить сборы в стране, где живет Лионель Месси. Надо еще уметь готовить команду к конкретным матчам. Неплохо бы уметь внедрять новичков. Хоть одного.

Скажете: проклятый идеализм. Но вот плохо подготовившийся клуб «Спартак» после поражения в матче, в котором поражений не прощают, выходит на следующий матч, в котором поражений не прощают тем более (от кого? от «Амкара»??) против прекрасной Тренерской Команды – разумеется, пропускает и мучается от блестящей готовности соперника, но в концовке, почему-то, находит последние удачные аргументы и побеждает.

Это никакой не пример и никакое не сравнение. Тур назад этот же славный «Спартак» не смог показать ничего, не выставил на обозрение волевые качества, не конвертировал в голы ни аргумент Зуева, ни настырность парня с фундаментальным именем The Луиш. Но, во-первых, будем говорить честно (как учили нас бароны Мюнхгаузен и Кучук): в игре против ЦСКА «Спартак» имел даже больше моментов, чем армейцы – против «Ростова». Во-вторых, в последних 6 матчах ЦСКА набрал 4 очка. Прописью: четыре. Это не считая Лиги чемпионов.

Поэтому очень просто сказать, что дело в Бердыеве, но это будет такой же правдой, как то, что «Ростов» тайно тренирует Гамула. Курбан Бекиевич -поразительнейшая личность, что и говорить. Поразительные результаты. Полоз, Джанаев, Бухаров… Тимофей Маргасов, Маргас Тимофеев… Как же много умеют незатейливые игроки, которых правильно подготовили! Природный талант Маргасова – в сегодняшнем корявом ударе по воротам с трех метров, но его подготовка – в невероятных 16-ти пропущенных голах «Ростова» в сезоне. Это всего лишь на 16 голов больше, чем забил за свою карьеру Георгий Щенников.

У Бердыева забивает и распасовывает отягощенный капитанской повязкой Гацкан. Он научил играть в футбол кумира всех молдавских мафиози Гацкана! При этом за 800 лет три тренера ЦСКА не смогли научить вышеозначенного Щенникова держать линию офсайда.

В общем, с гениальностью наставника «Ростова» мы как-то разобрались, вопрос-то не в нем. Двукратный чемпион страны Слуцкий, у которого команда каждую божью осень проигрывает матчи пачками (и не все – «Ростову»), выходит на интервью после игры и говорит: «Мы не нашли аргументов». Что же теперь? Травмы? Нет травм. Усталость? Не играли всю зиму. Скамейка? Совершенно нормальная, три новичка.

Конечно, всё дело в голе «Ростова». Всё, да не всё. Были в этой игре и другие факты сюжета – например, хромая одышка нескольких ключевых армейских игроков, оказавшихся беспомощными на фоне ростовчан, победивших природу вместе со своим тренером (тоже, упомянем справедливости ради, двукратным чемпионом России). А ещё ошибки при определении стартового состава, затем не исправленные заменами (как можно убрать троих игроков так, чтобы на поле остался тоскливый Муса и полупрозрачный Еременко?) и другое-прочее.

«Сделаем выводы» - эту фразу произносят многие, но чемпионы – не более чем раз в сезон. Лимит ЦСКА исчерпан. Эпохальная для нынешнего чемпионата смена лидера свидетельствует лишь об этом.