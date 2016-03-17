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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Ностальгический фотосет игроков «Зенита» в образе древнерусских витязей

    17 марта 2016
    Десять лет назад санкт-петербургский клуб представил убойный клубный календарь на 2006-й год. Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает, как круто выглядели в то время Петржела, Ширл, Шкртел, Денисов, Радимов и другие игроки «Зенита».

    В конце 2005 года ФК «Зенит» в сотрудничестве с рекламным агентством «Й» выпустил необычный клубный календарь на 2006-й. Игроки и тренер петербургской команды предстали в образе древнерусских витязей. Блог «Футбол в стиле Ретро» напоминает своим читателям, что из этого получилось.

    Властимил Петржела. Главный тренер «Зенита» с 2002 по 2006 год.

    Вячеслав Малафеев. Вратарь «Зенита» с 1997 года по настоящее время.

    Эрик Хаген. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2005 по 2008 год.

    Александр Горшков. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 1997 по 2001 и с 2004 по 2008 годы.

    Владислав Радимов. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год.

    Павел Мареш. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2006 год.

    Робертас Пошкус. Нападающий. Выступал за «Зенит» с 2005 по 2008 год.

    Радек Ширл. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год.

    Мартин Шкртел. Защитник. Выступал за «Зенит» с 2004 по 2008 год.

    Александр Спивак. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 2000 по 2007 год.

    Игорь Денисов. Полузащитник. Выступал за «Зенит» с 2001 по 2013 год.

    Камил Чонтофальски. Вратарь. Выступал за «Зенит» с 2003 по 2009 год.

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    Вячеслав Малафеев: фотогалерея

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    В качестве постскриптума: календарь 2006 года полностью совпадает с 2017 годом, поэтому будет актуален на следующий год. smiley

    Фото: Игорь Сахаров, рекламное агентство «Й»

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 марта 2016, 08:47

      Только они похожи не на витязей, а на дрыщей колхозных)))

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 17 марта 2016, 20:57

      Классная идея, креативно весьма и оригинально

      0
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      Рейтинг: +16

      Real_Madrid-Liverpool 17 марта 2016, 16:56

      Бомбардир, хватит всякую чушь писать. Лучше про вчерашние матчи написали бы, а не всякую хрень

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 17 марта 2016, 15:54

      Помню,видел такие календари!Жаль,что месяцев только 12 и сфотографировалась не вся команда))

      2
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 17 марта 2016, 14:20

      Норм только Хаген

      0
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 17 марта 2016, 14:13

      сколько же времени прошло....Молодой Малафеев, да и Радимов, с ещё не округлившимся лицом...

      4
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 17 марта 2016, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шкртел играл за Зенит, упс.

      -5
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      Рейтинг: +377

      bringing 17 марта 2016, 13:30

      Давненько

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 23:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В образе аристократов 19-го века команда смотрелась выразительнее, ага.

      -9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Aztec58 11 марта 2016, 01:48

      И не надоело тебе, дурачок, бегать за мной по всем веткам со своим минусом?

      -2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Aztec58 17 марта 2016, 18:14

      ага круто наверное сам с собой общаешься,не здоровый признак

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