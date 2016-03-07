Памяти великого актёра: Андрей Миронов на ЧМ-1986 в Мексике (видео)

Сегодня замечательному советскому актёру исполнилось бы 75 лет.

Андрей Миронов в составе группы поддержки переживал за советскую сборную на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Блог «Футбол в стиле Ретро» показывает фрагмент из документального фильма «Чемпионат мира по футболу 1986 года в обзорах Первого канала» с участием творческой поддержки сборной СССР и небольшим интервью знаменитого актёра.

Через год после событий, показанных в видеофрагменте, Андрей Александрович скоропостижно ушёл из жизни в возрасте 46 лет...

Фото: www.kinopoisk.ru