Обзор букмекерской конторы Bet365

Bet365 — международная букмекерская контора, основанная в 1974 году. С 2000 года букмекер принимает ставки онлайн. Бренд принадлежит компании Hillside Media. У компании несколько лицензий на работу. Основная получена в Гибралтаре и позволяет работать в большинстве стран мира. Номер лицензии RGL076. В Великобритании портал работает на основании лицензии №55148, выдана Комиссией по азартным играм Великобритании.

БК «Бет365» один из мировых лидеров в индустрии ставок на спорт. Главные плюсы букмекерской конторы:

Европейское качество;

Богатый опыт;

Шикарная роспись и линия;

Приложения для смартфонов и планшетов;

Высокие коэффициенты;

Приветственный бонус;

Бонусные предложения для ставок на собачьи бега и лошадиные скачки;

Прямые трансляции игр;

Досрочные выплаты ставок;

Бонус 70% на футбольный экспресс.

Официальный сайт букмекерской конторы переведен на несколько языков, включая русский. На момент выхода обзора, регистрация клиентов из России временно ограничена. Стать клиентом букмекерской конторы могут игроки из других стран СНГ: Армении, Казахстана, Грузии и т.д.

Основная валюта БК — фунт стерлингов. Также доступно открытие счета в евро, долларе и других валютах.

На одной сайте bet365.com представлен покер-рум, букмекерская контора и онлайн-казино. У порталов сквозная регистрации. Используя одну учетную запись и счет можно размещать ставки, играть в видеослоты и другие азартные игры.

В нашем обзоре рассмотрим, как создать учетную запись, какие бонусы можно получить за регистрацию и активную игру, способы пополнения счета и вывода денег.

Официальный сайт БК

В России и ряде других стран официальный сайт букмекерской конторы Bet365 заблокирован. Для входа на сайт необходимо воспользоваться VPN или сервисами, которые позволяют подменить IP-адрес пользователя. Рабочее зеркало не предоставляется.

В дизайне сайта использованы зеленый, светло-черный и желтый цвета. Цветовая гамма приятная. На главной странице есть рекламный блок, но он смотрится органично и не вызывает раздражение.

С главной страницы можно быстро перейти по разделам игрового портала:

Спорт;

Фэнтези;

Казино;

Игры;

Покер;

Экстра.

На главной странице представлена кнопка «Регистрация» для создания учетной записи.

Главная страница букмекерской конторы Bet365

Центральную часть портала занимают топовые матчи и игры в режиме лайв. В левом углу находится линия со всеми видами спорта для ставок. В правом углу представлен список бонусных возможностей портала.

Блок с информацией о букмекере

Внизу находится информация о букмекере и правила использования портала.

Регистрация и верификация на сайте букмекерской конторы

Минимальный возраст регистрации на сайте букмекерской конторы 18 лет. У Bet365 в регистрационной анкете представлены следующие поля для заполнения:

Страна проживания;

Пол;

Имя;

Фамилия;

Дата рождения;

Адрес электронной почты;

Номер телефона;

Адрес регистрации;

Логин;

Пароль;

Промокод.

Регистрационная анкета, часть 1

Для завершения процедуры создания учетной записи необходимо согласиться или отказаться от рассылки информации о бесплатных ставках и предложениях. Также потребуется дать согласие с правилами работы букмекерской конторы и нажать «Создать учeтную запись».

Регистрационная анкета, часть 2

После регистрации на портале пользователь получает доступ к личному кабинету, но для полноценного использования всех разделов потребуется пройти верификацию. Без процедуры нельзя пополнить счет.

Для получения статуса верифицированный необходимо предоставить три пакета информации:

Копию документа, подтверждающего личность;

Копию документа, подтверждающего адрес проживания;

Подтвердить номер телефона и адрес электронной почты.

Загрузка документов доступна в личном кабинете в разделе «Учетная запись» — «Верификация». Рассмотрение документов занимает до 48 часов.

Ставки на спорт

У букмекерской конторы Bet365 более 30 видов спорта для ставок. Основное внимание уделено футболу, хоккею, баскетболу, лошадиным скачкам, собачьим бегам, киберспорту. Букмекер принимает ставки в прематче и лайве. В режим лайв переходят почти все матчи, которые представлены в линии. Зарегистрированные игроки получают доступ к прямым трансляциям. Матчи с видеотрансляциями выделены в линии отдельным знаком (телевизор).

Для удобства пользователей представлен раздел со статистикой. Они разделены на два блока: футбольная и спортивная. В режиме Live доступен раздел Live счет.

Букмекер предлагает несколько вариантов для более быстрого и интересного размещения пари:

Быстрая ставка — выбор фиксированной суммы ставки, которая используется для постоянной игры;

Конструктор ставки — добавление до 12 исходов из разных видов спорта в один купон;

Редактор ставки — возможность добавлять, менять местами и удалять исходы до начала матча и после старта игр.

Размер минимальной и максимальной суммы ставки, максимальный выигрыш рассчитывают индивидуально для каждого игрока и вида спорта.

Размер маржи зависит от вида спорта и рейтинга турниров. Средний показатель по линии 4-6%. По размеру коэффициентов букмекерская контора «Бет365» входит в число лидеров рынка ставок.

У Bet365 большой выбор возможностей, которые выходят за пределы привычных ставок на спорт. Пользователям доступны следующие возможности:

Ставки на политику;

Игра в видеослоты;

Игра в покер;

Моментальные игры;

Лотереи;

Игры с живым дилером.

Ставки на политику

Для запуска слотов и других разделов не требуется повторная регистрация. Используется одна учетная запись.

Бонусная программа

У букмекерской конторы Bet365 действует приветственное предложение. В рамках бонуса за первый депозит пользователь получает х5 в виде фрибетов. Для активации предложения необходимо пополнить счет на сумму от 5 до 10 фунтов стерлингов. Воспользоваться предложением можно в течение 30 дней с момента регистрации.

Среди остальных предложений букмекерской конторы можно выделить:

Досрочная выплата — расчет ставки на футбол при разнице в два гола, в баскетболе при разнице в 20 очков, в хоккее при разнице в три шайбы;

До 70% на экспрессы — бонус от 2,5 до 70 процентов за экспресс от 2 до свыше 15 событий;

Возврат ставки — при ставке на точный счет и результате матча 0:0, игрок получает деньги обратно;

Улучшенные коэффициенты на скачки и бега.

Бонусная программа Bet365 постоянно обновляется. Есть периодические акции, которые приурочены к старту крупных турниров или матчей.

Финансовые операции

Букмекерская контора Bet365 принимает платежи в евро, долларе, фунте стерлингов и еще более чем в десяти валютах. Выбор платежных систем зависит от страны проживания и валюты счета. Среди востребованных способов платежей можно выделить:

Банковские карты VISA, MasterCard, Maestro;

Электронные кошельки Paysafecard, Astropay, WireTransfer.

Лимит платежей зависит от выбранного способа оплаты. Минимальная сумма депозита 5-100 евро, максимальная 1 000–150 000.

При выводе средств действует ограничение в 20 000 евро. При большей сумме от игрока могут потребовать пройти повторную верификацию или разделить сумму вывода. Срок вывода от нескольких часов до 5 рабочих дней.

Служба поддержки

У букмекера «Бет365» служба поддержки работает на нескольких языках. Основной язык — английский. Для связи с оператором службы поддержки можно воспользоваться онлайн чатом или отправить письмо на электронную почту.

Способы связи со службой поддержки

На портале представлен раздел «Помощь». В нем собраны ответы на самые частые запросы: регистрация, верификация, способы оплаты, депозиты, кешаут, размещение ставок и другие.

Ответы на вопросы

Как зайти в личный кабинет БК Bet365?

Для входа в личный кабинет необходимо авторизоваться на портале. Для этого потребуется указать имя пользователя и пароль.

Как найти актуальное зеркало БК Bet365?

У букмекерской конторы «Бет365» нет рабочего зеркала. В случае проблем с доступом к сайту можно использовать VPN.

Как пополнить счет в БК БК Bet365?

Для пополнения счета необходимо использовать платежные системы, в которых счет открыт на ваше имя. Алгоритм внесения денег на счет:

Авторизация на счете;

Переход в личный кабинет;

Выбор «Депозит»;

Выбор платежной системы;

Ввод суммы платежа;

Подтверждение операции.

Разнообразие платежных систем зависит от валюты счета и региона проживания игрока.

Как сделать ставку в БК БК Bet365?

Для размещения ставки необходимо авторизоваться на сайте. В линии потребуется выбрать вид спорта, чемпионат, матч. В росписи игры выбираем исход, нажимая на коэффициент, событие автоматически отправляется в корзину. В ней потребуется указать сумму ставки, выбрать вид пари и подтвердить операцию.

Как вывести деньги из БК Bet365?

Вывести деньги с БК «Бет365» могут только верифицированные пользователи. Алгоритм заказа выплаты:

Авторизация на сайте;

Переход в личный кабинет;

Выбор «Вывод средств»;

Выбор платежной системы;

Ввод суммы платежа;

Подтверждение операции.

Вывод денег занимает от нескольких часов до 5 рабочих дней. Количество платежных систем зависит от валюты счета и региона проживания.

Где скачать мобильное приложение БК Bet365?

Приложение букмекерской конторы Bet365 можно скачать с официального сайта букмекера. Программу для ставок для смартфонов с ОС iOS можно скачать с магазина AppStore.