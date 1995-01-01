Как сделать ставку на 1win

1win —это букмекерская компания, на сайте которой игроки могут делать ставки на спортивные события. Кроме того на 1винwin пользователям доступны азартные игры, а еще fantasy sport. Как делать ставки на спорт на сайте бкбукмекерской конторы 1win – рассказываем в этом материале.

Официальный сайт 1win: первое знакомство

Войдя на сайт, в верхней части главной страницы вы увидите полный список доступных вам опций (Лайв, линия , казино, киберспорт и др…)

Для того чтобы начать делать ставки, вам потребуется зарегистрироваться на сайте 1win.Внимание! Для подтверждения вашей личности 1win может потребовать пройти верификацию и запросить ваши паспортные данные.

Отметим, в бкбукмекерской конторе 1win есть два случая, при которых игроку может потребоваться подтверждение своей личности:

При выводе более 50 000 рублей;

Если верификацию требует специалист букмекерской конторы, это произойдет, если служба безопасности 1винwin заподозрит вас в отмывании денег.

Как делать ставки в 1win

Вы можете поставитьСтавки на спорт в 1win вы можете делать как на текущие события (Live), так и поединки, которые еще начались (Линия). Эти пункты меню можно найти в верхней части страницы — у логотипа БК в правом верхнем углу.

При нажатии на любой из этих пунктов у вас откроется боковое меню с огромным количеством спортивных событий. Справа от которых указано количество событий, доступных для выбора. Выберите вид спорта который вас интересует.

В зависимости от выбранной спортивной дисциплины, у вас откроется подменю с дополнительными параметрами выбора.

Когда вы найдете и выберите интересующий вас вид спорта, в центральной части страницы появится список событий с коэффициентами на тот или иной результат.

Чтобы сделать ставку, выберите желаемое событие — оно отобразится в купоне, укажите тип пари, введите сумму пари и подтвердить действие.Внимание. Размер ставки не может превышать размера вашего счета, если на вашем счету недостаточно средств уменьшите размер ставки или пополните баланс.

Виды ставок в 1win

В событиях каждой спортивной дисциплины, количество ставок на результат может отличаться. К примеру, если вы решили поставить на результат бойцовского поединка в MMA, то можете заключить пари на исход: 1 X 2. Для футбольных пари доступны три варианта ставки на исход: победа одной из команд, ничья или поражение.

Помимо пари на исход, вы также можете ставить на дополнительные события, которые могут произойти в рамках выбранного поединка. Так, для ставок в росписи доступны следующие маркеты:

Точный результат (победа одной из команд или ничья);

Количество голов (сколько голов забьет каждая команда или на общее количество голов в матче);

На различные форы;

На точный счет (в тайме, матче или в серии пенальти);

На количество угловых;

На количество желтых карточек;

На авторов голов и тд.

Футбол как самый популярный и распространенный вид спорта, имеет наибольший перечень разновидностей ставок.

Сделанное пари отмечается в купоне расположенном в правом углу страницы:

На сайте 1win существуют 3 вида ставок:

«Ординар/одиночная ставка”. Игрок выбирает одно событие и делает одну ставку.

“Экспресс ставка”. Игрок может поставить сразу на несколько событий, при этом, беттор побеждает, если все пари окажутся выигрышными. Если хотя бы одна ставка проигрывает, то игрок не получит выигрыш.

“Серия”. Тип ставки, при котором игрок может разом подтвердить сразу несколько ординаров.

Внимание: Ставки на этой картинке не являются индивидуальной рекомендацией, а использованы только для наглядной демонстрации процесса выбора пари!

Теперь, когда вы выбрали желаемые события, и определились с видом ставки — введите сумму, которую желаете поставить в специальное поле и нажмите на кнопку: “сделать ставку”Если на вашем игровом счету недостаточно средств, 1win предложит вам пополнить баланс и внести депозит, нажмите на появившуюся кнопку, или на пункт меню с вашим балансом и у вас откроется окно для пополнения денежных средств:

Выберите удобный для вас способ, введите желаемую сумму и нажмите продолжить.После пополнения счета, вы сможете заключать пари.

Как сделать ставку с мобильного устройства

Для того чтобы поставитьсделать ставку в 1винwin с со смартфона или планшета, вы можете использовать мобильную версию сайта БК, либо скачать мобильное приложение букмекера:

Зайдите на официальный сайт 1win с мобильного устройства;

Пролистайте главную страницу вниз и найдите кнопки для скачивания мобильной версии для iOS или Android.

Внимание! Принцип игры в мобильном приложении такой же как и на официальном сайте, различие заключается лишь в адаптации интерфейса под разные устройства.

Вопросы и ответы

Как войти на 1win?

— Использовать зеркала или VPN-сервисы, в России сайт недоступен пользователям.

Как сделать ставку типа «Ординар»?

— Выбрать вид спорта из прематча (линии) или лайва, указать событие и желаемый исход. Также можно дополнительно поставить на какие-либо маркеты из росписи, предложенной букмекером.

Что такое «Экспресс»?

— «Экспресс» представляет тип пари, при котором игрок может выбрать сразу несколько спортивных событий. Итоговый коэффициент суммируется из котировок, доступных для каждой ставки — пари будет успешным, если все прогнозы окажутся успешными.

Что такое «Серия»?

— Серия одиночных ставок — это ряд ординарных ставок с выбранной игроком суммой ставки. Беттор может выбрать несколько событий, ему нужно указать сумму пари, в каждой ставке будет указана эта сумма. Это поможет подтвердить несколько ординаров разом.