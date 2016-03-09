Черчесов против журналистов. Сердеров – лидер «Славии». Как русские выступают в Европе

Черышев получил травму. Кержаков перестал забивать. Тюкалов завершил переход в «Инфонет». Александр Плеханов рассказывает, как русские футболисты провели футбольные выходные в Европе.

Кержаков прервал свою голевую серию, Денис Давыдов и Антон Митрюшкин так и не дебютировали за свои команды, а Станислав Черчесов вновь отжег на послематчевой пресс-конференции.

Черышев снова забивает

Матч против мадридского «Атлетико» сложился для «Валенсии» не слишком удачно. Команда Гари Невилла потерпела заслуженное поражение (1:3), но Денис Черышев все равно может занести себе в актив эту игру. На 28-й минуте россиянин сравнял счет мощным ударом в дальний угол. Правда, во втором тайме Денис получил травму и был заменен. У игрока травма мышцы бедра, из-за которой Черышев на месяц останется вне игры.

Черчесов опять на взводе

«Легия» Станислава Черчесова обыграла «Гурник» со счетом 3:1, оторвавшись от «Пяста» уже на четыре очка. И хотя клуб прочно закрепился на первой строчке, Черчесов продолжает удивлять на пресс-конференциях. «У меня нет слов. Хотя языков много знаю. На землю опуститесь. По земле надо ходить. Кстати, я тебя первый раз вижу здесь. Хоть чуть-чуть надо уважать», – ответил наставник монологом на вопрос одного из журналистов.

Кержаков замолчал

Сверхудачный кубковый матч со «Сьоном», где Кержаков забил два мяча, никак не повлиял на голевое настроение форварда в чемпионате. В игре против «Туна» российский форвард отличиться не сумел, а его команда едва отстояла одно очко (0:0).

Митрюшкин снова не попал в заявку основной команды «Сьона». Клуб выиграл 2:0 у «Вадуца», а в воротах по-прежнему играет опытный Ванинс. Однако Антон наконец-то дебютировал за молодежный коллектив. Наш вратарь пропустил один мяч от «Туггена».

Наши в «Шальке»

Роман Нойштедтер отыграл 90 минут в матче в победном матче против «Кельна» (3:1). Футболист по-прежнему выступает в центре обороны.

Алексей Гасилин отметил день рождения. 1-го марта нашему форварду исполнилось 20 лет.

Форвард «Шальке U19» Максимилиан Проничев не сумел отличиться в игре с командой «Рот-Вайсс» (1:0). Проничева заменили на 65-й минуте.

Сердеров забил за «Славию»

Нападающий болгарской «Славии» Сердер Сердеров отметился победным голом в игре с «Ботевом» (1:0). Это первый гол Сердера в чемпионате Болгарии. Для Александра Тарханова это тоже первый успех у руля «Славии».

Новости из Чехии

«Яблонец» Вячеслава Караваева уступил «Спарте» (1:2). Наш защитник отыграл 90 минут, но ничем не отметился.

Полузащитник «Слована» Дмитрий Ефремов играл активно в матче против «Словачко», но не сумел помочь команде забить хотя бы один гол. Матч закончился нулевой ничьей.

Нападающий «Млада Болеслав» Денис Давыдов остался на скамейке запасных в матче против «Славии» (2:1).

«Баник» Артема Мещанинова проиграл «Дукле» (1:2), а наш игрок на поле так и не появился.

Как там в Португалии

Игрок обороны «Лейрии» Кирилл Костин отыграл весь матч против команды «Кова де Пьедаде». Николаеш попал в заявку, но на поле не вышел.

Защитник клуба «Спортинг Б» Томас Рукас не принял участия в матче против «Фамаликана» (0:0), а Виталий Лысцов наблюдал со стороны, как его «Бенфика Б» с тем же счетом сыграла с «Марфой».

Другие новости

Джамалдин Ходжаниязов полностью восстановился от повреждения и сыграл за «Орхус». В матче против «Копенгагена» защитник провел на поле 45 минут, после чего был заменен.

Полузащитник «Мантовы» Юрий Гонци принял участие в игре с «Падовой». К сожалению, «Мантова» проиграла со счетом 1:3.

Нападающий Евгений Тюкалов официально стал игроком эстонского «Инфонета». Контракт рассчитан на один сезон. Ранее игрок выступал за «Лейрию». Тюкалов принял участие в игре «Инфонета» против «Пайде», завершившийся победой его команды со счетом 2:0.

Примавера «Фиорентины» обыграла команду «Виртус Энтелла» (4:2). Голкипер «фиалок» Артем Макаров отыграл всю встречу.

Панюков не помог «Аяччо» одержать победу над клубом «Париж». Встреча закончилась со счетом 0:0, а российский форвард вышел на поле на 62-й минуте.

Антон Миранчук не попал в заявку «Левадии» на игру с «Флорой» (0:0). Российский нападающий получил повреждение перед стартом чемпионата Эстонии.

«Вильярреал Б» проиграл «Барселоне Б» со счетом 0:1. Антон Швец участия в матче не принимал.

Сербский «Спартак Суботица», возглавляемый российским специалистом Андреем Чернышовым сыграл вничью с командой «Борац» (0:0).

Александр Бородюк выиграл с «Кайратом» Суперкубок Казахстана. В финале в серии пенальти была обыграна «Астана».

«Кайрат» при этом продолжает переговоры с Аршавиным. Андрей по-прежнему тренируется с казахстанским клубом, но контракт пока не подписал. Ясность по этому вопросу должна наступить до 1 апреля.

Молодежная команда «Витесса» обыграла сверстников из «Брабанта» со счетом 5:2. Одним из героев встречи стал Аршак Корян, записавший на свой счет гол и голевую передачу. Причем забивает он в третьем матче подряд, а «Витесс» занимает третье место в чемпионате U23.

4 видео о том, как зажигали Черышев и Кержаков

«Легия» Черчесова – первая. Хююпия впечатлен Кержаковым. Как русские выступают в Европе

Фото: Kicker.de, Legia.com, fckairat.kz