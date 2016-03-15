Да Силва, Бендеры, Березуцкие и другие близнецы мирового футбола

Ничего/никого нового, ага. Разочарован.
Тема близнецов в истории мирового футбола может показаться избитой, однако блог «Футбол в стиле Ретро» основательно подошел к этому вопросу и однозначно вас удивит. Итак, поехали!
Вилли ван де Керкхоф и Рене ван де Керкхоф. Голландия.
Дата рождения: 16 сентября 1951 года.
Интересный факт: оба были номинированы на «Золотой Мяч» в 1978 году.
Эрвин Клемерс и Хельмут Клемерс. ФРГ.
Дата рождения: 24 марта 1949 года.
Интересный факт: в заявку на победный для сборной ФРГ чемпионат мира 1974 года Хельмут попал вместо брата, исключенного по дисциплинарным соображениям. В матче немецкого чемпионата Эрвин оскорбил судью и по решению Немецкого футбольного союза был исключен из сборной перед самым мундиалем.
Юрий Савичев и Николай Савичев. СССР.
Дата рождения: 13 февраля 1965 года.
Юрий - олимпийский чемпион и автор «золотого» гола сеульской Олимпиады (1988), Николай же в последний момент был «отцеплен» из заявки на турнир Анатолием Бышовцем.
Андреас Равелли и Томас Равелли. Швеция.
Дата рождения: 13 августа 1959 года.
Андреас, игравший на позиции центрального защитника, не так известен в нашей стране. Однако в сборной Швеции дебютировал на год раньше, чем его более популярный брат.
Гильермо Баррос Скелотто и Густаво Баррос Скелотто. Аргентина.
Дата рождения: 4 мая 1973 года.
Любопытный факт: после завершения карьеры футболиста, Гильермо возглавил «Ланус». Густаво же получил в клубе должность технического директора. Эмоциональные близнецы на «тренерском мостике» смотрелись оригинально.
Хорхе Дели Вальдес и Хулио Дели Вальдес. Панама.
Дата рождения: 12 марта 1967 года.
Хорхе, в отличие от брата, пошумевшего в Европе, особой славы не снискал, львиную долю карьеры отыграв в японском чемпионате. Тем не менее, забивал он немало и регулярно играл за сборную Панамы.
Франк де Бур и Рональд де Бур. Голландия.
Дата рождения: 15 мая 1970 года.
Интересный факт: вместе поиграли за пять клубов. В послужном списке братьев значатся «Аякс», «Барселона», «Рейнджерс», «Аль-Райян» и «Аль-Шамаль».
Филипп Деген и Давид Деген. Швейцария.
Дата рождения: 15 февраля 1983 года.
Давид пару лет назад завершил карьеру футболиста из-за проблем со здоровьем, Филипп по сей день «пылит» в «Базеле».
Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий. Россия.
Дата рождения: 20 июня 1982 года.
Интересный факт: Алексей долгое время считался талантливее и сильнее, как игрок, чем брат. В ЦСКА Леша попал на полгода раньше Васи. В сборной также дебютировал на четыре месяца раньше.
Хамит Алтынтоп и Халил Алтынтоп. Турция.
Дата рождения: 8 декабря 1982 года.
Интересный факт: родившись в Гельзенкирхене, братья почти всю карьеру провели в Бундеслиге. В турецком чемпионате Халил дебютировал лишь в 28 лет, а Хамит - в 29.
Антонио Филиппини и Эмануэле Филиппини. Италия.
Дата рождения: 3 июля 1973 года.
Братья вместе поиграли в шести клубах: «Оспиталетто», «Брешиа», «Палермо», «Лацио», «Тревизо», «Ливорно».
Фил Невилл и Трейси Невилл. Англия.
Дата рождения: 21 января 1977 года.
Мало кто знает, что у Фила Невилла, помимо крутого брата Гари, есть ещё и сестра-близнец - Трейси. Сестренка тоже связана со спортом - играла за национальную сборную Англии по нетболу (разновидность баскетбола).
Кирилл Комбаров и Дмитрий Комбаров. Россия.
Дата рождения: 22 января 1987 года.
«Двое из ларца, одинаковых с лица» вместе поиграли за московское «Динамо», а в 2010 году дружно пополнили ряды «Спартака».
Ларс Бендер и Свен Бендер. Германия.
Дата рождения: 27 апреля 1989 года.
Братья дружно колесили по молодежным командам («Бранненбург», «Унтерхахинг», «Мюнхен 1860»), а во взрослой карьере вместе поиграли лишь в мюнхенском клубе. В 2009 году их дороги разошлись: Свен играет в Дортмунде за «Боруссию», а Ларс выступает в леверкузенском «Байере».
Фабио да Силва и Рафаэл да Силва. Бразилия.
Дата рождения: 9 июля 1990 года.
Вместе начали взрослую карьеру и играли в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Фабио выступает за «Кардифф Сити», а Рафаэл защищает цвета «Лиона».
Илия Миланов и Георги Миланов. Болгария.
Дата рождения: 19 февраля 1992 года.
Братья - воспитанники «Литекса». Георги покинул Ловеч в 2013 году, подписав контракт с московским ЦСКА (сейчас на правах аренды играет за «Грассхоппер»). А Илия недавно перебрался в «Берое».
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Фото: anp-archief.nl, tumblr.com, taringa.net, infobae.com, oocities.org, tageswoche.ch, dailymail.co.uk, pinterest.com
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