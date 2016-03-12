Event horizon РФПЛ. ЦСКА и чемпионство.

«Вот это комбинация! Ростов по-барселонски раскатал армейцев!» - написал Ерофеев Андрей - ведущий текстовой трансляции на «Бомбардире» матча ЦСКА - Ростов. Упомянём пару личностей прошлого столицы, а также сравним чемпионаты стран и их команды.

Обычно, для команды отчасти триумфальна победа в любом дерби. Собственно, в матче прошлого тура РФПЛ «армейцы» обыграли «Спартак» со счётом 1-0. И всё бы хорошо, но вкус победы может сильно расслабить любого человека.

И тут ЦСКА приходится играть другой центральный матч тура. «Ростов"? Да, за 3 очка от столичной команды. Ростов еле удержался от вылета в прошлом сезоне, и все думают, что не всё так плохо, но, у команды Курбана Бердыева всего лишь одна линия останавливала ЦСКА - защита. А дальше - дело за малым - контратака и гол, что было прекрасно продемонстрировано в сегодняшнем матче.

А кто бы мог помочь ЦСКА хотя бы не проиграть в этом поединке?

Сейду Думбия (2010 - 2015)

Было бы странно не упомянуть о нём. Игрок, принёсший много пользы столичной команде, безусловно мог помочь своей команде. И все бы ничего, удары по воротам есть, однако почему-то нет голов. А всё дело в том, что ЦСКА не смог креативно выстраивать позиционные атаки против обороны Ростова.

Иногда он вроде бы выглядит, как увалень. Особенно это бросается в глаза, когда Думбия затевает дриблинг, который совершенно не вытекает из логики игры. То есть нет свободных зон, все защитники располагаются как надо. И вдруг Сейду бежит с мячом в эту толпу. У меня первая мысль: «Куда ты обыгрываешь?! Сейчас потеряешь!» А дальше видишь, никакой он не увалень, с мячом работает виртуозно, чаще всего выходя победителем из ситуации. Под него очень сложно подстроиться, учитывая оригинальный дриблинг и способность действовать иногда на поле вопреки всякой логике. У Сейду нет школы в классическом футбольном понимании. Думбия — самоучка. Отсюда своеобразная манера. Леонид Слуцкий

Возможно, что со своим стилем игры нападающий Кот-д'Ивуара сбил бы с толку защитников «Ростова». Однако, его место занимал Ахмед Муса по причине отсутствия первого в клубе.

Кейсуке Хонда (2010 - 2013)

Не сказать, что этот японский полузащитник было неотъемлемым элементом игры «армейцев», однако, выходя на поле, свою лепту в продвижение атаки он вносил. И его роль в этом матче была та же самая - разгон или развитие позиционных атак. Кейсуке местами мог действовать предсказуемо, однако нельзя сказать, что защитники прямо бы читали мысли - в любом случае, армейцы с его помощью могли бы забить. Сейчас на себя эту роль взял на себя новобранец - Роман Широков, но должным образом сегодня он показать себя не успел.

Хотя, в РФПЛ на данный момент «центральным матчем тура» можно назвать любой поединок - в данный момент разница в 10 очков присутствует у 8 места - ровно половина таблицы теоретически могут претендовать хотя бы на ЛЧ или ЛЕ, для сравнения, в Англии 10-очковая разница с 1 по 4 место (хотя разброс очков там вероятен):

Да и другая параллель с АПЛ есть. Вам никого нынешний «Ростов» не напоминает?

Что ж, будем надеяться, что и наша лига будет такой же интересной, как и другие европейские.