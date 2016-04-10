Тест: Помните ли вы игроков чемпионатов России прошлых лет?

93 % ого
Предлагаем нашим читателям вспомнить футболистов, в разные годы здорово и не очень выступавших в чемпионатах России прошлых лет.
Другие тесты от «Футбол в стиле Ретро»:
Как хорошо вы знаете футболистов из 1990-х?
Как хорошо вы знаете футболистов из 1980-х?
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Интересно почитать и посмотреть:
Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»
Инфографика: 100 голов Артема Дзюбы
Иржи Урбанек – самый эпичный футбольный бородач в мире
Почему испанская Примера является самым крутым чемпионатом XXI века
Зидан, Буффон, Недвед и еще восемь самых дорогих трансферов сезона 2001/2002
Фото: www.pinterest.com, www.tumblr.com
Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!