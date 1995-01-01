Обзор букмекерской конторы “Тенниси”

Букмекерская компания “Тенниси” была создана в 1999 году в Беларуси. В этот же год начала работать на территории Российской Федерации. Изначально БК “Тенниси” ориентировалась на аудиторию стран СНГ.

БК “Тенниси” (официальный портал находится по адресу Tennisi.bet) является членом Национальной ассоциации букмекеров. Компания делает упор на прием ставок на спортивные события через Интернет. Обратим ваше внимание на тот факт, что легальная БК “Тенниси” не имеет зеркало-сайта к основной площадке. Все похожие адреса в Сети являются незаконными и контролируются мошенниками.

Российская версия БК “Тенниси” (tennisi.bet) юридически никак не связана с одноименным международным онлайн-букмекером, который находится в Сети с в доменной зоне .сom.

БК “Тенниси” является одним из старейших участников российского рынка беттинга. Компания входит в ЕРАИ и принимает ставки через Единый ЦУПИС.

Возможности сайта букмекерской конторы “Тенниси”

Главная страница сайта выглядит несколько устаревшей с точки зрения дизайнерских решений. Если говорить откровенно, то она скорее придется по нраву любителям минимализма.

Интерфейс сайта сложно назвать выдающимся, он едва ли порадует искушенного пользователя

Стартовая страница сайта БК “Тенниси” выполнена в красно-белой цветовой гамме с вкраплением желтого оттенка. Слева в боковом меню располагается линия ставок на самые разные виды спорта и спортивные события. Правая верхняя часть отведена для входа в личный кабинет, регистрации, пополнения счета, а также для изучения бонусных предложений букмекера. Тут же можно обнаружить кнопку связи с технической поддержкой.

По центру клиент увидит рекламный баннер, а также главное предстоящее спортивное событие, на которое игроку предложат заключить пари.

Также у БК “Тенниси” есть мобильное приложение для смартфонов с операционными системами Android и iOS. По своему дизайну и функционалу оно ничего не отличается от официального сайта tennisi.bet. В мобильном приложении также можно делать ставки в прематче и режиме Live.

Любителей нестандартных пари порадует широкий спектр предложений в разделе эксклюзивных ставок

Букмекерская компания “Тенниси” предлагает ставки на более 15 видов спорта, включая популярные ныне дисциплины в области Киберспорта (CS:GO, Dota 2, League of Legends и другие). БК предлагает игрокам и массу эксклюзивных вариантов пари, которые клиенты не найдут у конкурентов. В качестве примера: беттор может сделать ставку на то, что в финале Кубка России по футболу в сезоне 2022/2023 сыграют две команды из Москвы.

В плане трендов ставок БК “Тенниси” не отстает от конкурентов и принимает пари на популярные дисциплины в области киберспорта

Регистрация на сайте букмекерской конторы “Тенниси”

Чтобы иметь возможность делать ставки на спорт в БК “Тенниси” необходимо пройти процедуру регистрации. Кнопка “Регистрация” находится на верхней панели главной страницы сайта букмекера “Тенниси”.

При регистрации новому клиенту сразу же покажут эксклюзивную фишку БК “Тенниси” – ставку на гол дальним ударом (футбол)

На первом этапе регистрации новому пользователю необходимо указать свой номер телефона, ввести код с картинки и подтвердить возраст. После этого откроется следующий пункт.

Процесс регистрации является стандартизированным и не отнимет у нового клиента большого количества времени

После того, как новый клиент подтверждает номер телефона, нужно заполнить стандартную анкету, указав ФИО, дату рождения и актуальный адрес электронной почты. Также новый беттор придумывает логин и пароль для дальнейшей авторизации на сайте БК “Тенниси”. Для того, чтобы иметь возможность восстановить доступ к аккаунту в случае утери пароля, предлагается придумать секретный вопрос.

Далее начинается процесс идентификации нового клиента. Пройти его необходимо для того, чтобы иметь возможность выводить выигрыш с личного игрового счета. Верифицировать аккаунт можно несколькими способами:

Через ЦУПИС (при создании аккаунта нужно использовать тот же номер телефона, который указан в Первом ЦУПИС). После проверки номера оба профиля будут автоматически связаны.

В пункте приема ставок. Данная опция доступна в разделе “Идентификация” – “В пункте приема ставок”. Для этого необходимо пройти по указанному адресу с паспортом и кодом, обратившись к сотруднику компании “Тенниси”.

У партнеров. БК “Тенниси” сотрудничает с компаниями “Связной” и сервисом Contact. Перед приходом в офис означенных компаний нужно создать учетную запись в ЦУПИС.

Через Госуслуги. Для верификации этим способом беттор должен иметь подтвержденный аккаунт в Госуслугах и ЦУПИС.

Заметим, что каждый новый пользователь получит свой бонус за регистрацию. Размер бонуса – до 15 тысяч рублей. После регистрации игрового счета и внесения первого депозита букмекерская компания “Тенниси” начислит беттору бонус равный сумме первого депозита. Далее к каждому выигрышу БК будет добавлять часть бонуса: 5% к ординару и 25% к экспресс-пари.

Следует обратить внимание, что бонусный счет могут пополнять не только новые пользователи, поскольку бонус от БК “Тенниси” является бесконечным.

Помимо прочего в наличии имеется акция “самый живой кэшбек”. Игрок может получить дополнительные проценты к кэшбэк за прохождение испытаний. Список испытаний доступен на странице акции. Максимальный размер кэшбэка достигает 16%. Каждый месяц кэшбэк будет обнуляться. Полученный кэшбек можно вывести с игрового счета, а использовать для заключения пари.

Пополнить игровой счет можно после прохождения регистрации и верификации аккаунта. БК “Тенниси” предлагает несколько вариантов:

Банковские карты (Visa, MasterCard, Мир)

Электронные кошельки (ЦУПИС, QIWI, ЮMoney, Webmoney)

Интернет-банкинг

Сервис Sberpay

Мобильные операторы (МегаФон, МТС, Билайн, Теле2)

Наличные деньги в ППС у партнеров БК “Тенниси”

Минимальная сумма депозита составляет 10 рублей (с учетом любого выбранного способа). Лимит достигает отметки в 595 тысяч рублей (предел варьируется в зависимости от выбранного варианта пополнения игрового счета)

В большинстве случаев пополнение игрового счета осуществляется в течение нескольких минут. В отдельных случаях депозит может “обновляться” до 24 часов. Отследить статус пополнения игрового счета можно в разделе “История счета”, который находится в личном кабинете зарегистрированного пользователя.

Если у клиента возникнут вопросы по работе сайта, он может обратиться в техническую поддержку. Сделать это можно следующими способами:

Посредством онлайн-чата на сайте или в официальном приложении

Задать вопрос по электронной почте (admin@tennisi.bet)

Воспользоваться бесплатной горячей линией: 8 (800) 100-21-39

Задать вопрос боту в популярном мессенджере Telegram (https://t.me/TennisiSupportBot).

Линия и коэффициенты букмекерской конторы “Тенниси”

Линия ставок в БК “Тенниси” отображается в привычном для пользователей из СНГ десятичном формате. Для удобства в линии также отображается транслятор того или иного события на территории России. Например, выбрав ставки на футбольный чемпионат Испании, клиент увидит, что игры Ла Лиги можно посмотреть на сервисе “Окко Спорт”.

Количество видов спорта, как упоминалось выше, ограничено. Суммарно представлено около 15 различных дисциплин. Наиболее популярными являются пари на футбол, баскетбол, хоккей, теннис и волейбол.

Что касается росписи, то отдельной “фишкой” букмекерской конторы “Тенниси” являются эксклюзивные предложения по ставкам. Над наполнением раздева специальных ставок работает целая группа аналитиков букмекера. Раздел “эксклюзивные ставки” находится в левой части экрана и идет третьим в списке в линии.

Здесь есть, где разгуляться любителям продвинутой статистики и пари на индивидуальные показатели игроков. К примеру, открыв раздел “эксклюзив” можно увидеть по ставкам на показатели звездных футболистов французского клуба ПСЖ – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Раздел эксклюзивных ставок предлагает клиентам самые разнообразные варианты пари вплоть до ставок на индивидуальных сезонных показателей звездных спортсменов

Добавим, что популярной эксклюзивной ставкой в БК “Тенниси” является “Пушка страшная”. Данное предложение представляет собой сделать ставку на гол в футболе из-за пределов штрафной площади.

Стандартная линия не отличается от большинства конкурентов и представлена в плюс/минус традиционном наполнении: исходы, тоталы, форы и так далее. На большие спортивные события дается от 200 до 400 рыночных позиций.

Если говорить о ставках в режиме Live, то БК “Тенниси” предлагает своим клиентам вполне конкурентную роспись по самым популярным событиям и рынкам. При этом на сайте БК отсутствуют прямые видеотрансляции. В то же время, как уже упоминалось выше, “Тенниси” выставляет логотип канала, на котором можно посмотреть тот или иной матч на территории России.

Коэффициенты и маржа. Для топ-событий маржа бывает достаточно низкой – 2,5-3%. Средний показатель составляет 5,5-6%. На менее популярные маркеты маржа поднимается до куда более серьезного показателя – 8-10%, что сложно занести в плюсы БК “Тенниси”. Очевидно, что многие конкуренты букмекера готовы предоставить своим клиентам более выгодные условия и котировки.

Минимальная ставка в БК “Тенниси” составляет 10 рублей. Размер максимальной суммы, на которую можно заключить пари, определяется отдельно в зависимости от значимости события.

Все выигрыши в БК “Тенниси” облагаются стандартным для беттинг-рынка РФ налогом. Если сумма к выводу составляет менее 15 тысяч рублей, то налог платит клиент, если беттор выводит более 15 тысяч рублей, то налоговым агентом в таком случае становится букмекер.

Плюсы и минусы БК “Тенниси”

К безусловным плюсам букмекерской компании “Тенниси” стоит отнести весьма обширную линию эксклюзивных ставок; выгодную бонусную программу как для новых пользователей, так и для постоянных клиентов; достаточно высокие коэффициенты по популярным событиям.

Если акцентировать внимание на минусах, то тут следует отметить такие моменты: откровенно устаревший интерфейс официального сайта и в мобильном приложении; небольшое количество видов спорта, на которые можно заключать пари; фактическое отсутствие видеотрансляций.

Вопросы и ответы

Как зайти на сайт БК “Тенниси” на территории РФ?

— Официальный сайт находится по адресу tennisi.bet. Вход доступен через браузер или с мобильного телефона (tennisi.bet/mobile)

Как получить бонус в БК “Тенниси”?

— Букмекерская контора “Тенниси” предлагает бонус новым клиентам. Для того, чтобы получить его нужно зарегистрировать и пройти верификацию на сайте БК. Далее необходимо внести первый депозит. 100%, но не более 15 000 рублей, от суммы первых трех депозитов дублируются на бонусный счет.

Как получить фрибет в БК “Тенниси”?

— БК предлагает новым клиентам возможность сделать бесплатную ставку. Для того, чтобы получить фрибет нужно зарегистрировать игровой счeт. Далее необходимо привязать аккаунт к ЦУПИС и пройти идентификацию. После завершения процедуры фрибет будет доступен для осуществления пари.

Как сделать фрибет ставку в БК «Тенниси»?

— БК “Тенниси” предлагает фрибет всем новым пользователям. Для его активации необходимо создать аккаунт на сайте БК, выбрать событие в линии, отметить в купоне используемый фрибет и кликнуть на кнопку “заключить пари”.

Как пройти идентификацию в БК “Тенниси”?

— В режиме онлайн процесс верификации аккаунта в БК “Тенниси” можно осуществить через ЦУПИС. Если у игрока уже есть верифицированный профиль в Первом ЦУПИС, то при создании аккаунта в конторе надо использовать тот же номер телефона. После того как сотрудники сайта завершат проверку номера телефона аккаунты будут автоматически связаны.

Как вывести деньги со счета БК «Тенниси»?

— Заявка на вывод средств осуществляется в личном кабинете клиента. Получить выплату можно на банковские карты, на кошелек ЦУПИС, на банковский счет физического лица. Для вывода средств необходимо выбрать способ, установить желаемую сумму выплат и подтвердить транзакцию.