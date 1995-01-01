Как получить фрибеты в «Астрабет»

Букмекерская контора «Астрабет» вышла на легальный российский рынок только в 2021 году. Стараясь привлечь новых клиентов и удержать существующих, букмекер предлагает несколько акций. Вновь зарегистрированные игроки получают бонус-фрибет от «Астрабет» до 10 000 р., а активные игроки ежемесячно могут претендовать на кэшбек до 12%. Правда, условия отыгрыша бонусов не порадуют ни одного беттора.

Фрибет до 10 тыс. рублей новым игрокам в 2022 г.

Условия выдачи приветственного подарка вполне стандартные.

Пройти регистрацию на веб-портале astrabet.ru.

Подтвердить личность (идентификация).

Сделать стартовый депозит на сумму от 100 р.

БК зачислит на дополнительный счет 100% от пополнения, но не более 10 000 р.

«Астрабет» активно распространяет и раздает промокоды. Найти их можно на сайтах-партнерах букмекерской конторы. С промокодом беттор может получить повышенный приветственный фрибет – до тыс. р.

На этом приятная информация о приветственном бонусе от «Астрабет» заканчивается. Букмекер придумал крайне сложные условия отыгрыша подарка, которые максимально сложно выполнить на практике.

Для перевода free bet на главный счет нужно совершить не менее 10 ставок типа «экспресс». В каждой из них должно быть не менее 3 матчей, коэффициент хотя бы одного из них должен равняться 1.5 (или выше).

Общая сумма этих ставок должна минимум в 10 раз превышать размер подарка.

Каждое пари беттор обязан заключать только на всю сумму полностью. То есть, если вы получили бонус 10 000 р., то и на каждый «паровоз» в процессе отыгрыша необходимо ставить 10 000 р.

На отыгрыш бонуса дается 30 дней с момента его зачисления.

Если хотя бы 1 экспресс в этой цепочке проиграет, фрибет от «Астрабет» сгорит.

Ежемесячный кэшбек 12%

Второй постоянной акцией в «Астрабет» является кэшбек 12% за проигранные ставки в течение минувшего месяца. Это не совсем фрибет в привычном понимании. Максимальный размер кэшбека составляет 10 000 р. Промокоды на размер бонуса не влияют.

В конце календарного месяца система автоматически подсчитывает сумму проигранных ставок и зачисляет на бонусный счет подарок. Происходит это в течение 3 рабочих суток с момента окончания месяца.

Условия отыгрыша – такие же жесткие, как и у приветственного фрибета для новичков. Нужно проставить кэшбек в 10-кратном размере ставками типа экспресс. В каждом экспрессе должно быть не менее 3 событий, а хотя бы у одного должен быть коэффициент 1.5 и выше.

Если даже 1 экспресс в этой цепочке проиграет, бонус сгорит. Но если игрок выполнит все условия, то получит сумму подарка на основной счет. В дальнейшем ее можно использовать как фрибет для ставок либо вывести на карту или электронный кошелек.

Фрибеты к дню рождения и другие акции в «Астрабет»

Другие подарки, помимо описанных выше, «Астрабет» выдает на свое усмотрение. Периодически букмекер устраивает акции, посвященные крупным спортивным событиям (финальные стадии Лиги чемпионов, Кубка Стэнли и т.д.), в рамках которых раздает фрибеты. Также бывают краткосрочные сезонные акции.

Обо всех бонусных предложениях букмекер уведомляет клиентов по э-мейл рассылке. Также просмотреть список всех доступных подарков и фрибетов можно на сайте БК.

Заключение

Бонусную программу нельзя отнести к сильным сторонам молодого букмекера Astrabet. У БК есть всего два постоянных бонуса с одинаково сложными условиями отыгрыша. Очевидно, что над этим аспектом администрации «Астрабет» еще предстоит работать – например, раздавать дополнительные фрибеты в мобильном приложении (когда оно будет разработано и внедрено).

FAQ

Дарит ли «Астрабет» фрибеты новым игрокам?

Все новые игроки имеют право получить от букмекера приветственный бонус до 10 000 р. (с промокодом сумма может вырасти). Для этого нужно пополнить счет на сумму от 100 р. – и в качестве бонуса вам выдадут 100% от депозита.

Как отыграть фрибет в «Астрабет»?

Условия отыгрыша подарка для новых игроков не самые приятные. Нужно совершить не менее 10 ставок вида «экспресс» на общую сумму, в 10 раз превышающую размер фрибета. В каждой ставке должно быть минимум 3 события, коэффициент хотя бы одного из них – не ниже 1.5.

Есть ли у Astrabet фрибет за регистрацию без депозита?

Бездепозитные бонусы в БК не предусмотрены.