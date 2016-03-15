Klopp-KOP. Оправдает ли ожидания харизматичный немец?

Многие были в восторге от назначения Клоппа на пост главного тренера красных, и все полны ожиданий от грядущего сезона. Оправдает ли их немецкий специалист?

Коротко о Юргене

Юргену всего 48 лет, и хотя он имел опыт работы всего в двух клубах, он очень опытный, амбициозный, успешный и что очень важно - харизматичный и нацеленный на успех специалист. Где бы он ни работал, он достигал поставленных целей и поднимал свои клубы на новые вершины, при этом имея отличные отношения с болельщиками и руководством клуба, а для игроков становился старшим братом и лучшим другом в одночасье. Он способен дать совет и подержать игрока, но его игроки всегда знают грань и относятся к нему с большим уважением. Команда заряжаются от него энергией и никогда не услышишь плохого отзыва от тех футболистов, с кем он когда-либо работал.

Сможет ли Юрген приспособиться к работе в Англии?

Я, ударив по столу, уверенно заявлю «ДА». Клоппу нравится, и он приучает свои команды к быстрому и агрессивному футболу. Англия такой стиль принимает и одобряет. Команда уже начинает привыкать к его стилю, в некоторых играх это заметно невооруженным взглядом. Такие игроки, как: Коутиньо, Фирмино, Милнер, Лаллана идеально подходят под его стиль и требования. Фирмино и Лаллана достигли заметного прогресса при немецком специалисте. Статистика Фирмино в 2016 году поражает:

7 голов и 4 голевых передачи, таким образом бразилец является самым эффективным игроком АПЛ в 2016 году.



Британские таблоиды всегда готовы зацепиться за любую фразу, ситуацию и постараться превратить ее в сенсацию. Юрген - идеальный персонаж, каждое его интервью разбирают на цитаты. Обаяние и харизма вдобавок к позитивным эмоциям так и рвутся из него.

А его празднование голов заряжает игроков забивать еще и еще!





Цель - чемпионство в следующем сезоне?



Конечно, Клопп мотиватор и максималист, уже в следующем сезоне он постарается побороться за долгожданный титул АПЛ, о котором красная часть Ливерпуля грезит с момента создания Премьер-лиги, но если говорить о реальных целях, которые будут поставлены руководством и ожидают фанаты красных, это, конечно же, попадание в четверку сильнейших и такое заветное место в Лиге Чемпионов.



Трансферы:



Руководство клуба уже успело заявить что Юрген получит бюджет, с которым ранее не сталкивался. Владельцы уже поняли, что только покупкой молодых-перспективных талантов в АПЛ ничего серьезного не достигнуть. Я уверен что летом они будут готовы не только давать деньги на несколько громких трансферов, но еще и перестанут экономить на заработных платах, т.к. если ты хочешь иметь в своем составе игроков, способных стабильно бороться и выиграть АПЛ, то об экономии нужно забыть. Я уверен что массовой закупки грядущим летом не будет, но произойдут точечные приобретения на проблемные позиции и, возможно, будет подписан игрок который сможет вести команду за собой и добывать победы в тех матчах которые казались бы ничейными. Также будут и продажи. Юрген с помощниками имеют в своем распоряжении достаточно времени, чтобы посмотреть тех, кто есть в команде и дать всем шансы, но к лету он четко будет знать кого оставляет, а кому пора на выход. Для красных также будет хорошей новостью, что клуб впервые за несколько лет не будет продавать ключевых игроков.



Итог:

В «Ливерпуль» пришел тренер, способный развивать таланты и превращать их в топ-игроков, за этим специалистом игроки готовы следовать и верить в его установки. Этот сезон уходит у Клоппа на ознакомление с новой для себя страной, а вот в следующем сезоне уже будут требовать игру и результат. Я уверен, что владельцы сделали ставку на правильного человека, а мы сможем лицезреть новую, великую эпоху клуба.

P.S

Ливерпуль - всегда являлся некой семьей. Теперь у этой семьи появился лидер который поднимет ее с колен и поведет к новым вершинам. Удачи вам, красные!