Порноактриса Luxury Girl приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Посмотрите на обладательницу ряда наград.

Полина Марченко (Luxury Girl) – российская порноактриса с более полумиллиардом просмотров на своих видео. Обладательница наград Pornhub Model Program и Pornhub Awards.

Полина также увлекается спиннингом (спортивная снасть для ловли рыбы на искусственные или естественные приманки). В 2021 году экипаж, капитаном которого являлась Luxury Girl, занял 4-е место на квалификационном турнире USAL (объединенная спортивная лига рыболовов) «Окский трофей» по ловле спиннингом с лодок.

В 2022 году Полина открыла канал на Twitch. За несколько месяцев количество подписчиков канала достигло 150 тысяч, а количество просмотров стримов вышло за отметку в 2 млн в месяц. Теперь же Luxury Girl взяла курс в сторону спорта еще больше и присоединилась к букмекерской компании PARI.

Об этом стало известно в новом промо-ролике PARI, где главный герой Дмитрий Губерниев отправляется в офис компании. Пройдя через «Департамент незашедших ставок» и «Склад бесячей всплывающей рекламы», комментатор оказывается в своем кабинете, где его ожидает кандидатка на должность менеджера ярких эмоций – Luxury Girl.

В кабинете Губерниева видны явные «пасхалки». Например, фирменная кричалка комментатора «РОС-СИ-Я».

Или фото известной певицы Ольги Бузовой рядом с бутылкой «утреннего коньяка», что отсылает к нашумевшей стычки во время ТВ-эфира на Евро-2020.

Губерниев проводит собеседование в формате блица, по ходу которого, Luxury Girl обещает дарить яркие эмоции так же часто «как чемпионство «Зенита» – 5 раз подряд», описывает уровень своей стрессоустойчивости фразой «я ни разу не плакала, когда проигрывал «Спартак» и сообщает о желании зарабатывать «как Роналду в «Аль-Наср».

После совместного исполнения кричалки «РОC-СИ-Я» Luxury Girl принимается на должность.