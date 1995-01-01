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    Регистрация в «Балтбет»

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    Сегодня, 15:28
    Регистрация в «Балтбет»

    Букмекерская контора «Балтбет» работает с 2003 года. Легальный статус в России контора baltbet.ru получила в 2010 году после оформления лицензии ФНС РФ № 16. Юридически контора принадлежит ООО «Санторини».

    Букмекер Baltbet принимает ставки в наземных ППС и онлайн. Онлайн-ставки доступны в приложении букмекера, официальном сайте и его мобильной версии. На сайте и в приложении доступна регистрация нового клиента букмекерской конторы. В статье рассмотрим, как проходит регистрация в «Балтбет» и какие бонусы предлагает контора новичкам.

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    Регистрация на сайте

    Официальный сайт букмекерской конторы «Балтбет» доступен по адресу baltbet.ru. Так как контора принимает ставки легально, то портал не блокируется и доступ к сайту открыт постоянно.

    Регистрация на сайте

    Для создания учетной записи на сайте бк необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу. При переходе по вкладке открывается регистрационная анкета и раздел с пользой от букмекера. Клиент может ввести промокод для получения дополнительного бонуса или выбрать три ставки на футбол, хоккей и суперэкспресс.

    Бонусы за регистрацию

    Сам процесс регистрации проходит в два этапа. На первом происходит ввод контактных данных:

    • номер телефона;

    • дата рождения;

    • пароль;

    • повтор пароля;

    • ввод капчи.

    Для завершения этапа необходимо дать согласие на обработку персональных данных и с правилами работы БК.

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    Регистрационная анкета

    При заполнении анкеты можно поставить галочку напротив «Двухфакторная аутентификация». Это в дальнейшем повысит безопасность аккаунта, так как все операции будут подтверждать кодом из СМС или E-mail.

    На втором этапе пользователь вводит код из СМС. Сообщение придет на номер телефона, указанный при регистрации.

    Регистрация в мобильной версии

    Мобильная версия сайта бк «Балтбет» открывается автоматически при вводе адреса baltbet.ru в браузере смартфона. Для создания учетной записи необходимо открыть боковое меню и в самом низу перейти по вкладке «Регистрация». Она выделена желтым цветом.

    Регистрация в мобильной версии сайта

    Регистрация в мобильной версии сайта букмекерской конторы доступа по заполнению аналогичной анкеты:

    • номер телефона;

    • дата рождения;

    • пароль;

    • повтор пароля.

    Заполнению анкеты предшествует выбор бонусного вознаграждения или ввод промокода, при его наличии.

    Бонусы и ввод промокода

    Для завершения регистрации и получения доступа к ставкам потребуется подтвердить номер телефона кодом из СМС.

    Регистрация в приложении

    БК «Балтбет» предлагает приложения для ставок бесплатно. С официального сайта можно скачать программу для ставок для смартфонов с ОС iOS и Android.

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    Начало регистрации через приложение

    Кнопки «Регистрация» в приложении нет, но пройти процедуру создания учетной записи можно. Для этого выбираем в главном меню раздел «Вход». Он выделен зеленым цветом. Создание учетной записи начинается с ввода номера телефона. После заполняем новые блоки с информацией о себе:

    • Дата рождения;

    • Пароль и повтор пароля;

    • Адрес электронной почты.

    Последний этап регистрации через приложение

    После ввода почты нажимаем на кнопку «Регистрация». Она выделена зеленым цветом.

    Раздела с выбором бонусного предложения и вводом промокода нет.

    Вход в личный кабинет

    После регистрации в «Балтбет» можно пользоваться сайтом, его мобильной версией и приложениями для совершения ставок. Доступ к личному кабинету доступен после авторизации на сайте бк.

    Вход на сайт по номеру телефона

    Вход на сайт по номеру телефона и паролю. Есть форма «Забыли пароль». Она поможет восстановить доступ к личному кабинету если не удается вспомнить пароль.

    Форма восстановления пароля от личного кабинета

    Для восстановления пароля потребуется ввести номер телефона, указанный при регистрации и отправить запрос службе поддержки. В саппорт можно позвонить и на горячую линию. Номер телефона 8 800 700 29 90.

    Идентификация

    Букмекерская контора «Балтбет» работает легально в России. согласно требованию законодательства РФ, букмекер не может принимать ставки от игроков, которые не прошли процедуру идентификации. Она обязательна для всех игроков.

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    Способы онлайн идентификации

    БК «Балтбет» предлагает онлайн-идентификацию. Есть два способа. Оба доступны в личном кабинете игрока. Перейдя в личный кабинет выбираем раздел «Идентификация». Букмекер предлагает верификацию через портал Госуслуги или загрузку фотографий паспорта.

    Идентификация по паспорту потребует заполнения анкеты с паспортными данными:

    • Фамилия;

    • Имя;

    • Отчество;

    • Дата рождения;

    • Место рождения;

    • Серия и номер;

    • Кем выдан;

    • Код подразделения;

    • Дата выдачи.

    После заполнения анкеты и проверки всех данных загружаем три фото. Разворот паспорта с фотографией и регистрацией, а также селфи с документом.

    Идентификация через Госуслуги подходит только тем, кто уже имеет учетную запись в Едином ЦУПИС. Он доступен по адресу 1cupis.ru. Номер телефона в аккаунте Единого ЦУПИС и аккаунте букмекерской конторы «Балтбет» должен совпадать. Идентификация проходит в четыре этапа:

    • Авторизация на сайте Единого ЦУПИС;

    • Выбор «Балтбет» в личном кабинете;

    • Выбор идентификация через Госуслуги;

    Авторизация на портале Госуслуги и разрешение на обработку персональных данных.

    Статус аккаунта можно узнать в личном кабинете на сайте букмекера. После проверки документов появится запись «Идентифицирован онлайн».

    Бонусы за регистрацию

    У букмекерской конторы есть бонусная программа. Каждая ставка приносит зачетные баллы. Бонусные баллы можно потратить на бесплатную ставку, процент выигрыша к экспрессу или скидку на суперэкспресс.

    Классического приветственного бонуса у букмекера нет. Контора предлагает на выбор три ставки в трех категориях: на футбол, хоккей, суперэкспресс. Каждый день в течение трех дней можно сгенерировать бесплатную ставку. Сумму ставки и исход матча выбирает букмекер. В случае прохода пари игрок получает полный выигрыш. В случае проигрыша ничего не теряет.

    При заполнении анкеты нового игрока есть раздел «Промокод». Ввод специального кода позволяет получить дополнительный бонус. Промокоды и другие бонусные предложения букмекера можно найти в официальной группе Вконтакте https://vk.com/rubaltbet.

    Заключение

    У букмекерской конторы Baltbet обширная сеть наземных ППС. Заключать ставки можно не только в ППС, но и на сайте или в приложениях БК. На сайте, в мобильной версии и приложении можно создать учетную запись и пройти идентификацию. Идентификация – обязательная процедура, направленная на проверку достоверности регистрационных данных и возраста игрока. Регистрация доступна гражданам РФ в возрасте от 18-ти лет.

    За регистрацию аккаунта можно получить по три сгенерированные ставки на футбол, хоккей или суперэкспресс. Размер пари и исход выбирает букмекер.

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