Букмекерская контора «Балтбет» работает с 2003 года. Легальный статус в России контора baltbet.ru получила в 2010 году после оформления лицензии ФНС РФ № 16. Юридически контора принадлежит ООО «Санторини».
Букмекер Baltbet принимает ставки в наземных ППС и онлайн. Онлайн-ставки доступны в приложении букмекера, официальном сайте и его мобильной версии. На сайте и в приложении доступна регистрация нового клиента букмекерской конторы. В статье рассмотрим, как проходит регистрация в «Балтбет» и какие бонусы предлагает контора новичкам.
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Регистрация на сайте
Официальный сайт букмекерской конторы «Балтбет» доступен по адресу baltbet.ru. Так как контора принимает ставки легально, то портал не блокируется и доступ к сайту открыт постоянно.
Регистрация на сайте
Для создания учетной записи на сайте бк необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу. При переходе по вкладке открывается регистрационная анкета и раздел с пользой от букмекера. Клиент может ввести промокод для получения дополнительного бонуса или выбрать три ставки на футбол, хоккей и суперэкспресс.
Бонусы за регистрацию
Сам процесс регистрации проходит в два этапа. На первом происходит ввод контактных данных:
-
номер телефона;
-
дата рождения;
-
пароль;
-
повтор пароля;
-
ввод капчи.
Для завершения этапа необходимо дать согласие на обработку персональных данных и с правилами работы БК.
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Регистрационная анкета
При заполнении анкеты можно поставить галочку напротив «Двухфакторная аутентификация». Это в дальнейшем повысит безопасность аккаунта, так как все операции будут подтверждать кодом из СМС или E-mail.
На втором этапе пользователь вводит код из СМС. Сообщение придет на номер телефона, указанный при регистрации.
Регистрация в мобильной версии
Мобильная версия сайта бк «Балтбет» открывается автоматически при вводе адреса baltbet.ru в браузере смартфона. Для создания учетной записи необходимо открыть боковое меню и в самом низу перейти по вкладке «Регистрация». Она выделена желтым цветом.
Регистрация в мобильной версии сайта
Регистрация в мобильной версии сайта букмекерской конторы доступа по заполнению аналогичной анкеты:
-
номер телефона;
-
дата рождения;
-
пароль;
-
повтор пароля.
Заполнению анкеты предшествует выбор бонусного вознаграждения или ввод промокода, при его наличии.
Бонусы и ввод промокода
Для завершения регистрации и получения доступа к ставкам потребуется подтвердить номер телефона кодом из СМС.
Регистрация в приложении
БК «Балтбет» предлагает приложения для ставок бесплатно. С официального сайта можно скачать программу для ставок для смартфонов с ОС iOS и Android.
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Начало регистрации через приложение
Кнопки «Регистрация» в приложении нет, но пройти процедуру создания учетной записи можно. Для этого выбираем в главном меню раздел «Вход». Он выделен зеленым цветом. Создание учетной записи начинается с ввода номера телефона. После заполняем новые блоки с информацией о себе:
-
Дата рождения;
-
Пароль и повтор пароля;
-
Адрес электронной почты.
Последний этап регистрации через приложение
После ввода почты нажимаем на кнопку «Регистрация». Она выделена зеленым цветом.
Раздела с выбором бонусного предложения и вводом промокода нет.
Вход в личный кабинет
После регистрации в «Балтбет» можно пользоваться сайтом, его мобильной версией и приложениями для совершения ставок. Доступ к личному кабинету доступен после авторизации на сайте бк.
Вход на сайт по номеру телефона
Вход на сайт по номеру телефона и паролю. Есть форма «Забыли пароль». Она поможет восстановить доступ к личному кабинету если не удается вспомнить пароль.
Форма восстановления пароля от личного кабинета
Для восстановления пароля потребуется ввести номер телефона, указанный при регистрации и отправить запрос службе поддержки. В саппорт можно позвонить и на горячую линию. Номер телефона 8 800 700 29 90.
Идентификация
Букмекерская контора «Балтбет» работает легально в России. согласно требованию законодательства РФ, букмекер не может принимать ставки от игроков, которые не прошли процедуру идентификации. Она обязательна для всех игроков.
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Способы онлайн идентификации
БК «Балтбет» предлагает онлайн-идентификацию. Есть два способа. Оба доступны в личном кабинете игрока. Перейдя в личный кабинет выбираем раздел «Идентификация». Букмекер предлагает верификацию через портал Госуслуги или загрузку фотографий паспорта.
Идентификация по паспорту потребует заполнения анкеты с паспортными данными:
-
Фамилия;
-
Имя;
-
Отчество;
-
Дата рождения;
-
Место рождения;
-
Серия и номер;
-
Кем выдан;
-
Код подразделения;
-
Дата выдачи.
После заполнения анкеты и проверки всех данных загружаем три фото. Разворот паспорта с фотографией и регистрацией, а также селфи с документом.
Идентификация через Госуслуги подходит только тем, кто уже имеет учетную запись в Едином ЦУПИС. Он доступен по адресу 1cupis.ru. Номер телефона в аккаунте Единого ЦУПИС и аккаунте букмекерской конторы «Балтбет» должен совпадать. Идентификация проходит в четыре этапа:
-
Авторизация на сайте Единого ЦУПИС;
-
Выбор «Балтбет» в личном кабинете;
-
Выбор идентификация через Госуслуги;
Авторизация на портале Госуслуги и разрешение на обработку персональных данных.
Статус аккаунта можно узнать в личном кабинете на сайте букмекера. После проверки документов появится запись «Идентифицирован онлайн».
Бонусы за регистрацию
У букмекерской конторы есть бонусная программа. Каждая ставка приносит зачетные баллы. Бонусные баллы можно потратить на бесплатную ставку, процент выигрыша к экспрессу или скидку на суперэкспресс.
Классического приветственного бонуса у букмекера нет. Контора предлагает на выбор три ставки в трех категориях: на футбол, хоккей, суперэкспресс. Каждый день в течение трех дней можно сгенерировать бесплатную ставку. Сумму ставки и исход матча выбирает букмекер. В случае прохода пари игрок получает полный выигрыш. В случае проигрыша ничего не теряет.
При заполнении анкеты нового игрока есть раздел «Промокод». Ввод специального кода позволяет получить дополнительный бонус. Промокоды и другие бонусные предложения букмекера можно найти в официальной группе Вконтакте https://vk.com/rubaltbet.
Заключение
У букмекерской конторы Baltbet обширная сеть наземных ППС. Заключать ставки можно не только в ППС, но и на сайте или в приложениях БК. На сайте, в мобильной версии и приложении можно создать учетную запись и пройти идентификацию. Идентификация – обязательная процедура, направленная на проверку достоверности регистрационных данных и возраста игрока. Регистрация доступна гражданам РФ в возрасте от 18-ти лет.
За регистрацию аккаунта можно получить по три сгенерированные ставки на футбол, хоккей или суперэкспресс. Размер пари и исход выбирает букмекер.