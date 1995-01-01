Промокоды Винлайн

Регистрация в БК «Винлайн» с промокодом – это шанс получить дополнительный бонус от администрации или улучшить действующее предложение. Партнерские коды делятся на две категории: для новых клиентов и для всех бетторов. Некоторые промокоды следует вводить при регистрации, другие можно активировать позже в личном кабинете. Из этого материала вы узнаете, где искать актуальные промокоды при регистрации от «Винлайна» на 2022 год, как их использовать, и какие еще акции предлагает букмекер.

Где можно найти промокоды «Винлайна»

Промокод – это сочетание цифр и букв, при вводе которого открывается доступ к дополнительным подаркам от букмекерской конторы. По промокоду можно получить деньги на счет, фрибет или другие ценные призы. Обычно бонус-коды выпускаются букмекером к определенным датам и событиям в мире спорта и киберспорта.

На сегодня российский букмекер «Винлайн» не предоставляет актуальных промокодов на бонусы и подарки. Все клиенты БК могут участвовать в общедоступных акциях и использовать бонусы на официальном сайте и в мобильном приложении БК.

При наличии актуальных промокодов от Winline найти их можно следующими способами:

На нашем сайте. Мы отслеживаем новые промокоды БК «Винлайн» и публикуем их сразу после появления. Вам не нужно отслеживать многочисленные интернет-страницы, ожидая долгожданную комбинацию. Следите за обновлениями нашего сайта – и вы всегда сможете получить актуальный промокод «Винлайна. Коды имеют ограниченный период действия, поэтому своевременное получение комбинации крайне актуально. Из рассылки букмекера. Чтобы быть в курсе всех событий букмекерской компании, бетторы могут подписаться на новостную рассылку «Винлайна». Оповещения и новости зачастую отправляются на электронную почту, но также возможен вариант рассылки по телефону. Рабочие промокоды обязательно включаются конторой в такую рассылку. В соцсетях. У букмекера есть канал в «Телеграме» и страница «ВКонтакте». Здесь периодически публикуются новые промокоды в свободном доступе или проводятся акции, за победу в которых эти коды можно получить.

Через серфинг в интернете. Самый банальный способ найти актуальный промокод «Винлайна» – вбить соответствующий запрос в один из поисковиков. Однако при этом есть риск нарваться на сайт мошенников, где будут фишинговые ссылки и коды или вредоносное ПО.

Как использовать промокод от Winline

Действующий промокод Winline можно указать непосредственно при регистрации в БК через сайт, мобильную версию или приложение.

Нажмите на кнопку «Регистрация» (на сайте она находится справа вверху). После указания всех личных данных раскройте специальное поле для бонус-кода – около него есть надпись «У меня есть промокод».

Введите полученную вами комбинацию и завершите регистрацию. После создания аккаунта пройдите верификацию, чтобы получить доступ ко всем функциям БК (в том числе, к бонусам).

Промокоды, которые нужно указывать при регистрации на сайте, предназначены только для новых игроков, использовать их можно лишь раз. Повторная регистрация ради получения еще одного бонуса запрещена.

В некоторых случаях «Винлайн» распространяет не промокоды, а бонусные ссылки. Их можно найти на нашем сайте и на других веб-порталах, являющихся партнерами БК. Ссылки имеют такую же ценность, как и коды, но исключают возможность неправильного ввода кода. Беттору достаточно перейти по партнерской ссылке и начать регистрацию – бонусы автоматически будут «подвязны» к аккаунту.

Какие есть бонусы у «Винлайна» по промокоду и без

Главный подарок от Winline при регистрации – приветственный фрибет до 10 000 рублей. Получить его можно и на сайте (десктопном или мобильном), и в приложении для телефонов и планшетов.

Приветственный фрибет до 10 000 р.

Условия акции максимально просты:

Пройдите регистрацию и верификацию в БК. Получите фрибет в размере до 10 000 рублей (точная сумма определяется случайным образом для каждого игрока, минимум – 100 рублей). Использовать фрибет можно только через мобильное приложение. Полученный бонус нужно поставить на любое событие в течение 30 дней. Если ставка с фрибетом сыграет, на основной баланс беттора будет зачислен чистый выигрыш по ней (минус сумма самого фрибета).

«Бонус-клуб»

Для постоянных бетторов в «Винлайн» существует программа лояльности под названием «Бонус-клуб». Каждый новый клиент БК становится ее участником после создания аккаунта и верификации.

За каждую 1000 рублей, использованную на ставки, Winline дает клиенту один условный «мяч». Учитываются пари всех типов, но коэффициент должен быть не ниже 1.3.

«Мячи» позволяют переходить на новые уровни и получать призы и фрибеты. Всего в «Бонус-клубе» есть 6 обычных уровня (от нулевого до пятого) и 3 VIP-статуса. Чем выше беттор продвигается по акционной «лестнице», тем круче становятся призы и промокоды, но и для перехода на новый уровень приходится накапливать все большее количество «мячей».

Например, для перехода с нулевого уровня на первый достаточно накопить 5 «мячей». А за 10 «мячей» беттор получит еще и свой первый приз – фрибет в размере 200 р. Бесплатные ставки беттор будет получать до 5-го уровня включительно. На трех последних уровнях программы лояльности вместо фрибетов игроку полагается кэшбек:

VIP-Gold (для достижения нужно совершить ставок на 5 млн рублей) – 10%;

VIP-Platinum (на 25 млн р.) – 12,5%;

VIP-Diamond (на 50 млн р.) – 15%.

Express Extra

В рамках этой акции бетторы могут получить до 50% бонуса к экспрессу в БК «Винлайн». Условия таковы:

Соберите экспресс от 3 событий, где коэффициент каждого – не менее 1.3. Чем больше матчей будет в экспрессе, тем круче окажется бонус. Так, за 3-4 события контора начислит подарок в 3% к возможному выигрышу, а максимальный бонус в 50% игроки получают за экспресс из 14 и более матчей. Размер бонуса автоматически отображается в купоне при совершении ставки.

Заключение

Промокоды «Винлайна» дают бетторам возможность получить дополнительные призы от БК. Однако по состоянию на июнь 2022 г. актуальных промокодов у конторы нет. Рекомендуем отслеживать их появление на нашем сайте или в новостной рассылке БК – это самые надежные способы. Действующие акции Winline на сегодняшний день способны удовлетворить запросы большинства новых и существующих клиентов.

FAQ

Что такое промокоды «Винлайн»?

Это комбинация чисел и цифр, позволяющая получить дополнительные бонусы и подарки от БК.

Где искать промокод?

Самые надежные способы – отслеживать появление промокодов на нашем сайте или подписаться на новостную рассылку букмекера. Также искать коды можно в соцсетях «Винлайна» и по запросу в поисковиках.

Какие акции доступны в БК без промокода?

«Винлайн» предоставляет всем новым игрокам приветственный фрибет до 10 000 р. Для действующих игроков существует программа лояльности «Бонус-клуб».