Как сделать ставку на 1win

1win —это букмекерская компания, на сайте которой игроки могут делать ставки на спортивные события. Кроме того на 1винwin пользователям доступны азартные игры, а еще fantasy sport. Как делать ставки на спорт на сайте бкбукмекерской конторы 1win – рассказываем в этом материале.
Рабочее зеркало 1win на сегодня
Рабочее зеркало 1win на сегодня
Официальный сайт 1win: первое знакомство
Войдя на сайт, в верхней части главной страницы вы увидите полный список доступных вам опций (Лайв, линия , казино, киберспорт и др…)
Для того чтобы начать делать ставки, вам потребуется зарегистрироваться на сайте 1win.Внимание! Для подтверждения вашей личности 1win может потребовать пройти верификацию и запросить ваши паспортные данные.
Отметим, в бкбукмекерской конторе 1win есть два случая, при которых игроку может потребоваться подтверждение своей личности:
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При выводе более 50 000 рублей;
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Если верификацию требует специалист букмекерской конторы, это произойдет, если служба безопасности 1винwin заподозрит вас в отмывании денег.
Как делать ставки в 1win
Вы можете поставитьСтавки на спорт в 1win вы можете делать как на текущие события (Live), так и поединки, которые еще начались (Линия). Эти пункты меню можно найти в верхней части страницы — у логотипа БК в правом верхнем углу.
При нажатии на любой из этих пунктов у вас откроется боковое меню с огромным количеством спортивных событий. Справа от которых указано количество событий, доступных для выбора. Выберите вид спорта который вас интересует.
В зависимости от выбранной спортивной дисциплины, у вас откроется подменю с дополнительными параметрами выбора.
Когда вы найдете и выберите интересующий вас вид спорта, в центральной части страницы появится список событий с коэффициентами на тот или иной результат.
Чтобы сделать ставку, выберите желаемое событие — оно отобразится в купоне, укажите тип пари, введите сумму пари и подтвердить действие.Внимание. Размер ставки не может превышать размера вашего счета, если на вашем счету недостаточно средств уменьшите размер ставки или пополните баланс.
Виды ставок в 1win
В событиях каждой спортивной дисциплины, количество ставок на результат может отличаться. К примеру, если вы решили поставить на результат бойцовского поединка в MMA, то можете заключить пари на исход: 1 X 2. Для футбольных пари доступны три варианта ставки на исход: победа одной из команд, ничья или поражение.
Помимо пари на исход, вы также можете ставить на дополнительные события, которые могут произойти в рамках выбранного поединка. Так, для ставок в росписи доступны следующие маркеты:
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Точный результат (победа одной из команд или ничья);
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Количество голов (сколько голов забьет каждая команда или на общее количество голов в матче);
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На различные форы;
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На точный счет (в тайме, матче или в серии пенальти);
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На количество угловых;
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На количество желтых карточек;
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На авторов голов и тд.
Футбол как самый популярный и распространенный вид спорта, имеет наибольший перечень разновидностей ставок.
Сделанное пари отмечается в купоне расположенном в правом углу страницы:
На сайте 1win существуют 3 вида ставок:
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«Ординар/одиночная ставка”. Игрок выбирает одно событие и делает одну ставку.
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“Экспресс ставка”. Игрок может поставить сразу на несколько событий, при этом, беттор побеждает, если все пари окажутся выигрышными. Если хотя бы одна ставка проигрывает, то игрок не получит выигрыш.
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“Серия”. Тип ставки, при котором игрок может разом подтвердить сразу несколько ординаров.
Внимание: Ставки на этой картинке не являются индивидуальной рекомендацией, а использованы только для наглядной демонстрации процесса выбора пари!
Теперь, когда вы выбрали желаемые события, и определились с видом ставки — введите сумму, которую желаете поставить в специальное поле и нажмите на кнопку: “сделать ставку”Если на вашем игровом счету недостаточно средств, 1win предложит вам пополнить баланс и внести депозит, нажмите на появившуюся кнопку, или на пункт меню с вашим балансом и у вас откроется окно для пополнения денежных средств:
Выберите удобный для вас способ, введите желаемую сумму и нажмите продолжить.После пополнения счета, вы сможете заключать пари.
Как сделать ставку с мобильного устройства
Для того чтобы поставитьсделать ставку в 1винwin с со смартфона или планшета, вы можете использовать мобильную версию сайта БК, либо скачать мобильное приложение букмекера:
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Зайдите на официальный сайт 1win с мобильного устройства;
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Пролистайте главную страницу вниз и найдите кнопки для скачивания мобильной версии для iOS или Android.
Внимание! Принцип игры в мобильном приложении такой же как и на официальном сайте, различие заключается лишь в адаптации интерфейса под разные устройства.
Вопросы и ответы
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Как войти на 1win?
— Использовать зеркала или VPN-сервисы, в России сайт недоступен пользователям.
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Как сделать ставку типа «Ординар»?
— Выбрать вид спорта из прематча (линии) или лайва, указать событие и желаемый исход. Также можно дополнительно поставить на какие-либо маркеты из росписи, предложенной букмекером.
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Что такое «Экспресс»?
— «Экспресс» представляет тип пари, при котором игрок может выбрать сразу несколько спортивных событий. Итоговый коэффициент суммируется из котировок, доступных для каждой ставки — пари будет успешным, если все прогнозы окажутся успешными.
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Что такое «Серия»?
— Серия одиночных ставок — это ряд ординарных ставок с выбранной игроком суммой ставки. Беттор может выбрать несколько событий, ему нужно указать сумму пари, в каждой ставке будет указана эта сумма. Это поможет подтвердить несколько ординаров разом.