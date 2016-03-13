«Проще купить Халка, чем поставить неопытного воспитанника». Интервью экс-игрока «Зенита»

Бывший защитник «Зенита-2» Кирилл Костин, который теперь играет в Португалии, рассказал в интервью Александру Плеханову, почему в «Зените» мало воспитанников, кому мешают деньги и как быстро выучить иностранный язык.

- Вы долго играли за «Зенит-2», но потом сорвались в Европу. Почему решились уехать из России?

- Главной причиной стало желание попробовать себя в Европе. В России не было достойных предложений. Считаю, что если выпадает такой шанс, то им надо пользоваться.

- Ждать шанс от Виллаш-Боаша нереально? Почему в «Зените» сейчас так мало воспитанников?

- Реально все. И Виллаш-Боаш дает шансы, но у кого-то хватает терпения, а у кого-то нет. «Мне не дают шанса», «меня не выпускают» – отговорки. Значит, нужно усерднее работать на тренировках, доказывать, что ты можешь на равных конкурировать с игроками основной команды. Сейчас «Зенит» – это бренд, имя. У клуба высокие задачи и амбиции. Как в России, так и в Европе. Чтобы добиваться этих задач, нужны квалифицированные игроки. Проще купить условного Халка и Витселя, чем поставить неопытного воспитанника. Такова политика клуба.

- Что привлекло именно в Португалии?

- Это было единственное предложение из Европы. «Лейрия» – хороший клуб с амбициями, с высокими задачами. Клуб хотят возродить. Факт, что тут русское руководство, тоже привлек.

- Были ли другие предложения?

- Только от «Зенита» – продлить контракт.

- Расскажите про первый день в Португалии.

- Лето, жара, отличная погода. Это первое, что бросилось в глаза. Особого удивления не было. Что-то новое узнавал каждый день. Как в жизни, так и на поле. Ребята в команде приняли хорошо. Тогда еще в коллективе были соотечественники, поэтому адаптироваться оказалось достаточно легко.

- По России скучаете?

- Первое время было трудно. Сами понимаете, это другая страна. Языка не знаю, друзей рядом нет. Приходится начинать все сначала. Хотелось вернуться обратно. Думал, что зря сюда приехал. Потом стало легче. Отпустил прошлое и то, что меня держало в Питере. Стал жить настоящим. Сейчас ничуть не жалею. Это хороший опыт для меня. Конечно, больше всего скучаю по родным. Но хочу сказать им огромное спасибо за поддержку. Без нее мне было бы намного тяжелее.

- Как оцените свой прогресс с того момента, как оказались в Европе? Часто говорят, что за границей уровень совсем другой.

- Мне тяжело заметить свой же прогресс. Легче спросить у кого-то со стороны. Но я считаю, что повзрослел, начал играть в более взрослый футбол, окреп, стал сильнее физически. Тут немного другой футбол, нежели в России. Поэтому узнаю игру с другой стороны.

- Три лучших качества Кирилла Костина, и в чем надо прибавить?

- Отбор мяча, лидерские качества и профессионализм. А прибавить надо в игре головой, сосредоточенности и игре в атаке.

- Молодым российским игрокам надо ждать шанса на родине или пробовать себя в других странах?

- Каждый решает сам для себя. Я сделал такой выбор, кто-то думает иначе. Но я считаю, что если есть возможность уехать в Европу, то ей надо пользоваться. В Россию всегда можно вернуться. В молодом возрасте важнее играть, а не сидеть с огромным контрактом на скамейке.

- Наши не едут именно из-за денег?

- Деньги, наверное, на первом месте. Плюс не все готовы менять привычные условия. Переезд – это стресс. Не каждый готов к этому. А стремятся уехать, потому что в России не дают шанса. И правильно, что уезжают, я считаю.

- «Лейрия» похожа на какой-нибудь наш клуб?

- «Лейрия» хочет вернуться обратно в высший дивизион. Если сравнивать, помните, как «Краснодар» поднимался в Премьер-лигу? Примерно по такому же пути следует и «Лейрия». Сейчас выстраивается хороший тренировочный процесс. Тут отличный стадион, на котором проводились матчи Евро-2004. У клуба есть огромный потенциал. Здесь собраны квалифицированные игроки. У нас есть молодой 17-летний Бруну Жордау. Он уже в своем возрасте показывает неплохую игру. Вот у него большое будущее. За Бруну охотится вся Португалия. Сейчас тяжело судить, на какое место мы смогли бы претендовать в ФНЛ. Потому что команда только проживает свое становление.

- У русских в «Лейрии» привилегированное положение? Одна из проблем тех же бразильцев в России – они тут же собираются в кучку и везде вместе.

- Нет. Русские здесь на таком же счету, как и остальные игроки. Нет никаких поблажек. Сейчас из русских остался только я один. Все ребята разъехались в другие клубы. Только недавно ко мне присоединился Анатолий Николаеш из ЦСКА. Стараемся общаться, поддерживать друг друга. А когда были остальные ребята, то да, все время были вместе. Наверное, как раз кучковались.

- Португальский учите? Материться научились?

- Материться научился, но стараюсь общаться культурно. А вообще с каждым днем говорю лучше и лучше. Поначалу было не так просто. Начинал с нуля. Но постоянно спрашивал: «Что значит это слово, а это?». Так постепенно и подучил язык. Плюс я каждый день нахожусь в окружении людей, которые говорят по-португальски. Так выучить язык намного проще. Сейчас говорю намного лучше, нежели восемь месяцев назад.

- С кем еще из наших поддерживаете отношения?

- С Евгением Тюкаловым, который сейчас перебрался в Эстонию, поддерживаю общение. С Томасом Рукасом, выступающим за «Спортинг».

- Рассматриваете возможность возвращения в Россию?

- Если будут предложения, то буду рассматривать. На данный момент я – игрок «Лейрии». Когда появится конкретное предложение, тогда и буду думать.

- В каком европейском клубе хотелось бы поиграть в будущем?

- В лондонском «Арсенале». Всегда импонировала эта команда. А вообще я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира в родном городе.

Фото: videofan.xyz, desportoleiria.pt, vk.com

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