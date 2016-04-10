Тест: Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?

Блог «Футбол в стиле Ретро» в форме теста предлагает вспомнить героев прошлых лет.

Предлагаем нашим читателям вспомнить футболистов, в разные годы здорово и не очень выступавших в чемпионатах России прошлых лет.

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