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    Девушка главного тусовщика в современном футболе – его пьяные выходки обсуждают все болельщики

    21 июня, 18:50
    Кто терпит Джека Грилиша?

    Символ требла «Ман Сити» – неистово веселящийся Джек Грилиш, алкохайлайты которого видел, возможно, каждый болельщик. Пеп Гвардиола еще зимой называл его «самым веселым в составе «Сити» и его главным балагуром».

    Вероятно, многие могли подумать, что Грилиш такой всегда: без постоянства в личной жизни. Но нет. Он уже долго встречается с одной девушкой – Сашей Эттвуд. Они познакомились, когда Грилишу было 16 – вместе учились в римско-каталической средней школе Святого Петра в Солихалле. Примерно через полгода они начали встречаться. Эттвуд рассказывала, что Грилиш писал ей стихи и постоянно дарил цветы – что было редкостью для парня его возраста.

    Сама Эттвуд с 13 лет работает моделью – ее заприметил представитель модельного агентства, когда она с мамой приехала в торговый центр. С того момента она и запустила модельную карьеру, которую совмещает с блогерством. Самый тяжелый период? Эттвуд отмечает лето 2021-го, когда Джек Грилиш провалился на чемпионате Европы. Она отмечала, что каждый день получала сообщения с насмешками и угрозами.

    Фото: соцсети Саши Эттвуд

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    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии6
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      Рейтинг: +52

      Пингвины Антарктиды 14 часов назад

      Гюндоган уходит, с кем теперь Грилиш будет играть в полузащите?

      0
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      Рейтинг: +2317

      jek718875 15 часов назад

      Всё хорошо, а то я думал, что Грилиш из тех...

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      Рейтинг: +114

      врете вы все > jek718875 15 часов назад

      А он аказыца из этих. Ну теперь ты хоть спать спокойно будешь будешь, без переживаний за Грилиша.)))

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      Рейтинг: +5433

      Питерский князь 16 часов назад

      Пи.ц маникен.
      :)))

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      Рейтинг: +114

      врете вы все 16 часов назад

      вместе учились в римско-каталической средней школе Святого Петра=====Да неее. Это не возможно что они там учились. Эта школа воспитывает религиозных, богобоязненных слуг Господних. А вот это ---"работает моделью,запустила модельную карьеру, которую совмещает с блогерством....неистово веселящийся Джек Грилиш, алкохайлайты которого.."
      Нет, нет ..эти грешники ничего общего не имеют с высокодуховной римско-каталической средней школой Святого Петра...

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      Рейтинг: +1492

      Sedoi_Goblin > врете вы все 15 часов назад

      Там кардиналы шпилятся, так что все хорошечно))

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