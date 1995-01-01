Обзор букмекерской конторы SBOBet

Букмекерская компания SBOBet – опытный участник рынка беттинга. Она развернула свою деятельность в далеком 2004 году. На сегодняшний день SBOBet считается крупнейшей букмекерской конторой на азиатском рынке. БК неоднократно получала престижные награды в области ставок на спорт, в частности, дважды признавалась лучшим оператором на Азиатском рынке.

Главный офис компании находится на острове Мэн. Лицензия для Европы выдана комиссией по азартным играм острова Мэн. Для азиатского рынка – филиппинской организацией с длинным названием The First Cagayan Leisure & Resort Corporation.

Российской лицензии официальный сайт SBOBet не имеет, следовательно, данная контора не может легально работать на территории РФ. Для входа на сайт придется использовать различные методы обхода блокировок: сервис VPN, прокси-серверы, специальные браузеры или зеркало сайта (можно получить после обращения в техподдержку букмекера, правда ждать результата порой приходится 2-3 дня).

Sports.ru не рекомендует делать ставки в букмкерских конторах, официально не работающих в России. В случае возникновения спорной ситуации, например, с выводом средств, вы останетесь один на один с букмекером, и конфликт будет решен в пользу БК.

Возможности сайта букмекерской конторы SBOBet

Интерфейс официального сайта БК SBOBet выполнен в светлых тонах – белом и голубом. Пользователи из России смогут отыскать в настройках русский язык.

С левой стороны на главной странице расположена линия приема ставок в прематч. По центру располагаются “рекомендуемые” и “популярные” события (букмекер отбирает их самостоятельно). С правой стороны расположен купон ставки, рекламные баннеры и акционные предложения.

Главная страница сайта выполнена в светлых цветах и обладает достаточно простым и удобным интерфейсом

Кнопка регистрации находится на верхней панели экрана (она называется “присоединяйтесь сейчас бесплатно”). Там же (верхняя панель) находятся окна для входа в личный кабинет, а также для live-чата со службой технической поддержки букмекера.

Сразу заметим, что у БК SBOBet отсутствует официальное мобильное приложение для смартфонов с операционными системами iOS и Android, поэтому искать их в AppStore и Google Play не стоит – это лишняя трата времени. У SBOBet имеется мобильная версия, но постоянные клиенты данной БК все же предпочитают делать ставки в браузерной версии на ПК или ноутбуке.

Если у клиента возникает вопрос, то существует возможность обратиться за консультацией к службе технической поддержки. Для этого можно воспользоваться live-чатом (общаться придется на английском языке) или же написать вопрос на адрес электронной почты support@sbobet (в данном случае вопрос также следует задавать на английском языке).

Регистрация на сайте букмекерской конторы SBOBet

Для того, чтобы осуществить депозит и делать ставки на сайте SBOBet необходимо пройти процедуру регистрации. Для старта нужно нажать на кнопку “присоединяйтесь сейчас бесплатно”, которая, как было упомянуто ранее, находится на верхней панели сайта. После осуществления этого нехитрого действия на экране появится форма регистрации аккаунта. Новому клиенту необходимо указать страну (в списке присутствует и Россия), имя пользователя (логин, заполняется на английском языке) и придумать пароль. Затем необходимо нажать на кнопку “далее”.

Форма регистрации на сайте SBOBet мало чем отличается от конкурентов данного букмекера

На втором этапе регистрации потребуется указать персональные данные: имя, фамилию, дату рождения, актуальный адрес электронной почты, гражданство, номер мобильного телефона в международном формате. На случай утери пароля нужно придумать контрольный вопрос и написать ответ. В завершение нужно поставить галочку и согласиться с политикой БК, подтвердить свой возраст и нажать на кнопку “зарегистрировать счет”. Если все данные введены корректно, то аккаунт нового игрока будет успешно зарегистрирован на сайте.

Далее новому клиенту предлагается выбрать валюту игрового счета. Российский рубль в списке отсутствует. Как это ни странно, но в списке вы не найдете и доллар США, поэтому бетторам из России рекомендует выбрать валюту “евро” или “британский фунт”. Для верификации аккаунта нужно указать точный адрес проживания и почтовый индекс. Также для верификации аккаунта потребуется загрузить фото документа, удостоверяющего личность (паспорта). После того, как все поля будут заполнены, можно заняться внесением первого депозита на новосозданный игровой счет. Важно обратить внимание, что пополнить счет нужно в течение 30 дней после регистрации, в противном случае БК автоматически удалит ваш аккаунт. Игрокам, сделавшим первый депозит, начисляется стопроцентный бонус, но не более 200 евро. Для отыгрыша необходимо проставить сумму пополнения с вейджером х30 в течение 30 дней. Впрочем, сразу же заметим, что данная опция будет недоступна клиентам из России.

После успешного прохождения регистрации и верификации аккаунта появится возможность зайти в личный кабинет. В разделе “настройки” можно выбрать подходящий формат отображения коэффициентов. Также игрок может установить лимит на депозит и отсортировать любимые спортивные дисциплины (подобная “фишка” есть далеко не у всех конкурентов БК SBOBet). Кроме того в личном кабинете можно подписаться на рассылку акционных и бонусных предложений, впрочем заметим, что компания SBOBet не очень часто балует своих клиентов особыми предложениями по ставкам.

В личном кабинете можно изменить настройки игрового счета, создать новый пароль, проверить баланс средств на депозите, а также установить максимальную сумму депозита

Пополнить игровой счет можно с помощью банковских карт Visa/Mastercard, прямым банковским переводом, а также с помощью различных интернет-кошельков (Skrill, Neteller). В списке валют игрового счета представлены: вона, австралийский доллар, британский фунт, шведская крона, канадский доллар, евро, южноафриканский рэнд, норвежская крона, новозеландский доллар и юань. Вывод средств осуществляется с помощью того же способа, что был выбран при внесении игрового депозита.

Минимальная сумма депозита и вывода при использовании банковских транзакций составляет сто евро. Для остальных видов – 20 евро (вывод), 40 евро (депозит). В течение суток можно осуществить лишь один бесплатный вывод средств. За второй, третий и.т.д. букмекер взимает комиссию в размере пяти процентов.

Несмотря на большое количество игровых валют, в списке отсутствуют не только российский рубль, но и американский доллар

Размер минимальной ставки определяется букмекером для каждого вида спорта отдельно. Лимиты как правило ограничиваются отметкой в 30 тысяч евро, что придется по душе любителям “играть по-взрослому”.

Если говорить об акционных предложениях и различных бонусах, то, как уже упоминалось выше, букмекерская компания SBOBet не особо заморачивается по этому поводу. Приветственный бонус на первый депозит недоступен для игроков из России, а постоянные (активные) игроки смогут рассчитывать на редкие фрибеты. Также периодически компания предоставляет акционные предложения на отдельно выбранные спортивные события.

Линия и коэффициенты букмекерской конторы SBOBet

БК SBOBet принимает ставки на все популярные виды спорта: футбол, баскетбол, теннис, бокс и так далее. Также весьма недурно представлен раздел киберспорта (не стоит забывать, что речь идет о букмекере, которые ориентирован на азиатский рынок, где уже давно особое внимание уделяется именно киберспорту). В данном разделе можно заключить пари на все популярные дисциплины: Dota 2, CS:GO, League of Legends, Fortnite, а также на виртуальные турниры по спортивным симуляторам (к примеру, FIFA).

Маржа на топовые футбольные лиги и условную NBA составляет от 4 до 6%, что можно считать вполне приемлемой историей в сравнении с прямыми конкурентами SBOBet. Коэффициенты близки к оптимальным значениям и мало отличаются от большинства контор, представленных на беттинг-рынке.

Что касается росписи, то она варьируется в зависимости от популярности спорта, лиги и события. Например, выбирая английскую Премьер-Лигу (футбол) клиент получит возможность заключать пари не только на тоталы, форы и другие стандартные варианты, но и на статистику отдельно взятых футболистов. Та же история просматривается и в баскетболе (правда, это касается НБА и Евролиги, с другими соревнованиями в данной дисциплине все обстоит значительно скромнее).

Разумеется, на сайте БК SBOBet доступны и ставки в режиме Live. Здесь необходимо отметить “грабительскую маржу”, которая может достигать отметки в 9-10%. Далеко не всем пользователям приходятся по нраву такие условия беттинга.

Помимо ставок на спорт на сайте SBOBet доступно Live-казино. В данном разделе представлены четыре игры, которые пользуются популярностью в странах Азии.

Плюсы и минусы букмекерской конторы SBOBet

К преимуществам букмекерской конторы SBOBet необходимо отнести следующие моменты: наличие русского языка, пользователям не урезают максимумы, что будет очень большим плюсом для профессионалов в сфере беттинга, возможность делать ставки на большие суммы.

Из отрицательных моментов сразу же бросается в глаза тот факт, что БК SBOBet не имеет лицензии для осуществления легальной деятельности на территории РФ. Из-за этого будут возникать сложности с попаданием на сайт. Также к минусам нужно отнести отсутствие официального приложения для смартфоном на базе ОС Android и iOS, что выглядит совсем не солидно. В разделе ставок в режиме Live представлено малое количество событий, к тому же многих пользователей решительно не устраивает высокая маржа на пари в режиме Live.

Вопросы и ответы:

Можно ли зарегистрироваться на сайте БК SBOBet из России?

— Да, такая возможность существует, но для входа на сайт придется использовать различные методы обхода блокировок, так как букмекерская компания SBOBet не имеет лицензии для осуществления легальной деятельности на территории Российской Федерации.

Как я могу обратиться в службу технической поддержки?

— Служба поддержки доступна в Live-чате на сайте БК. Также можно написать письмо на адрес электронной почты support@sbobet. Необходимо учесть, что при любом раскладе с сотрудниками техподдержки букмекера придется общаться на английском языке.

Есть ли у БК SBOBet мобильное приложение?

— Как это ни странно, но официальное мобильное приложение отсутствует. Компания не предоставляет опцию скачать приложение на смартфоны с операционными системами iOS и Android.

Как внести депозит на игровой счет?

— Для того, чтобы иметь возможность пополнять счет необходимо пройти процедуру регистрации на сайте SBOBet, а затем верифицировать свой аккаунт.

Как вывести деньги с игрового счета в БК SBOBet?

— Данная опция доступна только зарегистрированным и верифицированным клиентам. Вывод средств осуществляется на банковские карты Visa/MasterCard, а также на популярные электронные интернет-кошельки.

Взимает ли букмекерская компания SBOBet процент за вывод средств?

— Бесплатно вывести средства с игрового счета можно только один раз в течение 24 часов. Если клиент захочет воспользоваться услугой вывода денег чаще, придется отдать 5% в качестве комиссии.

Есть ли у SBOBet приветственный бонус для новых клиентов?

— Да, максимальная сумма бонуса при первом депозите составляет 200 евро. Правда необходимо упомянуть, что данная акция не доступна игрокам с территории России.

На какие языки переведен сайт SBOBet?

— Сайт переведен на одиннадцать языков, включая и русский.

Можно ли пополнить счет с российских банковских карт?

— Нет, такая функция не доступна, поскольку БК SBOBet не имеет официального представительства на территории Российской Федерации.