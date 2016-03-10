Корень зла.

Я в восторге от того, как меня приняли в Баварии. Нигде меня лучше не встречали.

Именно этими словами начал свою 40-летнюю карьеру в «Баварии» до недавнего времени главный врач мюнхенцев Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт. Конфликт между Хосепом Гвардиолой и главой медицинского штаба произошёл ещё в апреле прошлого года. Команду накрыло волной травм, состав команды стал предсказуем как состав московского ЦСКА в лучшие годы, лучшим усилением со скамейки были Себастьян Роде и совесм зелёная молодёжь. После поражения по всем статьям в ЛЧ от Порту (3-1 - прим. автора) Пеп явно задёргался и решил укрепить свой авторитет, вынудив известного медика, отдавшего полжизни клубу, уволиться. Может и эпидемия травм бы закончилась, и старые болячки игроков прошли...

Вы искали проблем? Проблемы уже здесь!

Но нет. Чуда не произошло. Мюллер-Вольфарт ушёл, а ситуация значительно не улучшилась. Руководство клуба уже успело объявить о возвращении специалиста по окончании действия контракта Гвардиолы, но это вряд ли как-то может помочь с травмами #прямосейчас.

В атаке «Бавария» обладает поистине неиссякаемым потенциалом, поэтому даже потеря ряда атакующих исполнителей не может свести игру мюнхенцев впереди на нет. А вот с обороной ситуация иная.

Вновь случилась повальная эпидемия повреждений и в распоряжении Гвардиолы остался один номинальный центральный бек - Мехди Бенатия.

Ну и? А дальше то что?

В матчах с только оживающим под руководством самого молодого главного тренера в истории Бундеслиги «Хоффенхайма» и не идеально атакующим «Байером» проблемы в обороне никак не повлияли на исход матчей. Но что делать с «Ювентусом» ближайшими (если их можно так назвать) преследователями мюнхенцев в чемпионате?

Раньше «Бавария» не раз ротировала центральных защитников и схемы их расположения, но от хорошей жизни и тактического гения Пепа Гвардиолы. Теперь настали другие времена. Ситуация с центральными оборонцами в «Баварии» сейчас аховая.

Аварийная покупка Сердара Таски ни к чему не привела - дикие ошибки при выходе в одном матче, неопредёлённые перспективы и возможное возвращение в «Спартак».

Мехди Бенатия долго лечился, поправился, но уровень его игры не впечатляет ни болельщиков, ни главного тренера - одного матча с «Майнцем» хватило.

Джером Боатенг невероятно прибавил, был хорош как в начале атак, так и в обороне и привозил на зависть редко, но травмы не щадят никого.

Хави Мартиенеса ждали больше года, из-за него отказались от Яна Киргхоффа. Хави вернулся, набрал форму, стал стабильно играть в основе, но вновь травма...

О Бадштубере уже и говорить не приходится - немецкий защитник получил перелом лодыжки и вновь выбыл на три месяца. Команда, кстати, по-джентельменски поддержала моногстрадального партнёра:

Рафинью приучали к центру обороны, в матчах без сильного давления на оборону «Баварии» он мог бы сильно помочь, хотя не факт, что бразилец стал бы лучшим кандидатом на место в центре обороны, чем Джошуа Киммих.

С Киммихом есть и другие нюансы. Он получает игр практику со всеми вытекаюшими, но это нередко чревато для самих мюнхенцев. Но об этом позже...

В чемпионате Германии «Баварию» остановить по дистанции не сможет никто, в Кубке тоже маловероятно (лишь дортмундская «Боруссия» или катастрофический форсмажор могут помешать команде Хосепа Гвардиолы поднять над головой ещё один трофей), а вот в Лиге чемпионов такие эксперименты сказываются уже сейчас и могут оказаться решающими для команды и памяти болельщиков о Гвардиоле.

Да придёт спаситель.

Киммих в центре обороны неоднозначная...

Он неверотно талантливый ученик. Кажется, Гвардиола нашёл в Мюнхене вдохновляющего его игрока, которого пытался найти в Бернате, Митчелле Вайзере, Юлиане Грине и среди другой, совсем зелёной, молодёжи. Нашёл в Киммихе того игрока, которого хотел бы найти в Неймаре, но пришлось находить (а удалось ли?) в также великолепном Марио Гетце, только в обороне. Киммих невероятно талантливый ученик, а Гвардиола проявляет все свои навыки учителя, тренера, тактика и психолога в общении с ним, в долю секунды меняя гнев на милость, кнут на пряник, критику на похвалу...

На прессконференциях Хосеп всегда хвалит Киммиха, что бы ему не говорил после матчей. Джошуа в матче с «Боруссией» был если не лучшим, то одним из лучших. Но при этом он чередует великолепные матчи с почти. Но на него в любом случае не стоит вешать все грехи обороны «Баварии», так как он играет на не совсем родной позиции, очень юн и невероятно талантлив. Да и кто в юности не совершает ошибок.

Но неопытность Киммиха может сыграть злую шутку над «Баварией» - две ошибки были допущены молодым немцем в матче с «Ювентусом». Как результат вместо увереннной победы 2-0 и почти гарантированного прохода в 1/4 финала ЛЧ, два пропущенных гола с ошибками Киммиха (в моменте с первым голом молодой немец вообще допустил грубейшую ошибку, потеряв мяч у своей штрафной площади, по сути подарив Пауло Дибале гол, а туринцам в целом надежду на возвращение в игру) и счёт 2-2 с реальными шансами для ювентуса ввязаться в борьбу за проход в следующий раунд.

«Ювентус» на примере прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов показал нам, что способен преподносить неожиданные сюрпризы в матчах сграндами европейского футбола, и ошибки Киммиха или других защитников «Баварии» (если они, конечно, будут) могут стать в ответной встрече с итальянцами роковыми. А вылет в 1/8 финала Личи чемпионов будет катастрофическим провалом для современной «Баварии». Даже болезненнее, чем вылет «Барселоны» от «Атлетико» в 1/4 финала пару лет назад и унизительные вылеты самих мюнхенцев в полуфиналах с «Барсой» и «Реалом»...

Лучшая защита - нападение

В ближайшеё перспективе самым важным турниром для мюнхенцев станет Лига чемпионов. Как Бавария справится с «Ювентусом» пока большой вопрос. В последних двух матчах атака мюнхенцев по разным причинам не блистала, в то время как «Юве» только набирает обороты... При этом не стоит забывать, что небольшое преимущество у «Баварии» перед матчем с туринцами есть, да и ответная встреча пройдёт на «Альянц Арена». Учитывая возможную слабость оборонных редутов немцев, их главной ставкой на игру, думаю, станет привычный контроль мяча и, прежде всего, атака. Александр Македонский говорил, что лучшая защита - это нападение, и в стане «Баварии» наверняка с этим согласятся!

P.S. Давид Алаба

Вы, наверное, удивились, не прочитав ни строчки в этом тексте про Давида Алабу. Австриец - важнейшая фигура в построениях обороны «Баварии», и без него вряд ли удалось бы так часто хвалить Джошуа Киммиха. Алаба своей завидной универсальностью и высочайшим уровнем игры позволяет пока безболезненно переживать эту тотальную эпидемию травм и, вообще, настолько хорош, что достоин и отдельных статей, посвящённых ему!