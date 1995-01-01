Обзор букмекерской конторы Pinnacle

Букмекерская контора Pinnacle – один из старейших участников беттинг рынка. Компания была основана в 1998 году. Первое время БК принимала ставки исключительно по телефону, а в 2000 году открылся официальный сайт Pinnacle.com. Лицензию на работу в сфере ставок на спорт БК Pinnacle получила от правительства Нидерландских Антильских островов (остров Кюрасао). В сфере беттинга это считается престижной лицензией, которая подтверждает надeжность букмекера и высокую платежеспособность компании.

Стоит сразу обратить внимание на тот факт, что лицензия БК Pinnacle не действительна на территории Российской Федерации, следовательно деятельность “Pinnacle в РФ – вне закона. В связи с этим Роскомнадзор блокирует доступ к данной платформе. Впрочем, проблема решается использованием различных сервисов обхода блокировок (VPN).

Возможности сайта БК Pinnacle

Официальный сайт букмекерской конторы Pinnacle представлен в фирменных цветах компании: оранжевом, темно-синем и белом. Минималистичный дизайн только подчеркивает удобство размещения всего необходимого на сайте.

Верхняя панель предназначена для входа в свой аккаунт или для регистрации нового аккаунта, если таковая потребуется. Отметим, что сайт функционирует на 16 языках, включая русский. Мультинациональной аудитории предлагается на выбор два типа коэффициентов: десятичный или американский.

Главная страница Pinnacle

В левой части можно выбрать спортивную дисциплину для размещения ставок в прематче, режиме онлайн или поставить на события из виртуального спорта или киберспорта, казино, live-казино. По центру располагаются наиболее популярные события в режиме Live. Далее следует окно с актуальными и популярными пари на спорт, например, с линией на ближайшие матчи английской Премьер-Лиги и испанской Ла Лиги (футбол).

Если же прокрутить главную страницу сайта вниз, то игрок сможет найти контактную информацию, правила заключения пари, а также ссылки на социальные сети букмекера Pinnacle.

БК Pinnacle может пощеголять активностью в социальных сетях. Доступны самые разнообразные варианты: от запрещенного на территории РФ Facebook до аккаунта на популярной музыкальной/подкаст платформе Spotify

Регистрация на сайте букмекерской конторы Pinnacle

Регистрация на официальном сайте БК Pinnacle проходит в четыре этапа. Сперва необходимо указать страну, в которой проживает новый пользователь, указать актуальный адрес электронной почты и придумать пароль.

На старте регистрации игрового счета необходимо выполнить несколько не самых сложных действий

На втором этапе регистрации необходимо указать пол игрока, имя, фамилию и дату рождения. Обращаем внимание на то, что при заполнении персональных данных (имя, фамилия) необходимо использовать только буквы латинского алфавита.

БК Pinnacle собирает данные пользователя для защиты аккаунта

Далее новому пользователю нужно выбрать валюту, в которой будут осуществляться ставки. Доступны четыре варианта: британский фунт стерлингов, доллар США, евро и российский рубль. Для завершения третьего этапа регистрации на сайте БК Pinnacle требуется указать город проживания, домашний адрес (эти данные также заполняются только с использованием букв латинского алфавита), почтовый код и контактный номер телефона.

Пользователей с территории РФ однозначно порадует возможность заключать пари в национальной валюте

Наконец в завершении регистрации новому пользователю нужно придумать контрольный вопрос и написать ответ. Далее будут предложены “маркетинговые настройки”, которые представляют собой варианты получения информации о различных акциях и новостях букмекерской конторы Pinnacle (телефон, электронная почта, почта).

В качестве контрольного вопроса пользователь может указать название своей любимой спортивной команды (самая простая опция)

Чтобы завершить процесс создания игрового счета нужно подтвердить регистрацию с помощью перехода по ссылке, которая будет отправлена на актуальный адрес электронной почты нового пользователя.

Новый клиент может с легкостью отказаться от новостной рассылки БК Pinnacle

Также отметим, что БК Pinnacle доступна клиентам в “мобильной версии”, для браузера на смартфоне для устройств на операционных системах Android и iOS.

Для того, чтобы начать заключать пари на сайте БК Pinnacle игроку потребуется внести первый депозит. Максимальный лимит депозита зависит от способа пополнения счета. Букмекер работает с самыми разными мировыми платежными системами, однако все зависит от выбранной валюты. Следует обратить внимание, что поменять валюту счета в настройках аккаунта можно будет только один раз.

БК Pinnacle предлагает своим клиента несколько вариантов пополнения депозита

Для всех пользователей, независимо от государства проживания, минимальная сумма для ставки на сайте букмекера Pinnacle составляет всего один доллар или эквивалент в другой валюте. Минимальный депозит составляет 5 USD или эквивалент в другой валюте. Минимальная сумма к выводу средств также составляет пять долларов США.

Заметим, что среди игроков из стран СНГ наиболее часто используются варианты пополнения счета через банковские карты Visa/MasterCard, а также с помощью популярной платежной системы WebMoney. Как правило, средства начинают отображаться на игровом счету через 10-20 минут. Дополнительная комиссия букмекером Pinnacle не взимается. Вывод средств осуществляется тем же способом, что и пополнение.

Налог на выигрыш. Pinnacle – букмекерская контора, работающая по международной лицензии, а значит она не является налоговым агентом Российской Федерации. Таким образом, обязанность уплаты НДФЛ всецело ложится на плечи клиента.

Заметим, что у БК Pinnacle принципиально нет бонусной программы. Поэтому получить бонус на депозит на сайте этого букмекера не получится. Компания объясняет это тем, что довольно высокие коэффициенты и есть их лучшее предложение для новых игроков. Букмекер Pinnacle задействует такую политику для привлечения бетторов, которые заинтересованы в получении дохода от игры за счет высоких коэффициентов, а не за счет бонусов. К примеру, бонус при регистрации букмекер также не предоставляет, в отличие от конкурентов.

Линия и коэффициенты букмекерской конторы Pinnacle

Линия БК Pinnacle не может похвастать разнообразием и принципиальным отличием от большинства конкурентов. Например, если беттор хочет заключить пари на матч НФЛ (американский футбол), то он однозначно будет разочарован количеством предлагаемых вариантов. Все выглядит предельно сжато: отсутствуют так называемые “экспресс исходы” (ставки на личную статистику игрока + победитель матча), а также не существует возможности поставить на индивидуальные показатели футболистов (количество ярдов на приеме, тачдауны и так далее).

Поклонники ставок на НФЛ явно не придут в восторг от росписи в БК Pinnacle

Если говорить о других лигах Северной Америки, то с НБА все обстоит ненамного лучше. Да, в БК Pinnacle есть возможность поставить на индивидуальные показатели игроков, но в целом роспись не впечатляет. Например нам не предоставляют вариант заключить пари на столь популярный у любителей НБА исход, как ставку на очки + передачи + подборы отдельно взятого баскетболиста.

Та же история касается тех беттеров, кто привык ставить на продвинутую статистику в НБА

Куда лучше обстоит ситуация с “трендовыми” ставками – пари на киберспорт. Для этого у БК Pinnacle существует отдельный раздел, который именуется “Pinnacle Esports”. Для перехода на соответствующий ресурс достаточно нажать на кнопку “Киберспортивный портал”, которая располагается на верхней панели официального сайта букмекера. Линия представлена весьма обширно: тут имеются предложения по ставкам не только на самые популярные дисциплины в мире киберспорта (CS:GO, Valorant, League of Legends и Dota 2), но и на “олдскульные” Rainbow Six, Starcraft: Broodwar и Warcraft 3.

Линия Live. Пари в режиме настоящего времени едва ли порадуют бывалых беттеров. Линия выглядит довольно скудно – только ключевые исходы. При этом букмекер Pinnacle предпочитает закрывать линию при назначенном штрафном или угловом ударе в футболе, что также едва ли можно занести в “плюс”.

Live-роспись не отличается широким ассортиментом предложений, что может расстроить опытных беттеров

Коэффициенты и маржа. Высокие коэффициенты – главная гордость букмекерской платформы Pinnacle. На всех топовых событиях БК зарабатывает не более 2-3% от общего объема ставок, а на менее востребованных рынках – не более 4-5%. Как отмечают пользователи, котировки Pinnacle входят в топ-3, если говорить о самых высоких коэффициентах на топовые события.

Важно обратить внимание на тот факт, что в БК Pinnacle отсутствует опция выкупа ставки (она же – “кэшаут). Данная функция противоречит внутренней политике букмекера.

Плюсы и минусы букмекерской конторы Pinnacle

К преимущества БК Pinnacle следует отнести высокие коэффициенты на топовые спортивные события, отдельный раздел для стремительно набирающего популярность сегмента киберспорта, большие лимиты ставок.

Среди недостатков сразу бросаются в глаза слабая роспись на многие лиги (НБА, НФЛ и так далее); нелегальность для российских игроков и как следствие необходимость использования специальных сервисов для обхода блокировки сайта, роспись Live-событий, отсутствие популярной у конкурентов функции “кэшаут”; отсутствие приветственных бонусов и акций. Особо требовательные к минимализму игроки могут смело отнести к минусам довольно длительный процесс регистрации на официальном сайте букмекерской компании Pinnacle.

Резюмируя анализ БК Pinnacle, отметим, что она идеально подходит для клиентов беттинг-рынка, которые привыкли заключать большие по объему денежных средств пари на самые распространенные рынки. Если же клиента интересует в первую очередь широкая роспись и максимальная вариация пари, то ему стоит воспользоваться услугами другой компании.

Вопросы и ответы

Можно ли зарегистрироваться из России?

— Да, можно, но есть нюанс. Для входа на сайт БК Pinnacle вам придется использовать один из сервисов обхода блокировки (VPN)

Существует ли у БК Pinnacle мобильное приложение?

— Как такового мобильного приложения в Google Play или AppStore вы не найдете, однако у сайта существует весьма удобная мобильная версия. Она доступна клиентам для различных браузеров на смартфоне для устройств на операционных системах Android и iOS. Мобильная версия выполнена качественно и имеет те же функции, что и официальный сайт БК.

Как пополнить счет в БК Pinnacle?

— Пополнение игрового счета доступно в самых разных вариациях. Доступны и самые популярные способы для игроков с территории СНГ: платежные карты Visa или Mastercard, а также электронная система Webmoney, Также доступно пополнение через популярные криптовалюты (BitCoin, USTD20).

Как связаться с технической поддержкой БК Pinnacle?

— В данном случае клиентам предоставлены два варианта: заполнить форму на официальном сайте, воспользовавшись онлайн-чатом или написать сообщение на адрес для связи – customerservice@pinnacle.com. Качество отклика технической поддержки на достойном уровне. Специалисты компании отвечают на вопросы развернуто и стараются решить проблему клиента в максимально сжатые сроки.

Как восстановить пароль для входа в аккаунт на сайте букмекерской конторы Pinnacle?

— Для того, чтобы вернуть себе утерянные данные игрового счета необходимо нажать на кнопку “забыли пароль”. Далее в открывшемся окне нужно ввести логин (предоставляется компанией при регистрации) и актуальный адрес электронной почты. Временный пароль будет отправлен клиенту на почту, после чего потребуется ввести его при авторизации, а затем изменить в настройках профиля для безопасности.