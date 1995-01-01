Обзор букмекерской конторы Riobet

Букмекерская контора Riobet работает с 2014 года. Букмекер принадлежит компании RIOTECH N. V., зарегистрированной на острове Кюрасао. В этой стране компания получила лицензию на работу. Номер лицензии №8048/JAZ2015-010.

До 2021 года Riobet принимал ставки на спорт и киберспорт. На момент выхода обзора на сайте riobet.com представлены только азартные развлечения: онлайн-слоты, турниры, игры с живым дилером. Выбор развлечений большой. Более 5 000 онлайн слотов и 300 игр с живым дилером.

Официальный сайт доступен на русском языке. Представлены и другие языковые версии. В списке активных валют находится российский рубль. Также можно открыть счет в долларе, евро, гривне, криптовалюте. Букмекер специализируется на рынке стран бывшего СССР: Россия, Украина, Казахстан, Армения, Беларусь и другие.

Главные плюсы игрового портала Riobet:

Игры с живым дилером и ведущим;

Большой выбор онлайн слотов;

Турниры с большим призовым фондом;

Открытие счета в криптовалюте;

Бонус до 75 000 за первый депозит;

Приветственные фриспины;

Подарок ко дню рождения;

Вывод до 7 000 000 рублей в месяц;

Наличие лицензии;

Русскоязычная служба поддержки.

У букмекерской конторы Riobet нет мобильных приложений. Сайт казино легко адаптируется под размеры экрана смартфона или планшета. Проблем с входом в личный кабинет с мобильного телефона не возникнет.

В нашем обзоре рассмотрим ключевые особенности официального сайта, регистрацию и верификацию, виды ставок, способы платежей, преимущества бонусной программы.

Обзор сайта букмекерской конторы Riobet

Официальный сайт казино «Риобет» доступен по адресу riobet.com. Основной портал выполнен с использованием светло-черного цвета с дополнением жeлтого и зелeного. Рекламные баннеры хорошо выделяются на фоне, но органично вписаны в дизайн и не вызывают раздражение.

Главная страница

На главной странице представлено гамбургер-меню. При нажатии на символ трeх линий открывается панель управления:

Главная;

Зал славы;

Новости;

Вопросы и ответы;

Ссылка на чат в Telegram;

Связь со службой поддержки.

На главной странице представлены три игровых раздела: слоты, live casino, турниры. Также можно выбрать раздел с бонусами.

Основное меню

Центральную часть сайта занимает блок с топовыми слотами. Есть возможность выбрать игровой автомат по категории и провайдеру. В «Зале славы» представлены слоты с самыми крупными выигрышами в течение дня. Информация постоянно обновляется. Указывают коэффициент, сумму выигрыша и имя пользователя. Есть данные о количестве игроков онлайн, среднем времени вывода (4 минуты 33 секунды), призовом фонде турниров и самом крупном выигрыше.

Крупные выигрыши

На главной странице представлена подробная информация о регистрации, получении бонуса и выводу денег. В нижней части сайта находится список провайдеров, онлайн слоты которых представлены на сайте казино.

Список провайдеров

В подвале страницы находится информация о лицензии, ссылка на чат с техподдержкой, выбор языковой версии, правила работы казино.

Вход на сайт

Казино Riobet специализируется на приеме ставок от игроков из России, Казахстана, Беларуси, Армении и других стран бывшего СССР. Зарегистрироваться на сайте могут жители и других стран. Полный список ограничений доступен в пункте 4.4 в Правилах и условиях. Не допускается регистрация игрокам проживающим в Австралии, США, Франции, Нидерландах и ряде других стран.

В некоторых регионах официальный сайт riobet.com может быть заблокирован. Для входа на сайт необходимо воспользоваться способами обхода блокировки. Их два:

Использование VPN приложения или браузера с VPN;

Использование рабочего зеркала.

Рабочее зеркало — полноценная копия основного сайта, но с другим доменным адресом. Найти альтернативный адрес можно в любом поисковике по запросу « Рабочее зеркало Риобет». В поисковой выдаче будет ссылка на рабочее зеркало или на сайты, которые публикуют ссылки.

Ставки на спорт в Riobet

Riobet работает с 2014 года. До 2021 оператор принимал ставки на спорт и киберспорт. На момент выхода обзора, ставки на спорт не представлены.

Софт и игровые автоматы

Все азартные развлечения на деньги представлены в трeх категориях. Пользователь может выбрать:

Слоты;

Live casino;

Турниры.



Далее подробно рассмотрим каждый раздел.

Слоты

На сайте казино представлено более 5 000 онлайн слотов. Они разделены на категории:

Популярные;

Новые;

Megaways;

Books;

Джекпоты;

Покупка бонуса;

Риск игра;

Необычные.

Дополнительно можно выбрать игровые автоматы по волатильности и игровым механикам.

Выбор слотов по категориям

Онлайн слоты представлены от порядка 50 разработчиков. Среди самых известных можно выделить Amatic, BetSoft, EGT, Endorphina, NetEnt, Play'n Go, Red Tiger.

Live casino

В разделе Live casino выбор игровых автоматов скромнее. Они разделены на группы:

Лобби;

Рулетка;

Блекджек;

Покер;

Лайв шоу;

Баккара;

Кости;

Разные.

Всего более 200 игровых автоматов на выбор. Разработкой игрового софта занимаются Authentic Gaming, EGT, Evolution, Ezugi, Luckystreak, Pragmatic Play, Vivo Gaming.

Турниры

В категории «Турниры» представлены соревнования, в рамках которых можно выиграть часть денежного фонда. Правила всех соревнований уникальны, но есть общие черты:

Игра на реальном счeте;

Ставки в выделенных слотах;

Соблюдение времени игры и лимита ставок.

На момент выхода обзора на сайте Riobet проходят ежедневные , недельные и турниры с большим сроком. Список популярных турниров:

Drops & Wins — призовой фонд 6 000 000 евро;

Grand Holidays Tournament — призовой фонд 500 000 евро;

Drops & Wins Live casino — призовой фонд 6 000 000 евро;

Non-stop Drop Playson — призовой фонд 500 000 евро.

Турниры от Риобет

Ежедневно проводятся турниры с розыгрышем бонусных баллов, которые помогают поднять статус в программе лояльности. Клиенты со статусом Gold и VIP получают доступ к крупным турнирам бесплатно.

Регистрация и верификация

Стать клиентом онлайн-казино Riobet может любой желающий в возрасте от 18 лет. Исключение составляют граждане стран, из которых казино не принимает игроков.

Для создания учeтной записи необходимо открыть сайт казино и на главной странице выбрать вкладку «Регистрация». Она выделена зелeным цветом. Пробел предлагает три формы регистрации аккаунта:

1 клик — выбор валюты счета, ввод промокода при наличии. Система сама создаст логин и пароль.

E-mail — ввод адреса электронной почты и пароля, выбор валюты счета. Промокод указывается при наличии.

Социальные сети Mail.ru, Facebook, Google, Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники — выбор валюты счета, ввод промокода.

Регистрируясь на сайте вы автоматически соглашаетесь с правилами работы казино.

Способы регистрации

После регистрации игрок получает доступ к личному кабинету. Вход на сайт по аккаунту от социальной сети или через ввод E-mail/номера телефона и пароля. После авторизации клиент может пополнить счeт и делать ставки.

Вход в личный кабинет

Верификация счета не является обязательной процедурой. Администрация сайта имеет право потребовать от игрока копии документов, которые подтверждают его возраст и регион проживания. Для подтверждения личности необходимо в личном кабинете выбрать раздел «Регистрация» — «Загрузить документы». Далее следовать подсказкам системы. Подтверждение номера телефона доступно в разделе «Контактная информация».

Бонус за регистрацию

Администрация сайта «Риобет» дарит приветственный бонус всем клиентам за первое пополнение счета. Сумма вознаграждения 100% от размера стартового депозита. Максимальная сумма вознаграждения 75 000 рублей, 750 евро, 750 долларов, 30 000 гривен в зависимости от выбранной валюты счета.

Бонусы за регистрацию

Приветственный бонус требует отыгрыша. Ограничения по использованию предложения:

Множитель отыгрыша х35;

Минимальная сумма депозита 10 евро/долларов, 250 гривен, 500 рублей.

Ограничений по выбору онлайн слотов и размеру ставки нет. При выполнении условий отыгрыша можно получить до х5 от суммы стартового депозита.

В рамках приветственного бонуса игрок дополнительно получает 15 бесплатных вращений в онлайн слоте Story of Hercules EE. Размер ставки в фриспинах 0,5 доллара. Выигрыш по бесплатным вращениям зачисляется на счeт игрока и требует отыгрыша с вейджером х30. Ограничений по максимальной сумме выигрыша нет.

Бонусная программа

У букмекерской конторы «Риобет» хорошая бонусная программа. Riobet предлагает следующие виды вознаграждений:

Бонус за регистрацию;

Еженедельные бонусы за депозит;

Бонус в день рождения;

Кэшбэк;

Бонус за достижение статуса в программе лояльности;

Акционные фриспины.

Любой вид вознаграждения доступен тем клиентам, кто полностью заполнил профиль в личном кабинете и подтвердил номер телефона и адрес электронной почты.

Подробно рассмотрим самые привлекательные предложения от Riobet

Деньги за депозит

Riobet предлагает еженедельные акции с увеличением суммы пополнения счета на 50% и 100%.

Еженедельный бонус +100% к депозита доступно всем игрокам, кто получил статус VIP в программе лояльности. Минимальная сумма пополнения 500 рублей. В рамках предложения нельзя получить более 15 000 рублей. Вывести можно до 75 000, максимальный множитель выигрыша х5. Множитель отыгрыша х35.

Игроки с уровнем Gold в программе лояльности получают +50% к сумме пополнения счета. Лимит бонуса 500-5 000 рублей. Отыгрыш с множителем х35. Максимальный множитель выигрыша х10 от суммы вознаграждения.

Программа лояльности

У Riobet разработана программа лояльности, которая поощряет самых активных клиентов. В программе 4 статуса. Продвижение по системе статусов связано с получение CP монет. Одна монета равная ставкам на сумму в 20 долларов.

Программа лояльности

В таблице представлены все статусы, количество баллов для повышения и различные виды бонусов, доступные игрокам.

Ежемесячный кэшбэк рассчитывается по формуле: сумма бонуса = процент х (ставки – выигрыши – начисленные бонусы + списанные суммы при отмене бонуса – обмен CP). Отыгрыш бонуса с множителем х1.

Подарок на день рождения отыгрывается с множителем х10. Бонус доступен игрокам, которые подтвердили личность по паспорту.

Способы платежей

Список платежных систем может меняться в зависимости от региона проживания игрока и выбранного типа валюты счета. Наибольшим спросом пользуются следующие методы оплаты:

Банковские карты VISA, MasterCard;

Электронные кошельки Piastrix, WebMoney, Skrill, Interac;

Криптовалюта Bitcoin, Litecoin, Etherium.

Комиссии при пополнении счета нет. Минимальная сумма депозита может меняться в зависимости от выбранной валюты и способа платежа. «Риобет» не принимает платежи на сумму свыше 300 000 евро.

Лимиты вывода в разных валютах

При выводе денег пользователь может выбрать любой из способов, которым ранее пользовался при пополнении. При выводе денег на сумму от 1 000 евро Riobet просит пользователя подтвердить личность по паспорту. В таблице представлены лимиты денежных операций в рублях в зависимости от статуса в программе лояльности.

Среднее время обработки заявки на вывод 5 минут. Максимально не более 24 часов. При выводе денег нет комиссии. Казино оставляет за собой право взять с суммы вывода 10% если оборот ставок менее х3 от суммы депозита. В личном кабинете допускается открытие счета в разных валютах. Можно пополнить счeт в одной, вывести в другой. Главное на реквизиты, которые принадлежат вам и ранее использовались для пополнения счета.

Служба поддержки

Служба поддержки букмекерской конторы Riobet работает круглосуточно. Для связи с сотрудником саппорт можно воспользоваться следующими каналами:

Онлайн чат на сайте БК;

Электронная почта по общим вопросам support@riobet.com;

Горячая линия +375 602 79 83;

Skype riosupport;

Telegram https://t.me/riobetpromo.

Основные способы связи со службой поддержки

Служба поддержки работает на русском языке.

Заключение

Riobet — онлайн-казино с богатой историей. Игровой портал работает с 2014 года. У казино есть лицензия на прием онлайн ставок. «Риобет» отличает честность и открытость игрокам. На портале можно использовать счета в разной валюте, получать деньги в день обращения и пользоваться привилегиями программы лояльности. Игрокам доступен бонус за пополнение счета, фриспины, деньги ко дню рождения, кэшбэк. В личном кабинете можно воспользоваться опцией самоисключения и заблокировать доступ к аккаунту на выбранное время. После окончания времени блокировки игрок получает доступ к аккаунту по тем же данным.

На сайте riobet.com представлены только слоты, карточные и настольные игры, азартные развлечения с живым дилером или ведущим. Ставки на спорт не принимаются с 2021 года.

Ответы на частые вопросы?

У Riobet есть лицензия?

Номер лицензии №8048/JAZ2015-010, получена в Кюрасао.

Игроки из России могут зарегистрироваться на Riobet?

Игроки из России могут зарегистрироваться на сайте казино если им исполнилось 18 лет. В списке валют представлен российский рубль. Для регистрации необходимо заполнить анкету:

Номер телефона/адрес электронной почты/аккаунт в социальной сети;

Пароль;

Валюта счета;

Промокод при наличии.

Riobet предлагает вариант регистрации по аккаунту в социальных сетях Mail.ru, Яндекс, Вконтакте, Telegram, Одноклассники, Google. Есть возможность регистрации в 1 клик, выбрав только валюту счета.

Какой приветственный бонус у Riobet?

За первый депозит от 500 рублей клиенты получают +100% к сумме пополнения. Максимальный лимит вознаграждения 75 000 рублей. Дополнительно начисляется 15 фриспинов. Вывод выигрыша же от суммы пополнения.

Требуется ли верификация в Riobet?

После регистрации не требуется прохождение верификации счета. Можно внести депозит, забрать бонус и делать ставки. Администрация БК может потребовать предоставить документы при выводе от 1 000 долларов или на свое усмотрение.

Лимит на вывод в Riobet?

Суточный лимит на вывод 75 000 или 600 000 в зависимости от уровня в программе лояльности. Максимальная сумма вывода в течение месяца от 500 000 до 7 000 000.

Можно изменить валюту счета после регистрации?

После регистрации аккаунта разрешается использование счетов в разных валютах на одном аккаунте.