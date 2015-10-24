Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.

Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.

"Уфа" - "Крылья Советов" - 1:0

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:0. У "Уфы" произошли перестановки на тренерском мостике и теперь коллективом руководит Перевертайло. Для меня не удивительны такие перемены. Думаю, что на фоне эмоционального всплеска уфимцы смогут взять три очка.

Денис Чигилейчик. Прогноз: 1:0. "Уфа" уволила Колыванова буквально накануне матча. Часто так бывает, что это дает некий стимул игрокам. Да и пора что-то делать с турнирным положением, если команда планирует остаться в Премьер-лиге. "Крылья" неплохо выглядят в этом сезоне, но последний матч не дает поводов для оптимизма.

"Урал" - "Амкар" - 3:1

А.С. Прогноз: 1:0. За "шмелей" скажет фактор своего поля, да и очки терять им сейчас не стоит, если команда хочет сохранить место в середине турнирной таблицы.

Д.Ч. Прогноз: 2:0. Мне нравится, как "Урал" играет в этом сезоне. Не во всех матчах, но периодически команда выглядит очень достойно. Так было и в матче с ЦСКА. Для победы этого не хватило, но игра была захватывающая. А вот "Амкар" заметно лихорадит.

"Мордовия" - "Кубань" - 1:1

А.С. Прогноз: 1:1. "Мордовия" играет в родных стенах, плюс поле синтетическое. Клубу пора бы уже исправлять свое турнирное положение. Краснодарцы неплохо смотрелись в последних встречах, надо набирать очки. Не удивлюсь, если в Саранске скоро пойдут на смену главного тренера.

Д.Ч. Прогноз: 0:0. Этот матч можно озаглавить как битву аутсайдеров. А это значит, что игра будет за шесть очков. "Мордовия" не выигрывала очень давно, "Кубань" тоже не может похвастаться стабильностью в наборе очков.

"Зенит" - "Анжи" - 5:1

А.С. Прогноз: 2:0. У петербуржцев хороший эмоциональный фон после победы над "Лионом" в Лиге чемпионов, да и свои болельщики будут гнать вперед. Сине-бело-голубым, если они хотят продолжить борьбу за золото, терять очки просто не рекомендуется. Отставание в 10 очков вполне отыгрывается.

Д.Ч. Прогноз: 3:1. После победы над "Лионом" в Лиге чемпионов "Зенит" постарается продолжить демонстрировать победный ход и в Премьер-лиге. Тем более что пора догонять хотя бы "Локомотив". "Анжи" - подходящий для этого соперник.

"Динамо" - "Спартак" - 2:3

А.С. Прогноз: 2:2. Не хотелось бы кому-нибудь дарить галстук, так как у обоих специалистов на этой неделе были дни рождения. У обоих коллективов есть свои плюсы. Будет равная игра с обилием голов, болельщики не останутся равнодушными.

Д.Ч. Прогноз: 1:2. Центральный матч тура, результат которого предугадать крайне сложно. С одной стороны, "Динамо" в этом сезоне не показывает даже отдаленно приемлемые результаты, с другой – "Спартак" Аленичева находится в поиске своей игры. Плюс – это дерби.

"Краснодар" - "Рубин" - 2:1

А.С. Прогноз: 1:1. "Краснодар" пока не очень впечатляет в чемпионате России, но могут "быки" показать свою прошлогоднюю прыть. У "Рубина" тоже сейчас не все хорошо, но коллектив из Татарстана постепенно выбирается из сложившегося положения.

Д.Ч. Прогноз: 1:0. Еще одна пара команд, которые далеки от своего идеального футбола. "Краснодару" явно не идет на пользу участие в Лиги Европы, что мешает сконцентрироваться на турнирной таблице Премьер-лиги. А вот "Рубин" никак не может прийти в себя после тренерской чехарды.

"Терек" - ЦСКА - 0:0

А.С. Прогноз: 1:0. Рискну предположить, что в Грозном будет первое поражение ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России. "Терек" выглядит свежее своего оппонента. Серии имеют особенность рано или поздно заканчиваться.

Д.Ч. Прогноз: 1:2. Сложно будет что-то противопоставить ЦСКА, который не желает упускать первое место в турнирной таблице, но "Терек" будет к этому стремиться. Помочь им может в этом, пожалуй, лишь усталость игроков столичного клуба после сложнейшей встречи с "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" - "Ростов" - 0:2

А.С. Прогноз: 2:1. "Локомотив" поймал кураж и летит вперед. Черевченко сделал все, чтобы превратить железнодорожников в настоящую команду, футболисты бьются друг за друга. Думаю, что красно-зеленые поборются за путевку в Лигу чемпионов.

Д.Ч. Прогноз: 1:0. Второй по важности матч тура, который еще и вынесен на понедельник. Гости будут иметь шанс зацепиться за третье место в случае осечки "Зенита" в своем матче. "Локомотиву" же никак нельзя отпускать ЦСКА в таблице.

13-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 12:18

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 98:114

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла