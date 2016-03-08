Европа: фетиш или профессиональный рост?

Всё чаще наши молодые игроки делают выбор в пользу европейских клубов.Народ в интернете не нарадуется.И я хвалил бы, будь это Примера или АПЛ.Но когда речь о Чехии, Словакии, Дании или 4-й лиге стран большой пятерки, сложно найти повод для оптимизма.

Вячеслав Караваев играет в чешском «Яблонце». Играет неплохо - игрок основы, забил пару штук. Но «Яблонец» - середняк лиги. Лиги, которая в таблице коэффициентов лишь 13-я. Там же бегает ещё один армеец , Дмитрий Ефремов. «Слован» - клуб более серьёзный, борется за место в еврокубках. Есть ещё Денис Давыдов, сменивший скамейку в Москве на скамейку в «Младе Болеслав». Парни и сами признают, что уровень в Чехии ниже, чем в РФПЛ. Хотя, конечно, он выше, чем в ФНЛ. Надо отметить и стабильно играющего за вторую команду «Бенфики» Виталия Лысцова. Но это примеры относительно успешные. А как на счет остальных?

Забавно читать интервью того же Сердерова, который говорит: у меня были предложения из РФПЛ, но я хотел играть в Европе. Ну да, чемпионат Болгарии - это же уровень. 29-е место в таблице коэффициентов. А сборная - вообще 36-я. Не тренируй «Славию» Тарханов - и туда не позвали бы. Джамал Ходжаниязов уехал в датский «Орхус». Это 10-я команда лиги из 12. Лиги, которая в таблице коэффициентов где-то посередине - 24-я. Бороться за выживание в суровой Скандинавии, конечно, интереснее, чем выскакивать на замену в играющем в плей-офф ЛЧ «Зените».

Два других питерца на стажировке в «Шальке». Гасилин колотит голы за вторую команду, но это четвертая лига. Готов биться об заклад, что «Зенит-2» и ФНЛ - уровень на порядок выше. Разве что поля в Германии получше, да зрителей побольше. Макс Проничев и вовсе бегает за молодежку гельзенкирхенцев. Там же (4 или молодежная лига) в Германии играет ещё с десяток безвестных россиян.

Андрей Панюков закрепился в «Аяччо». Но середняк второй французской лиги - это уровень условного тульского «Арсенала» или «Томи». Аршак Корян в «Витессе» уже с год, но до сих пор играет только в молодежке. Антон Митрюшкин перебрался в швейцарский «Сьон». Я бы понял, если парня брали как основного вратаря. Но есть ли смысл ехать лигу, уступающую российской, в страну, сборная которой сопоставима по силе с нашей, если и там будешь сидеть на лавке как в «Спартаке"? Не говоря уже о десятке юнцов, бегающих в третьих-четвертых лигах Италии с Португалией.

Я ни в коем случае не осуждаю ребят. Они вправе играть там, где им нравится. Просто не могу понять того ажиотажа и бурных оваций, которыми все эти отъезды сопровождаются. Когда Аленичев выигрывал Лигу Чемпионов, я был горд. Или когда Карпин занимал с «Реалом Сосьедад» второе место в Примере, будучи лидером команды. Или когда Аршавин делал покер на «Энфилде». Это реально было круто. А здесь-то чем гордиться? Уехали, и ладно.