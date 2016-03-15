Да Силва, Бендеры, Березуцкие и другие близнецы мирового футбола

Кто вместо брата поехал на чемпионат мира и стал обладателем золотой медали? У кого из братьев Невиллов есть близнец? «Двое из ларца» на «тренерском мостике» и это не де Буры? Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает об этом.

Тема близнецов в истории мирового футбола может показаться избитой, однако блог «Футбол в стиле Ретро» основательно подошел к этому вопросу и однозначно вас удивит. Итак, поехали!

Вилли ван де Керкхоф и Рене ван де Керкхоф. Голландия.

Дата рождения: 16 сентября 1951 года.

Интересный факт: оба были номинированы на «Золотой Мяч» в 1978 году.

Эрвин Клемерс и Хельмут Клемерс. ФРГ.

Дата рождения: 24 марта 1949 года.

Интересный факт: в заявку на победный для сборной ФРГ чемпионат мира 1974 года Хельмут попал вместо брата, исключенного по дисциплинарным соображениям. В матче немецкого чемпионата Эрвин оскорбил судью и по решению Немецкого футбольного союза был исключен из сборной перед самым мундиалем.

Юрий Савичев и Николай Савичев. СССР.

Дата рождения: 13 февраля 1965 года.

Юрий - олимпийский чемпион и автор «золотого» гола сеульской Олимпиады (1988), Николай же в последний момент был «отцеплен» из заявки на турнир Анатолием Бышовцем.

Андреас Равелли и Томас Равелли. Швеция.

Дата рождения: 13 августа 1959 года.

Андреас, игравший на позиции центрального защитника, не так известен в нашей стране. Однако в сборной Швеции дебютировал на год раньше, чем его более популярный брат.

Гильермо Баррос Скелотто и Густаво Баррос Скелотто. Аргентина.

Дата рождения: 4 мая 1973 года.

Любопытный факт: после завершения карьеры футболиста, Гильермо возглавил «Ланус». Густаво же получил в клубе должность технического директора. Эмоциональные близнецы на «тренерском мостике» смотрелись оригинально.

Хорхе Дели Вальдес и Хулио Дели Вальдес. Панама.

Дата рождения: 12 марта 1967 года.

Хорхе, в отличие от брата, пошумевшего в Европе, особой славы не снискал, львиную долю карьеры отыграв в японском чемпионате. Тем не менее, забивал он немало и регулярно играл за сборную Панамы.

Франк де Бур и Рональд де Бур. Голландия.

Дата рождения: 15 мая 1970 года.

Интересный факт: вместе поиграли за пять клубов. В послужном списке братьев значатся «Аякс», «Барселона», «Рейнджерс», «Аль-Райян» и «Аль-Шамаль».

Филипп Деген и Давид Деген. Швейцария.

Дата рождения: 15 февраля 1983 года.

Давид пару лет назад завершил карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем, Филипп по сей день «пылит» в «Базеле».

Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий. Россия.

Дата рождения: 20 июня 1982 года.

Интересный факт: Алексей долгое время считался талантливее и сильнее, как игрок, чем брат. В ЦСКА Леша попал на полгода раньше Васи. В сборной также дебютировал на четыре месяца раньше.

Хамит Алтынтоп и Халил Алтынтоп. Турция.

Дата рождения: 8 декабря 1982 года.

Интересный факт: родившись в Гельзенкирхене, братья почти всю карьеру провели в Бундеслиге. В турецком чемпионате Халил дебютировал лишь в 28 лет, а Хамит - в 29.

Антонио Филиппини и Эмануэле Филиппини. Италия.

Дата рождения: 3 июля 1973 года.

Братья вместе поиграли в шести клубах: «Оспиталетто», «Брешиа», «Палермо», «Лацио», «Тревизо», «Ливорно».

Фил Невилл и Трейси Невилл. Англия.

Дата рождения: 21 января 1977 года.

Мало кто знает, что у Фила Невилла, помимо крутого брата Гари, есть ещё и сестра-близнец - Трейси. Сестренка тоже связана со спортом - играла за национальную сборную Англии по нетболу (разновидность баскетбола).

Кирилл Комбаров и Дмитрий Комбаров. Россия.

Дата рождения: 22 января 1987 года.

«Двое из ларца, одинаковых с лица» вместе поиграли за московское «Динамо», а в 2010 году дружно пополнили ряды «Спартака».

Ларс Бендер и Свен Бендер. Германия.

Дата рождения: 27 апреля 1989 года.

Братья дружно колесили по молодежным командам («Бранненбург», «Унтерхахинг», «Мюнхен 1860»), а во взрослой карьере вместе поиграли лишь в мюнхенском клубе. В 2009 году их дороги разошлись: Свен играет в Дортмунде за «Боруссию», а Ларс выступает в леверкузенском «Байере».

Фабио да Силва и Рафаэл да Силва. Бразилия.

Дата рождения: 9 июля 1990 года.

Вместе начали взрослую карьеру и играли в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Фабио выступает за «Кардифф Сити», а Рафаэл защищает цвета «Лиона».

Илия Миланов и Георги Миланов. Болгария.

Дата рождения: 19 февраля 1992 года.

Братья - воспитанники «Литекса». Георги покинул Ловеч в 2013 году, подписав контракт с московским ЦСКА (сейчас на правах аренды играет за «Грассхоппер»). А Илия недавно перебрался в «Берое».

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Фото: anp-archief.nl, tumblr.com, taringa.net, infobae.com, oocities.org, tageswoche.ch, dailymail.co.uk, pinterest.com

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