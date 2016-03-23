Пять голландцев, по которым мы скучаем

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» продолжает «сериал» о футболистах прошлых лет.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает рассказ о любимых футболистах из 1990-х и 2000-х годов. Вторая серия нашего повествования посвящена представителям страны тюльпанов – великолепным голландцам.

Эдгар Давидс

Питбуль, Хищник, Убийственный Очкарик… Полузащитника сборной Голландии в первую очередь все помнят из-за его яркой внешности. Давидс – один из немногих футболистов, получивших разрешение ФИФА на ношение специальных «безопасных» очков на футбольном поле. Это отнюдь не прихоть футболиста, а острая необходимость, так как Эдгар имеет проблемы со зрением. Именно этот атрибут сделал голландца самым узнаваемым футболистом едва ли не за всю историю футбола. Но тем печальнее, что у многих (особенно у юных поклонников футбола) Давидс ассоциируется лишь с очками. На самом же деле это был великолепный полузащитник оборонительного плана, в охотку подключавшийся к атакам. Эдгара нельзя назвать идеальным «опорником». Он умел и «привезти». Но та страсть и рвение, с которыми он «вгрызался» в оппонента, посмевшего ступить на его территорию, частенько вводили соперника состояние неподдельного страха задолго до встречи с Питбулем на футбольном поле.

Рууд ван Нистелрой

Один из лучших бомбардиров (по средней результативности) последнего двадцатилетия в первую очередь поражал своей напускной неказистостью и «деревянностью». Этот форвард с внешностью типичного деревенского увальня был настоящим королём штрафной и вратарской соперника, королём отскоков и «корявых» голов. Тот самый случай, когда минимум эффектности давал 200% эффективности. Если мяч неудачно отлетал от вратаря, вылетал в поле после свидания со стойкой или рикошетил от защитника, то можно было быть уверенным, что попадёт он точнёхонько к Рууду. Умение открыться и найти момент для удара тоже были неотъемлемыми атрибутами мастерства этого нападающего. Голландец буквально на миг сбрасывал маску «ветвистого баобаба» и этого времени ему хватало с горкой, чтобы отправить футбольный снаряд в ворота. Бил он правой ли, левой ли, головой ли, дорогу к сетке ворот мяч находил исправно. Несмотря на внушительные габариты, у ван Нистелроя в арсенале имелась и футбольная техника. Он не был богом дриблинга, но принять, обработать мяч, обыграть защитника один-в-один мог вполне. Пусть делал это простенько, но со вкусом.

Патрик Клюйверт

Гибкий, пластичный, элегантный и легконогий форвард, несмотря на свой высокий рост. На поле Патрик выглядел неким футбольным виртуозом или эстетом. Почти каждый забитый мяч Клюйверта – это маленький (или совсем немаленький) шедевр. Оригинальная техника, вылившаяся в неплохой своеобразный дриблинг, отменный удар с обеих ног, умение «парить над полем» (в лучших традициях НБА) при игре на «втором этаже», сделали из этого голландца настоящую грозу вратарей 1990-х – первой половины 2000-х.

Марк Овермарс

Играл на позиции крайнего атакующего полузащитника или нападающего. Футболист, которого смело можно назвать эталонным вингером: взрывной, с сумасшедшей скоростью, хорошим пасом и убийственным ударом с обеих ног. Правша Овермарс играл на левом фланге в атакущей линии. И, по мнению многих экспертов, является одним из лучших представителей амплуа среди обладателей «непрофильной» ведущей ноги. Он просто завораживал своей непредсказуемостью. Невозможно было предугадать, что будет делать Марк, получив мяч. Он мог резко стартовать и убежать под лицевую для прострела или навеса, мог резко поменять направление и ворваться в штрафную, мог сместиться в центр и от души приложиться по воротам издали, а мог пробежать несколько метров и неожиданно отпасовать под удар или забросить на ход партнёру.

Эдвин ван дер Сар

По праву считается одним из лучших голкиперов в истории голландского футбола. Ещё один «внешне неказистый» футболист в нашем списке. И эта «неказистость» точно так же обманчива. Долговязый, под два метра ростом – по этой причине казавшийся неуклюжим, этот парень «складывался» так, что можно было диву даться. Если Эдвин ловил кураж, то ловил, отбивал и выцарапывал буквально всё, что летело в сторону охраняемых им ворот. Он отличался уверенной игрой и фантастическим спокойствием, «выбить из колеи» его было очень сложно, за это голландские болельщики и окрестили его «Ледяной Кролик» (ледяной характер и намёк на забавно оттопыренные уши).

Эдвина смело можно назвать человеком двух футбольных эпох. После десятка лет отличной игры в «Аяксе» последовал небольшой спад (не слишком удачный период в «Ювентусе» и неброская, хоть и добротная, игра за «Фулхэм»). Переход в «Манчестер Юнайтед» за пару месяцев до 35-летия, когда «лучшие годы остались позади», казался большой авантюрой, но в Манчестере случился удивительный ренессанс замечательного кипера. В 39 лет быть названным лучшим вратарём Европы дорогого стоит. Эдвин получил престижную награду УЕФА по итогам сезона 2008/2009, но что более удивительно – не получил её годом ранее, когда в блестящем стиле помог «Юнайтед» выиграть турнир Лиги Чемпионов.

Любопытный факт: Рууд ван Нистелрой и Патрик Клюйверт родились в один день – 1 июля 1976 года, однако вместе им поиграть, можно сказать, не удалось. На это есть две причины. Во-первых, Рууд «раскрылся» и стал привлекаться в сборную Голландии чуть позже. А вторая причина банальна (и от этого ещё более обидна для поклонников «оранжевых»), футболисты попросту не смогли сыграться вместе и даже иногда мешали друг другу на поле. «Связка не работает», – сокрушался Дик Адвокат, тренировавший голландскую сборную в первой половине 2000-х годов.

В качестве постскриптума. Мы не претендуем на истину в первой инстанции. И да, мы снова кого-то обделили вниманием. Поэтому снова напоминаем, что этот список во многом субъективен и основывается на собственных воспоминаниях автора, заставшего «в живую» лишь эпоху 1990-х годов. По этой причине не упомянуты футболисты более ранних эпох. И наверняка каждый читатель найдёт ещё немало футболистов, достойных данного списка. Не судите строго, но смело ругайте в комментариях и предлагайте свои варианты великолепной пятёрки (можно и больше), которая вызывает у вас острый приступ ностальгии.

Видео: отличный сольный проход и гол Рууда ван Нистелроя

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© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.pinterest.com

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