Серб и молод

Николай Кожевников - о трансфере Вукашина Йовановича и о том, нужен ли он «Зениту».

Сербские СМИ за последний месяц уже успели написать целую сагу о переходе Вукашина Йовановича в «Зенит», его запросах по объёму получаемой евровалюты и его путешествии в далёкий Петербург. Успел высказаться по этому поводу и сам Вукашин:

В последние полтора месяца журналисты буквально атаковали меня на каждом шагу в Сербии, писали то, чего не было, выдумывали интервью, которых я не давал! Все из-за этой истории с моим возможным переходом... И у меня буквально взорвалась голова от этого всего. Сейчас хочу наконец сосредоточиться на футболе. И я счастлив, что все разрешилось положительно, это хеппи-энд.

Теперь свершилось. В середине недели Йованович со своими представителями прилетел в Северную столицу для подписания контракта, а в субботу официально объявили о подписании контракта.

Предыстория и переговоры.

Я, признаться, ни на секунду не сомневался в том, что все условия будут согласованы и трансфер состоится. Это было видно напрямую и между строк ещё в первых комментариях агента и ген. директора «Црвены Звезды». В последнее время понятия клубного патриотизма являются эфемерными, почти мистическими, так что каким бы патриотом родного клуба не был серб решающими были другие факторы.

Единственным, что не устраивало Йовановича, была предлагаемая зарплата и вопрос о его заявке в первую команду или же в «Зенит"-2. Поначалу сербу предлагалась зарплата в 240 тыс евро в год и заявка в ФНЛ за «Зенит"-2. Причём это существенный фактор, так как для легионеров сквозная заявка из ФНЛ в премьер-лигу невозможна, значит, при заявке Йовановича за вторую команду серба ожидало явное понижение в уровне соперников и фактически невозможность бороться за основу в первой команде. Это серба, разумеется, не устроило.

Вообще, переговоры давались очень тяжело и психологически для игрока, и для руководства обоих клубов. В итоге всем сторонам пришлось идти на компромисс - игрок согласился на тренировки с основой при игре за «Зенит"-2, «Црвена Звезда» согласилась на 2 млн евро + 0,5 млн евро возможными бонусами, а «Зенит» согласился удовлетворить финансовые требования сербского стоппера.

Так или иначе, очередной вопрос оказался решён не без участия «Газпрома». Возможно, даже прямого участия. Ведь мы не забываем, что с недавнего времени главным спонсором «Звезды» является «Газпром», и крупная корпорация наверняка повлияла на решение, если не игрока, то сербского клуба. В то время, когда футбол становится масштабным бизнесом, деловые связи играют всё большее значение... Хорошо это или плохо, судите сами.

Финансы.

В стране экономический кризис, всем приходится считать деньги. Футбольных клубов и российского футбола в целом это тоже касается, поэтому и мы не отойдёт от мейнстрима. Официально никакие условия контракта неизвестны, но ранее сообщалось, что он заключит контракт на 4,5 года (т.е. до лета 2020 года. Красивая дата, многие клубы её выбирают ) с зарплатой в 600 тысяч евро в год. С одной стороны, по меркам «Зенита» это совсем небольшие траты, и оклад Вукашина в стане «сине-бело-голубых» будет сильно уступать в прайс-листе многим другим евромиллионерам. С другой стороны, Маурисио, годами проверенный в реалиях российской премьер-лиги, чьё приглашение было инициативой Андре Виллаш-Боаша и претендент на место в основном составе, будет получать всего полмиллиона евро в год. Как-то не очень справедливо. Но есть несколько причин, которые объясняют согласие руководства петербуржцев платить сербу удовлетворяющую его зарплату:

Во-первых, Йованович очень молод и обладает огромным потенциалом. Если он расцветёт на новом месте, тем более если вытеснит из основа Ломбертса с Нету, вряд ли кто-то даже из самых скабрёзных болельщиков пожалеет о размерах зарплаты новичка команды.

Во-вторых, всё-таки на Вукашина в последние несколько лет хватало претендентов и кроме «Зенита": мадридский «Атлетико», «Бордо», «Ювентус», «Спартак», «Фиорентина», «Шальке-04»... То есть интерес существует, и немаленький, и есть возможность вырастить в своём составе звезду и продать её за солидную компенсацию в европейский топ-клуб, обеспечив хорошую рекламу и себе, и игроку.

В-третьих, оборона «сине-бело-голубых» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью, Ломбертс не молодеет, на Гарая всегда есть серьёзные претенденты за рубежом, хотя о продаже Эсекьеля речь вестить, скорее всего, не будет. Нету прибавляет, всё реже совершает грубые ошибки, но впечатляет своей игрой нечасто.

Фамильное проклятие. Стоит ли «Зениту» избавляться от Нету?

В такой ситуации молодой центральный защитник с большим потенциалом и без заоблачной зарплаты не помешает точно.

Who is mister Vukasin Jovanovic?

Большинство российских футбольных болельщиков сможет сказать про новичка «Зенита», что он серб и молод. На самом деле всё несколько глубже, чем кажется.

Если вкратце, то скромненько - всего-то навсего лучший молодой защитник Сербии и чемпион мирового первенста U-20. Ах да, чуть не забыл - его уже успели прозвать «новым» Видичем.

Большинство футбольных болельщиков знают Вукашина по резонансному, почти вирусному, видео, как Йованович радовался и праздновал победу на том самом молодёжном ЧМ U-20.

Как человек, сербский защитник известен своим непростым характером, который поначалу мешал закрепиться в основе «Звезды». Патриот, очень религиозен.

Среди сильных качеств Йовановича можно отметить атлетизм. Рост игрока - 188 см. Как следствие, игрока также отличает хорошая игра головой, высокий процент выигранных единоборств, неуступчивость в отборе, хотя при этом он может сыграть с фолом или просто грубо. Вукашин обладает хорошей скоростью для своего роста, искусством первого паса.

Конечно, серб не идеален - иногда он может допустить ошибки в выборе позиции. Но с помощью тактических занятий, упорной работы и высокого уровня партнёров в первой команде «Зенита», с которой он, как минимум, будет тренироваться должны исправить этот недостаток. Да и чего требовать слишком многого - парню всего 19 лет. Многие российские футболисты до 20 с лишним лет играют на юношеском уровне и играют неидеально, а затем в 25 летнем возрасте появляются на уровне премьер-лиги в составе середняков и аутсайдеров и считаются большими талантами (Новосельцев, как явный пример).

К атакам Йованович подключается нечасто, в основном на стандартах, но, как говорится, редко, но метко. Вот, например, какой голешник положил Вукашин в матче с белградским ОФК - тут и стеночки, и забегания, и какой удар... Брависсимо!

Видимо, помогает Йовановичу то, что он ещё несколько лет назад играл под нападающими!

Но, вообще, писать много про самого Йовановича сейчас не имеет большого смысла, так как, я думаю, вы уже многие источники успели написать про Вукашина и его личную жизнь, но почему-то мало кого интересует вопрос серба в «Зените», поэтому...

...Зачем он нужен «Зениту"? И нужен ли?

Это уже вопрос более интересный. Берут талантливого защитника, который при всех минусах может вырасти в звезду европейского масштаба, но бурет-то при живых Гарае, Ломбертсе и Нету. Но, как мы говорили ранее:

Оборона «сине-бело-голубых» в этом сезоне не может похвастаться стабильностью, Ломбертс не молодеет, на Гарая всегда есть серьёзные претенденты за рубежом, хотя о продаже Эсекьеля речь вестить, скорее всего, не будет. Нету прибавляет, всё реже совершает грубые ошибки, но впечатляет своей игрой нечасто. В такой ситуации молодой центральный защитник с большим потенциалом и без заоблачной зарплаты не помешает точно.

Серб будет иметь возможность тренироваться с основой и, по идее, такое условие должно быть реальной возможностью заявить о себе главному тренеру, навязать серьёзную конкуренцию основным игрокам оборонцам команды, но, как показывает практика, если ты тренируешься с одной командой, то очень маловероятно, что ты успешно сможет играть за другую команду, напарников в которой ты толком не знаешь. Так что такой, казалось бы, аванс, может сыграть с молодым защитником злую шутку...

При этом, если серб себя хорошо проявит, он может сыграть на позиции опорного полузащитника. А что? Присутствие на поле Юрия Жиркова позволит сделать позицию опорника легионерской, а, учитывая жёсткий стиль игры Хави Гарсии и его возможные дисквалификации из-за перебора карточек, позволит не выдёргивать на место испанца каждый раз Нету и дать шанс Йовановичу. Да и сам Хави Гарсия не оплот надёжности. По предсезонке и стартовым матчам «Зенита» было видно, что Гарсия в потрясающей форме, но вот прошедшей весной его скорость и работа в обороне, мягко говоря, удручала (возвращаемся к графику) - у Хави самое большое количество ошибок в обороне (27), а по результативным ошибкам он уверенно идёт на втором месте (9), проигрывая лишь расположенным значительно ближе к воротам Ломбертсу и Нету (оба - по 11).

Может быть и такой вариант. Клуб уровня «Зенита» может и должен заранее определиться с кандидатурами на пост главного тренера. А что, если руководство петербуржцев уже нашло сменщика Виллаш-Боашу и обговорило с ним кандидатуру Йовановича? Неоднократно, говорилось, например, о Мануэле Пеллегрини. Неожиданный был бы поворот, не правда ли?! Всё-таки выложили в кризис за недавнего школьника почти столько же, сколько за Кокорина и Жиркова вместе взятых. Плюс с непростым характером. Вряд ли приглашение молодого защитника не под основу, без возможности заявки в Лигу Чемпионов принадлежала мистеру Андре. Но это домыслы, как на самом деле всё происходило, мы сказать не можем, и нам остаётся...

Ждём дебюта!

Заиграет Вукашин в Петербурге или нет, от нас это не зависит. Нам остаётся только пожелать удачи молодому сербу в составе «Зенита», а самим «сине-бело-голубым», чтобы он стал «новым» Видичем, а не «новым» Родичем или поздним Луковичем!

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