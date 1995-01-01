1000 рублей от Bettery: бонус на бесплатную ставку (фрибет)

Букмекерская контора Bettery хочет расширить свою аудиторию и предлагает всем новым пользователям, прошедшим регистрацию в приложении БК Bettery на смартфоне, приятный бонус в размере 1000 рублей. Денежный бонус представляет собой фрибет (без депозита) на бесплатную ставку и должен быть использован игроком в течение пяти дней с момента регистрации в приложении. Проще говоря, 1000 рублей от Bettery – это отличная возможность познакомиться с букмекерской конторой и попробовать свои силы в ставках на спорт. Желаем успехов!
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Бонус на бесплатную ставку – условия получения
Букмекерская контора Bettery решила порадовать своих новых пользователей приятным денежным бонусом. Каждый игрок, впервые зарегистрировавшийся в мобильном приложении Бэттери на платформе iOS или Android, абсолютно точно получит фрибет в размере 1000 рублей. Условия получения денежного бонуса без депозита просты и прозрачны: фрибет 1000 дается пользователю за регистрацию в приложении БК Bettery на смартфоне. После того, как мобильное приложение будет скачано, вам нужно пройти все шаги процедуры идентификации личности в БК Бэттери – это займет приблизительно 7-10 минут, если у вас уже есть аккаунты в приложениях других БК, и порядка 10-15 минут, если это ваш первый опыт регистрации в приложении какой-либо БК. Важно: при регистрации на сайте БК оставьт поле «промокод» пустым, так как данный фрибет на 1000 рублей – это приветственный бонус от организатора, а не промокод. Если у вас есть желание найти актуальный промокод для БК Bettery и воспользоваться им – предлагаем изучить нашу подборку с актуальными промокодами для данной букмекерской компании. Сделали все по списку: скачать приложение, зарегистрироваться, пройти идентификацию личности? Готово, теперь вы стали участником бонусной акции БК Bettery, а на ваш счет в течение суток будет зачислен фрибет 1000 рублей! Советуем поторопиться, букмекерская контора ограничила срок действия акции – она закончится 31 марта 2022.
Для удобства поиска и скачивания приложения на свой смартфон, предлагаем вам пройти по ссылке:
https://www.bettery.ru/promo/freebet1000_cd/?partner=a_170b_142c_17327_6233cd5ec589ce00018e94c9&siteid=170
В нижней части экрана будет опция скачивания для платформы айос или андроид. Если нажать на соответствующую плашку, то появится qr-код для скачивания программы на смартфон.
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Как воспользоваться бонусом
Использование полученного бонуса фрибет номиналом 1000 рублей возможно при соблюдении участником нескольких простых и понятных правил, предложенных со стороны организатора. Перечислим их ниже:
-
срок действия бонуса ограничен и составляет 5 дней с момента начисления 1000 рублей на счет пользователя,
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фрибет может быть использован только в мобильном приложении (ставки через браузер не будут засчитаны!),
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сделать ставку можно на любой вид спорта, но с соблюдением ограничений: коэффициент события в пари для «ординара» должен быть не более 5,00 (если коэффициент выше 5,00 – вы не сможете сделать ставку с использованием фрибета), а для ставки категории «экспресс» коэффициент может быть и выше 5,00, но при этом внутри купона коэффициент каждого события все равно не должен превышать 5,00.
Положительные и отрицательные стороны бонуса
Рассмотрим более подробно плюсы и минусы использования бонуса в размере 1000 рублей от БК Bettery.
Плюсы:
-
возможность легко и быстро познакомиться с работой БК Bettery и сделать ставку на бонусные деньги, без использования личных средств,
-
фрибет 1000 может быть использован для абсолютно любой ставки на любой вид спорта,
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чтобы воспользоваться фрибетом, вам не требуется денежный депозит на личном счете (ставку можно сделать полностью за счет бонусных рублей),
-
простая и понятная процедура вывода денежных средств в случае выигрыша,
-
вывести выигранные средства можно сразу же после их зачисления на счет.
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Минусы:
-
бонус могут получить только новые пользователи, зарегистрировавшиеся в приложении БК Bettery,
-
фрибет представляет собой сгораемую сумму в размере 1000 рублей, которая может быть использована игроком для того, чтобы сделать ставку: иными словами, 1000 рублей не могут быть выведены на сторонние счета с пользовательского баланса,
-
бонус может быть использован только для одной ставки категории «ординар» или «экспресс», нельзя делить фрибет на несколько ставок,
-
бонус «сгорит» по истечении 5 дней, поэтому так важно воспользоваться им в первые дни,
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есть ограничения по коэффициенту события в пари: не более 5,00 (для «ординара») и не выше 5,00 для каждого события в купоне (для ставки «экспресс»),
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вывод денежных средств возможен только на тот счет, реквизиты которого вносятся игроком при зачислении депозита.
Как вывести выигранные денежные средства
После удачной ставки и получения выигрыша игрок, как правило, хочет незамедлительно вывести заработанные денежные средства. Как это сделать? БК Bettery предусмотрела довольно простую и прозрачную процедуру, опишем ее ниже:
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игрок должен положить на свой счет депозит в размере 100 рублей и более – таким образом вы активируете реквизиты своего счета,
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убедитесь, что на вашем счете лежит сумма, равная величине выигрыша после сделанной ставки с использованием бонусного фрибета плюс внесенный депозит,
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укажите сумму, которую вы хотели бы вывести со счета (это может быть вся сумма, выигранная в рамках фрибета, плюс внесенный депозит).
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Обращаем ваше внимание, что данный фрибет сам по себе не требует депозита для того, чтобы сделать ставку (игрок может делать ставку с нулевым балансом собственных средств, только за счет бонусных денег). Но для вывода выигранных средств будет необходимо внести небольшой депозит, который, как было упомянуто ранее, можно будет снять вместе с выигрышем. Также отметим небольшой нюанс, который может в некоторой степени усложнить получение выигрыша: вывод денежных средств возможен только на тот счет, реквизиты которого будут указаны игроком при зачислении депозита.
Разбор примера
Рассчитаем величину выигрыша игрока, сделавшего удачную ставку с использованием бонусного фрибета в размере 1000 рублей:
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игрок получил 1000 бонусных рублей за регистрацию нового пользователя в приложении БК Бэттери,
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пользователь сделал ставку размером 1000 рублей в категории «ординар» с коэффициентом 4,00 (менее 5,00 – условия соблюдены),
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ставка оказалась удачной и общий выигрыш составил 1000 рублей * 4,00 = 4000 рублей,
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итоговый личный выигрыш пользователя, который он может вывести со своего счета, составляет общий выигрыш (4000 рублей) за вычетом фрибета (1000 рублей) = 3000 рублей.