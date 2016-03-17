Ностальгический фотосет игроков «Зенита» в образе древнерусских витязей

Десять лет назад санкт-петербургский клуб представил убойный клубный календарь на 2006-й год. Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает, как круто выглядели в то время Петржела, Ширл, Шкртел, Денисов, Радимов и другие игроки «Зенита».

В конце 2005 года ФК «Зенит» в сотрудничестве с рекламным агентством «Й» выпустил необычный клубный календарь на 2006-й. Игроки и тренер петербургской команды предстали в образе древнерусских витязей. Блог «Футбол в стиле Ретро» напоминает своим читателям, что из этого получилось.

Властимил Петржела. Главный тренер «Зенита» с 2002 по 2006 год.

Вячеслав Малафеев. Вратарь «Зенита» с 1997 года по настоящее время.

Эрик Хаген. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2005 по 2008 год.

Александр Горшков. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 1997 по 2001 и с 2004 по 2008 годы.

Владислав Радимов. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год.

Павел Мареш. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2006 год.

Робертас Пошкус. Нападающий. Выступал за «Зенит» с 2005 по 2008 год.

Радек Ширл. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год.

Мартин Шкртел. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2004 по 2008 год.

Александр Спивак. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 2000 по 2007 год.

Игорь Денисов. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

Камил Чонтофальски. Вратарь. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год.

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В качестве постскриптума: календарь 2006 года полностью совпадает с 2017 годом, поэтому будет актуален на следующий год.

Фото: Игорь Сахаров, рекламное агентство «Й»

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