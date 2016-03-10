Без мата никак. Матч-ТВ

Николай Кожевников - о наболевшем.

Я долго, очень долго терпел. Я надеялся, что среди управляющих Матча найдутся профессиональные люди, которые разберутся и с сеткой вещания, и с её наполнением, и с распределением нагрузки между комментаторами, и проч. проч. проч.

Я старался не замечать, что матчи КХЛ (с крайне низкими рейтингами) или матчи известных в прошлом хоккеистов (тоже, вряд ли, рейтинги бьют рекорды) показывают вместо футбольных топ матчей, художественные фильмы про спортсменом (и то спасибо, что не про Стивена Сигала) показывают вместо важных теннисных матчей (допустим, случай с показанным наполовину финалом Кубка Федераций), про то, как выводили в прямой эфир корреспондентов, которые на глазах у всех зрителей выясняли подключён уже микрофон или нет... Про мат в эфире федерального телеканала я вообще молчу - «грёбаная звезда» Губерниева и угрозы убийства от воронежского комментатора в перерыве хоккейного матча...

Кстати, о воронежском комментаторе. Креативный продюсер Матч-ТВ Наталья Билан решила защититься тем, что это приглашённый комментатор, не их. Это отговорка что-то вроде «не виноватая я, он сам пришёл». Но в этом случае не прокатит. Он же не силой вломился в студию, пригрозил режиссёру трансляции убийством и сразу начал под вступительную музыку весело объявлять о комментируемой им трансляции. По крайней мере, я такие картины представить себе могу с трудом.

Так и получится, что Тина Канделаки была права про тот самый структурный ноль. На мой взгляд, это идеальное описание той основы, на которой сейчас строят федеральный канал, который, судя по проведённой пиар кампании и заявлениям на презентации канала, должен был сходу встать в один ряд с такими гигантами как Sky Sports, ESPN и т.д., а некоторых из них и перегнать.

Наталья Билан, Тина Канделаки и некоторые другие руководители открыто заявляли, что хотят чтобы Матч-ТВ смотрели во всех домах страны. Пока вместо этого получается канал «Домашний». Если это и было целью создания столь масштабного проекта, то всё прошло успешно. Флаг в руки.

Наталья Билан сама во время интервью неоднократно пеняла на специфику русского зрителя, его неспортивность, неподготовленность в восприятии телевизионного продукта в спортивном сегменте. Дескать, что ты сидишь, ты совсем зажирел, подними свой зад, возьми винтовку и беги. Беги заниматься спортом...

Хорошо, я побегу, поправлю здоровье, меткость, подкачаюсь в конце концов. Это полезно, никто не спорит. Но конкретно это действие, как оно поможет вам в развитии спортивного канала? Как?!

Меня просто коробит, с какой лёгкостью креативный продюсер канала говорит о том, что не разбирается в спорте. Напоминаю, что канал был создан именно для продвижения спорта и спортивного образа жизни в стране. Одновременно с этим, Билан, восхищаясь своим колоссальным опытом на канале «Домашний» и в нескольких умирающих передачах на СТС с той же Канделаки в качестве ведущей (Наталья без преувеличения хвасталась тем, как её пригласили вытаскивать умирающую передачу, ведущей которой была Тина, тем, как Билан начала с ней разговаривать... В общем, работала, не покладая рук! Но почему-то (действительно почему?!) умалчивает, что эта передача всё-таки довольно быстро загнулась, то есть Наталья не выполнила своих прямых обязанностей).

При этом госпожа Билан умудряется приписывать отсутствие опыта даже тем, кого в этом упрекнуть просто невозможно. По этому поводу замечательно высказался сам Василий Конов:

У меня действительного нет телевизионного опыта… нет телевизионного опыта на телеканале «Домашний».

Руководство Матча вместо того, чтобы довериться профессионалам, вроде Василия Конова, его тёзки Уткина и других, ныне опальных, пригласило женщину с канала «Домашний», которая с гордостью заявляет, как подняла его рейтинги до 2-3% телевизионнной доли...

Я искрене недоумевал, когда многие болельщики яростно выливали на НТВ-плюс помои и свою желчь. Да, у плюсовцев хватало минусов (именно в такой формулировке), но благодаря их немалым усилиям и творческому поиску при ничтожных по сравнению с матчем финансовых возможностях, они делали бесспорно качественный продукт.

Что сказать: Что имеем не ценим, потеряем - плачем.

Я, наверное, просто чего-то непонимаю. Наверное, есть какой-то сакральный смысл в том, чтобы менять таких мэтров как Кирилл Дементьев, Алексей Андронов и Василий Уткин, притеснять того же Елагина, который, не исключено, скоро отправится вслед за своими коллегами. Притеснять больших мастеров своего дела в пользу кому?

В пользу Марии Командной и её «ГОООООООООООЛ« (по-хорошему, знаков в этом «гол» для описания экспресии должно быть примерно в бесконечность раз больше), её смузи, который она решила поменять на какой-то хардкор (меня уже она вряд ли чем-то убедит. Пусть хоть людей в утренней передаче о спорте режет и поражает зрителя своей умопомрачительной во всех прямых и переносных смыслах игрой). О креативных способностях Натальи Билан как креативного продюсера, судите сами...

Разумеется, плюсы есть - люди могут смотреть больше трансляций спортивных событий, снимается несколько занимательных авторских передач (в число которых точно входят «Дублёр» Дмитрия Шнякина, отдельные выпуски «Культ туры» и «Безумного спорта», и никак не «Футбольный вечер с Черданцевым»), парное комментирование (по слухам, идея Чарльза Коплина), подарившее нам дуэты вроде Генич-Стогниенко, Орлов-Поленов, Стогниенко-Казанский... Но всё это теряется за подобными интервью от Натальи Билан и бегающими по суфлёру глазами ведущих программы «Все на Матч».

P.S. В этом тексте могли быть какие-то неточности и т.п., но даже простому зрителю, которому пытаются выставить любительский список какой-нибудь великой картины за оригинал, становится невозможно обидно за тот колоссальный труд, который годами проделывали люди, увлечённые спортом и хотевшие, делать его красиво и интересно, но не имели средств, а когда средства появились, они достались совсем другим людям.

Грустно, грустно, грустно...

Спасибо тем, кто не пожалел плюса.

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