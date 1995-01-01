Обзор БК «Зенит»

Бренд БК «Зенит» был создан в 1998 году в Казахстане. На территории России букмекер ведет деятельность с 2005 года, а с 2017-го принимает ставки в онлайне. Владельцем бренда является ООО «Инвест Гарант».

БК работает через ЦУПИС и имеет официальную российскую лицензию. Регистрацию на сайте zenit.win могут пройти не только россияне, но и граждане других стран. Контора работает легально, поэтому доступ к сайту не блокируется. БК «Зенит» юридически не связана с международным онлайн-букмекером Zenitbet, который работает в доменной зоне .com.

В линии БК «Зенит» предлагаются два десятка видов спорта и киберспорт. Коэффициенты – средние по рынку, зависят от популярности турнира и матча. Ставки можно делать не только через сайт, но и в мобильных приложениях для iOS и Android. Новым клиентам полагается бонус до 15 тыс. рублей.

Предлагаем прочитать подробный обзор о БК «Зенит», из которого вы узнаете все особенности ее работы. Или можете сразу перейти к регистрации в конторе, нажав соответствующую кнопку.

Официальный сайт БК «Зенит»

Войти на сайт БК «Зенит» по адресу zenit.win можно без зеркала или VPN. Это легальный российский букмекер, так что на территории РФ проблем с доступом быть не должно. Если сайт не работает, очевидно, там ведутся технические работы.

Основные цвета сайта – белый и темно-синий. Главные кнопки находятся в «шапке» главной страницы: «Линия», Live, «Акции». Кликнув на «Еще», вы раскроете дополнительные опции – «Результаты», «Новости», «Статистика» и «Правила». Справа вверху – кнопки входа и регистрации, а также ссылки на мобильные приложения.

В левой части сайта расположена линия. Все доступные виды спорта перечислены вертикально в два блока: сперва идут популярные события, затем – все по алфавиту. Можно настроить раздел «Избранное» с любимыми чемпионатами, переключаться между режимами – прематчевая линия или live. Здесь же – строка для поиска события по названию. Центральную часть главной страницы занимает роспись событий. Справа находится корзина – аналог купона, где формируется ваша ставка. В футере продублированы все разделы из «шапки». Здесь же – контакты службы поддержки и блок с информационными разделами.

Регистрация, идентификация и личный кабинет

Для создания личного кабинета:

Нажмите «Регистрация» в правом верхнем углу сайта. В открывшейся форме укажите страну, номер телефона и дату рождения.

Согласитесь с правилами компании. В поле с промокодом по умолчанию прописан BONUS15K – он нужен для получения приветственного бонуса. Нажмите «Продолжить». В следующем окне придумайте пароль.

После регистрации нужно пройти идентификацию. Это обязательное условие для начала игры в любой легальной российской БК. Существуют два типа идентификации – упрощенная и полная. Первую можно пройти удаленно (в режиме онлайн), вторую – только в салонах «Связной» или Contact. После упрощенной идентификации на счете будет установлены лимиты: до 60 тыс. рублей на одну транзакцию, общая сумма операций в месяц – не более 200 тыс. рублей. Полная идентификация снимает ограничения. Если вы ранее проходили полную идентификацию в ЦУПИС, отдельно делать это в БК «Зенит» не нужно.

Для попадания в личный кабинет нажмите «Вход» справа вверху и введите личные данные. В кабинете можно посмотреть историю ставок и финансовых операций, настроить отображение баланса, автоочистку корзины, особенности сортировки событий в линии и прочее.

Ввод и вывод средств

Способы пополнения счета и вывода средств в «Зените» – такие же, как и в остальных легальных конторах РФ. Для внесения депозита можно использовать:

карты «МИР», Visa, Mastercard;

системы СБП, SberPay;

кошельки ЦУПИС, Qiwi, ЮMoney;

мобильные платежи;

терминалы Qiwi и «Элекснет».

Средства зачисляются на счет мгновенно. Комиссию взимают только мобильные операторы TELE2 (8,5%) и «Билайн» (11,99% + 10 р.).

Выводить деньги можно на:

карты «МИР», Visa, Mastercard;

систему СБП;

кошельки ЦУПИС, Qiwi, ЮMoney;

банковский счет.

Максимальные суммы выплат – до 15 тыс. р. на Qiwi, ЮMoney и СБП, до 595 тыс. р. остальными способами. На карту деньги могут идти до 3 рабочих дней. Комиссия не взимается.

Приложения и мобильная версия

Мобильная версия сайта отличается от основной вертикальным расположением блоков и линии. Кнопки с линией, лайв-событиями закреплены на нижней панели, там же – кнопка «Еще», открывающая все разделы сайта. По функциональности десктопная и мобильная версии БК «Зенит» идентичны, единственный минус второй – нет раздела статистики.

Также у БК «Зенит» есть приложения для устройств на iOS и Android. Софт под компьютеры и ноутбуки не разработан. Рекомендуем загружать софт только с официального сайта конторы. В противном случае есть риск нарваться на фишинговые программы мошенников, цель которых – украсть личные данные игрока.

Для загрузки нужно зайти на сайт с того устройства, на котором будет использоваться софт. В топе главной страницы появится баннер, предлагающий скачать приложение для вашей ОС. Если вы закрыли баннер, кнопки для скачивания можно найти под кнопкой «Еще».

Файл APK для Android загружается напрямую с сайта. Если устройство на iOS, вы будете переброшены в магазин AppStore.

Линия, LIVE и коэффициенты

В линии БК «Зенит» есть 20 видов спорта и ряд киберспортивных дисциплин – Dota 2, CS:GO, Valorant, League of Legends и другие. Особо редких видов спорта в этой конторе вы не встретите, но можно поставить на армрестлинг и шорт-хоккей. Ставки на неспортивные события (политику, науку, вручение премий и т.д.) не принимаются – это запрещено законом РФ.

Ширина росписи зависит от популярности вида спорта и события. Например, на матчи АПЛ предлагаются около 700-800 вариантов, на поединки НХЛ – 500-600. А вот в чемпионате Польши по хоккею выбирать можно лишь из 100-120 рынков. Отличная роспись на теннис – даже на рядовые турниры ATP-250 и ATP-500 можно найти по 300 вариантов. На более крупных соревнованиях эти цифры выше.

Коэффициенты БК «Зенит» до начала матча средние. Средняя величина маржи в прематче – 5,5%. На топовые футбольные матчи этот показатель снижается до 2-2,5%, а в киберспорте вырастает до 7-8%. В хоккейных топ-лигах вроде НХЛ и КХЛ маржа обычно не превышает 4%, в крупных теннисных турнирах – 3,5%.

В лайве предлагается достаточное количество матчей. Некоторых из них даже нет в прематче. Роспись солидная: даже на матч футбольных ноунеймов в 3-й лиге Индонезии контора дает более 200 выборов. Маржа в лайве повышается на 2-3% по сравнению с прематчем.

Видеотрансляции на сайте есть, но их мало. На момент написания материала, как сообщил оператор службы поддержки, возможности предоставить трансляции у БК вообще не было по техническим причинам.

Бонусы

Бонусная программа в БК «Зенит» не особо насыщенная. Новые игроки могут получить приветственный подарок до 15 тыс. рублей на стартовый депозит. Также проводятся краткосрочные акции, посвященные крупным спортивным турнирам, главным календарным праздникам (вроде Нового года) и другим значимым событиям.

Для получения приветственного бонуса на депозит игрок должен пройти регистрацию и верификацию и пополнить счет на сумму от 100 р. в течение 3 дней. Контора начислит бонусом 100% от суммы пополнения, но не более 15 тыс. р. Бонус начисляется в виде фрибета, но использовать его беттер сможет только после выполнения условий:

проставить сумму первого пополнения в 5-кратном размере экспрессами;

в каждом экспрессе должно быть минимум 3 события с коэффициентами от 1.4 и выше;

не учитываются ставки на фрибеты и купоны, рассчитанные возвратом.

Если условия будут выполнены, игрок получит фрибет в свое распоряжение. Его можно поставить на любое событие с любым коэффициентов в течение 14 дней – после этого подарок сгорит, если его не использовать. В случае прохода ставки по фрибету игрок получает на основной баланс сумму чистого выигрыша.

На момент написания материала БК «Зенит» также предлагает клиентам ежедневные фрибеты за ставки на футбол, хоккей и баскетбол. Акция называется «Кэшбэк-копилка». Игроку нужно авторизоваться и делать ставки на указанные в правилах турниры. За каждую ставку начисляются баллы:

если ставка сыграла, игрок получает столько же бонусов, каким был размер ставки в рублях;

если ставка проиграла, игрок получает баллы по формуле: сумма ставки * 5%.

Сумма фрибета зависит от количества накопленных за день бонусов. Минимальный номинал фрибета – 250 р., максимальный – 50 тыс. р. Чтобы получить минимальный фрибет, нужно за день накопить хотя бы 250 бонусов.

Также на момент написания обзора в БК «Зенит» действует акция «Щедрые нули». Для участия игрок должен сделать ставку на точный счет в футбольном матче, кроме 0:0. Если игра закончится 0:0, контора вернет сумму ставки в виде фрибета. Максимальный размер подарка – 5000 р.

Служба поддержки

Контактная информация о букмекере представлена в футере сайта. Там есть ссылки на канал в Telegram (t.me/zenit_cupis) и страницу в «Вконтакте» (vk.com/zenit_ecupis), а также раздел «Как сделать ставку» с ответами на самые популярные вопросы. Для связи с оператором можно воспользоваться следующими способами:

онлайн-чат;

e-mail – support@zenit.win;

телефон – 8 (800) 222-55-50.

Поддержка работает в круглосуточном режиме. Быстрее всего отвечают в чате – в течение 1-2 минут. По почте ответа можно ждать в течение нескольких часов.

Заключение и отзывы

Отзывы о букмекерской конторе «Зенит» противоречивые. Она работает по официальной российской лицензии, поэтому проблем с выплатами обычно не возникает. Также к достоинствам можно отнести наличие мобильных приложений и большое количество каналов связи с саппортом. Однако скромный выбор видов спорта, не самые высокие коэффициенты и малое количество телетрансляций играют не в плюс БК.

FAQ

Есть ли бонус за регистрацию в БК «Зенит»?

Да, БК «Зенит» предоставляет новым клиентам приветственный бонус до 15 тыс. рублей. Он начисляется в виде фрибета.

Где найти зеркало БК «Зенит»?

«Зенит» – легальная российская контора, имеющая лицензию и подключенная к ЦУПИС. Для входа на сайт не нужны зеркала или VPN.

Как пополнить счет?

Для пополнения счета игрок должен после регистрации пройти еще и верификацию. После этого нужно нажать кнопку «Пополнить» в личном кабинете, выбрать один из доступных методов и следовать инструкциям.