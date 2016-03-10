«Лестер», «Ростов» и еще три команды, за которые нужно было болеть с начала сезона

Самые неожиданные клубы сезона, о которых вы не слышали, только если последние полгода провели в пещере. Участник Блог-лиги «Голевое чутье» представляет команды, болеть за которые уже мейнстрим.

«Лестер Сити»

Лига: английская Премьер-лига

Текущее место: 1

Тренер: Клаудио Раньери

Бомбардиры: Джейми Варди (19 голов), Рияд Марез (15 голов)

Ни о какой другой команде в Англии не говорят так много, как о «Лестере». И ни за одну не болеет вся страна. Не самая богатая команда (мягко сказано) - лидер в самой популярной и захватывающей лиге в Европе. Даже болельщики «лис», вероятно, не видели в снах на старте сезона, какой приятный сюрприз преподнесет им любимая команда. Еще пару сезонов назад «Лестер» сражался в Чемпионшипе, пока в сезоне-2013/14 не осуществил мечту многих болельщиков, выйдя в элитный дивизион английского футбола. В первом своем сезоне в Премьер-лиге команда отчаянно боролась за выживание, заняв по его итогам достойное 14 место. А уже в этом сезоне «лисы» во главе с Клаудио Раньери способны сделать практически невозможное - выиграть Премьер-лигу, пока топ-клубы тратят на заштатных игроков десятки миллионов. За девять туров до конца сезона «Лестер» опережает идущий вторым «Тоттенхэм» на пять очков. Следующие девять матчей будут девятью финалами. Из оставшихся соперников «лис» следует отметить «Манчестер Юнайтед» (36-й тур) и «Челси» (38-й тур), с которыми предстоит играть в гостях. Разумеется, подобный успех всегда привлекает внимание широкой футбольной общественности. Уверен, что «Лестер» уже успел обзавестись поклонниками по всей Европе. И это круто, ведь даже если команде не удастся удержать первое место, в следующем сезоне она точно будет участвовать в еврокубках, и поддержка на любом стадионе ей обеспечена. Сказка продолжается!

«Герта»

Лига: немецкая Бундеслига

Текущее место: 3

Тренер: Паль Дардаи

Бомбардиры: Саломон Калу (12 голов), Ведад Ибишевич (7 голов)

В сезоне-2013/14 «Герта» вернулась в первую Бундеслигу после годичного отсутствия, заняв в первом сезоне после возвращения высокое 11-е место. Однако уже на следующий год столичный клуб едва не вылетел обратно. Лишь по дополнительным показателям «старая дама» заняла 15-е место. В этом сезоне команда сенсационно идет в лидерах. Речи о том, что «Герта» потеснит «Баварию» или Дортмунд, не идет, но занимаемое ей сейчас третье место тоже удивляет. Кроме того, «берлинцы» вышли в полуфинал Кубка Германии. За десять туров до финала чемпионата сложно говорить о шансах «Герты» сохранить «бронзовую» строчку, особенно, если учесть, что в оставшихся матчах ей придется играть с прямыми конкурентами. Уже в ближайшем туре - матч за промежуточное третье место с «гельзенкирхенцами». Из всего списка оставшихся соперников «старой дамы» выделю лишь «Баварию» (31-й тур) и дортмундскую «Боруссию», с которой «Герте» играть в полуфинальном противостоянии Кубка Германии. Будет ли играть столичная команда в Лиге чемпионов или Лиге Европы пока неизвестно. Хочется верить, что и на следующий сезон «Герта» сохранит яркий состав, а не распродаст лидеров.

«Ростов»

Лига: российская Премьер-лига

Текущее место: 2

Тренер: Курбан Бердыев

Бомбардиры: Дмитрий Полоз (7 голов), Александр Бухаров, Сердар Азмун (по 3 гола)

Команда из Ростова-на-Дону за последние пять лет показывает «качельные» результаты: сезоны - 2011/12, 2012/13 - 13 место и стыковые матчи, сезон-2013/14 - 7 место, сезон-2014/15 - 14 место и снова «стыки». В возобновившемся чемпионате России «Ростов», обыграв на выезде «Крылья Советов», не дает «армейцам» расслабиться и продолжает участвовать в гонке за «золото». Команда Курбана Бердыева пропускает меньше всех в чемпионате, и вполне заслуженно занимает такое высокое место. До конца сезона РФПЛ еще 11 туров, поэтому сохранить нынешнее положение в турнирной таблице и пытаться потеснить ЦСКА с первого места будет очень непросто. Верите ли вы в Курбана Бекиевича? Каков бы ни был ответ, «ростовчан» ждут еще одиннадцать соперников, среди которых ЦСКА (уже в следующем туре станет понятно, продолжит ли «Ростов» борьбу за чемпионство), «Спартак» (22-й тур), «Зенит» (25-й тур) и «Локомотив» (27-й тур). Хотелось бы, чтобы главная интрига чемпионата России сохранилась до последнего тура, а «Ростов» принял участие в Лиге Чемпионов.

«Кан»

Лига: французская Лига 1

Текущее место: 6

Тренер: Патрис Гаранде

Бомбардиры: Анди Делор (10 голов), Ронни Роделен (7 голов)

После двухлетнего отсутствия во французской Лиге 1, команда из одноименного города Кан вернулась в прошлом году в элитный дивизион. Сезон-2014/15 «Кан» завершил на 13-й строчке турнирной таблицы. В этом же году команда борется за право представлять Францию в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Несмотря на текущее шестое место, «Кан» лишь в двух очках от заветного третьего места. Пока не все так гладко получается, как у тех же «Лестера» и «Ростова», но уже интересно следить, как клуб с неизвестными футболистами мчится в главный клубный турнир. Пока же «Кану» предстоят девять матчей, чтобы доказать свою состоятельность. Наиболее интересный из них против «Пари Сен-Жермен» в гостях в рамках 34-го тура.

«Газовик»

Лига: Футбольная национальная лига

Текущее место: 1

Тренер: Роберт Евдокимов

Бомбардиры: Артем Делькин (16 голов), Иван Маркелов (8 голов)

В 2012-м году «Газовик», проведя дебютный для себя сезон в ФНЛ, вылетел обратно во вторую лигу. Руководству клуба удалось договориться с тренером и игроками, чтобы те не покинули команду, и уже через год Оренбург вновь был представлен в подэлитном российском дивизионе. Нынешний сезон для «газовиков» третий подряд в ФНЛ, в предыдущих двух команда стабильно занимала пятое место, останавливаясь в шаге от стыковой зоны, а прошлогоднем розыгрыше Кубка России добралась до полуфинального матча, где пройти дальше «оренбуржцам» не позволил столичный «Локомотив» (в серии пенальти). В этом сезоне «Газовику» в ФНЛ нет равных - команда спокойно и уверенно движется в Премьер-лигу, по пути выиграв на сборах Кубок ФНЛ. Лучший (по признанию лиги) тренер Роберт Евдокимов, доверие руководства, поддержка спонсоров, сбалансированный и сыгранный состав, грамотная селекция - слагаемые успеха оренбургской команды. Сомнений в том, что в следующем сезоне мы увидим «Газовик» среди клубов российской элиты, практически нет. До конца сезона еще 14 туров, но отставание соперников слишком велико, и помешать «сине-белые» могут только сами себе. Среди оставшихся матчей можно выделить домашнюю игру с занимающей второе место «Томью» (16 марта), которая предопределит, участвует ли сибирская команда в гонке за первое место.

Фото: Global Look Press, официальные сайты ФК «Ростов», ФК «Газовик»

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