Регистрация в БК Bettery с бонусом

Букмекерская контора Bettery при регистрации дает новым игрокам приличные бонусы. О том как происходит регистрация в БК, как пройти идентификацию и какие есть приветственные бонусы у букмекера мы узнаем с вами в данной статье.

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Немного о букмекере «Бэттери»

Bettery является легальным букмекером в России и появился он на территории страны не так давно, 15 июля 2020 года. С этого времени он себя зарекомендовал лучшим образом и в интернете имеется много хороших отзывов о нем от разных капперов. На сайте БК нет большого количества различных меню, а выставлены главные и часто используемые игроком разделы, для более быстрого перемещения по ним. У Bettery простая регистрация с минимальным заполнением данных и стабильно работающие мобильные приложения. Имеется возможность просматривать видеотрансляции матчей и параллельно заключать пари на него. Плюс к этому букмекер публикует прогнозы популярных матчей от спортивных аналитиков, которые вам помогут определиться с выбором ставки. Ну и одним из главных преимуществ букмекерской компании являются привлекательные приветственные бонусы новым клиентам, о которых более подробно речь пойдет ниже.

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Регистрация в «Бэттери», пошаговая инструкция

Регистрация в БК необходима, для того чтобы пополнить счет и начать делать ставки. Регистрация на сайте букмекера проходит в несколько шагов, для этого выполните следующие действия:

Зайдите на официальный сайт букмекера по ссылке https://www.bettery.ru/; В правом верхнем углу сайта нажмите на меню в зеленом цвете «Регистрация»; В регистрационной форме заполните поля в указанном на сайте формате: «Номер телефона», «Дата рождения», «Пароль» и «Промокод» при его наличии; Нажатием галочки в нижней части формы подтвердите согласие на обработку персональных данных и обработку сведений об оказанных операторами услугах связи и передачу данных компании; Нажмите на поле в синем фоне «Далее»; У вас появится окно с возможностью ввода кода подтверждения, введите туда код из СМС-сообщения, которое было отправлено на указанный номер телефона при регистрации и после его нажмите на поле «Далее»;

Если вы прошли все шаги корректно, то регистрация вашего аккаунта будет завершена и у вас появится окно с авторизацией на сайте и предложением сохранить пароль для входа в БК, сохраните для того, чтобы не приходилось постоянно вводить данные при входе на него. Также регистрацию можно пройти и с помощью мобильного приложения, все пункты схожи, отличается лишь расположение кнопок.

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Прохождение верификации в «Бэттери»

После того, как вами будет пройдена регистрация на сайте букмекера Bettery у вас автоматически осуществится вход в личный кабинет, а именно в раздел «Идентификация». Если вы уже ранее были зарегистрированы в Едином ЦУПИС, то вам проходить идентификацию дополнительно не нужно, вы сможете пополнить счет, делать ставки и выводить выигрыш. Всем зарегистрированным пользователям, которые ранее уже были зарегистрированы в ЕЦУПИС установлен лимит на ввод и вывод средств суммой одного платежа: 60 000 рублей. Лимит можно увеличить до 595 000 рублей, если пройти верификацию в салонах связи. Подробнее про это можно прочитать на сайте букмекера по ссылке: https://www.bettery.ru/account/verification/super/.

А если вы ранее не были зарегистрированы в ЕЦУПИС, то вам нужно будет пройти верификацию одним из следующих способов:

Онлайн: По данным паспорта или через Госуслуги;

Личным присутствием в «Связной» или «Contact».

Более подробно о том как это сделать вы сможете в ЛК, В разделе «Идентификация», ниже каждого способа есть ссылка на инструкцию по ее прохождению.

Приветственные бонусы новым игрокам Bettery

За регистрацию в БК Bettery без использования промокода на сайте, в мобильном приложении ОС Android или iOS, вы можете получить фрибет номиналом 1 000 рублей. Срок действия этого бонуса: 5 дней с момента регистрации. Максимальный коэффициент выигрыша по ставке одинар – 5.00. В экспрессе общий коэффициент выигрыша не ограничен (у каждого события максимальный коэффициент не больше 5.00).

Чтобы воспользоваться фрибетом, необходимо собрать купон, а затем нажать на доступный его номинал рядом с изображением подарочной коробки, после чего кликнуть на поле «Заключить пари».

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В случае выигрыша ставки, которую вы сделали с помощью фрибета, вы получаете чистый выигрыш за вычетом суммы самого бонуса. Бонус действует только после прохождения полной идентификации. Пройти полную идентификацию можно через личное присутствие с паспортом в салоне «Связной» (стоимость услуги 300 рублей) или в офисе «CONTACT» (стоимость услуги 150 рублей).

Также у Bettery сейчас действует акция «До 15 000 рублей для новых клиентов». Чтобы получить этот бонус, нужно зарегистрироваться на сайте или же в мобильном приложении букмекера. После чего пополнить баланс суммой от 500 рублей и вам букмекер начислит количество фрибетов, равное сумме депозита. Эти бонусные средства нужно будет отыграть в течение 30 календарных дней после внесения первого депозита. А ставки можно делать на события с коэффициентом от 1.50. Подробнее ознакомиться с условиями данной акции, вы можете по ссылке: https://www.bettery.ru/pages/rules15000/.

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