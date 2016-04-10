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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Тест: Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?

    10 апреля 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить героев прошлых лет.

    Предлагаем нашим читателям вспомнить футболистов, в разные годы здорово и не очень выступавших в чемпионатах России прошлых лет.

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    Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com

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    Рейтинг: 5 Голосов: 7
    Комментарии40
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      Рейтинг: +10

      chuppa 9 июня 2016, 15:59

      93 % ого

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      Рейтинг: +11

      Vovan51 12 мая 2016, 11:44

      Ух ты! Это реально круто!Вы получили 83% Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 апреля 2016, 11:23

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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 26 апреля 2016, 09:05

      80%

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      Рейтинг: +345

      Totti11 22 апреля 2016, 14:11

      87%

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      Рейтинг: +663

      88serega88 16 апреля 2016, 22:30

      89%

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      Рейтинг: +402

      Tri 16 апреля 2016, 21:57

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 апреля 2016, 21:00

      100. Честно, самый легкий тест из тех что были на Бомбардире, ага.

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 12 апреля 2016, 14:44

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      Рейтинг: +7

      psv7272 11 апреля 2016, 21:23

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