Каждому по способностям

Почему главный тренер «Зенита» должен быть уволен

Чтобы в порыве жгучей амбициозной правоты не цитировать самого себя, преподнесу слова из романа образованнейшего Дмитрия Быкова «Квартал»: «Если у вас есть способности, но нет результатов - это значит всего лишь, что у вас нет способностей».

И если это слишком уж смахивает на трюизм, напрасно претендующий на универсальность (хотя, положа руку на сердце, часто ли эта цитата неправдива?), вот вам общие места, против которых не смогли бы отобороняться даже гарные хлопцы из мадридского «Атлетико»:

1) Лучшая по составу команда страны за несколько сборов в теплых странах не смогла набрать хорошую форму – это тренерский просчет.

2) Одна из сильнейших команд Европы (по итогам группового этапа ЛЧ), заполучив на жеребьевке одного из самых сносных соперников, оказалась не готова реализовать «преимущество в классе» – это тренерский просчет.

3) Прекрасно зная ценность гостевого гола в еврокубках, эта команда совершенно, радикально не собиралась атаковать в выездной игре – это тренерский просчет.

4) Во втором матче на поле с первых минут появились Анюков и Кокорин, готовность которых легко оценить на фоне вышедших во втором тайме Шатова и Смольникова – это тренерский просчет.

5) В сложнейший момент, когда, забив необходимый гол, команда должна была дожимать соперника, но встретила серьезный прессинг, с поля ушел один из лучших игроков матча (Маурисио), сразу после этого соперник окончательно добился своего – это тренерский просчет. Совершенно не готовый к игре, спящий на ходу Данни не был заменен – это тренерский просчет.

Даже на пространстве двух ничтожных матчей этого было бы достаточно для бравого тренера с европейским именем, девчачьей плаксивостью и капелловским чувством ответственности; для тренера, который в 9 случаях из 10 появляется в кадре с видом человека, который наблюдает, как к нему в переулке подходит шпана с заточками. Этого было бы достаточно. Но мы помним, на каком месте этот бог футбола тащит свой клуб в чемпионате России, понимаем, с каким людоедским презрением на пацана мог бы смотреть Курбан Бердыев, которого уж точно никогда не позовут в «Челси» и «Тоттенхэм» (и тем же хуже «Челси» и «Тоттенхэму») а «Зенит» суть такой же потребитель дешевой, но красивой рекламы, что и братья-англичане.

Кроме того, мы помним, как бездарно и самолично этот бравый тренер из Португалии провалил схватку с «Севильей» в прошлогодней Лиге Европы, «и я гребу по кругу, волна идет по округе, дуга замыкает фугу». Опять двадцать пять, где мои семнадцать...

Про уважаемого вундеркинда давно известно, что способности у него сугубо моуриньовские, достойные прям-таки верхних вершин, вот только с тех пор, как это стало известно, накопилось многовато нестыковок, и еще летом прошлого года мы на разные голоса произносили: не в лимите дело, а просто человек ищет себе отмазку под провал в Лиге чемпионов.

Нет уверенности, что хоть кто-то из футбольных боссов читал Быкова, но, может, хотя бы с сегодняшнего дня вопрос о мифологических геройских способностях португальца будет пересмотрен в сторону, например, нормальной отеческой порки увесистым ремнем, ибо корова перестала давать результаты три жизни тому назад. И еще ведь отступные потребует, как пить дать.

А они зовут Пеллегрини. Смешные.