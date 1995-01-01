Как вывести деньги из 1xbet: подробный гайд

Ответ на очень важный вопрос.

Вопрос вывода денег волнует каждого беттера, когда он начинает делать ставки онлайн в букмекерской конторе. Интернет полон историй о том, как букмекеры задерживают выплаты неделями или просто блокируют средства на счету без очевидной причины. В такой ситуации нужно выбирать контору, имеющую больше всего положительных отзывов и рецензий. Международный букмекер 1xBet как раз входит в эту категорию.

Нельзя сказать, что у БК никогда не было проблем с клиентами из-за вывода денег, но конфликтных ситуация здесь возникает меньше, чем у многих конкурентов. Порезка лимитов ставок и коэффициентов успешным игрокам все равно присутствует, но вот задержек и/или блокировок счетов почти не наблюдается. БК предлагает своим клиентам множество платежных систем, кошельков и криптовалюты. С другой стороны, российские беттеры не могут выводить деньги на кошельки ЮMoney (Яндекс Деньги), наблюдаются аналогичные проблемы и с картами российских банков.

В этом обзоре мы расскажем, как вывести деньги с 1xBet на карту и не только, какие сроки и лимиты в конторе, а также о возможных проблемах при кэшауте.

Как попасть на сайт и оформить заявку на вывод

Официальный сайт БК расположен по адресу 1xbet.com. На территории России данный веб-ресурс заблокирован согласно требованиям законодательства. У российских беттеров есть два варианта: играть в легальных и лицензированных конторах (мы рекомендуем делать именно так) или искать способы обхода блокировки. Среди вариантов – использование зеркала 1xbet, мобильного приложения или различных плагинов и расширений (VPN, анонимайзеры). Оптимальные варианты – первый или второй, потому что различные программы замедляют скорость интернет-соединения. Кроме того, в конторе могут посчитать подозрительным тот факт, что ваш IP-адрес постоянно «перемещается» по разным странам мира.

Когда вы вошли на сайт 1xbet, для оформления заявки на вывод денег нужно сделать следующее:

Авторизуйтесь в своем аккаунте. Для этого нажмите кнопку «Войти» (на основном сайте она находится справа вверху) и введите личные данные.

Вместо кнопок «Войти» и «Регистрация» появятся функции авторизованного юзера – баланс, количество бонусных баллов, кнопки «Пополнить» и «Личный кабинет». Наведите курсор на «Личный кабинет». Откроется дополнительное меню, в котором следует выбрать пункт «Вывести со счета».

На открывшейся странице вы увидите доступные для вашей геолокации «платежки». Слева все они отсортированы по категориям: банковские карты, электронные кошельки и т.д. В ряде государств доступно снятие средств наличными в ППС.

Выбрав предпочтительную платежку, укажите сумму для вывода и номер карты/кошелька, а затем нажмите «Подтвердить».

Для подтверждения некоторых операций потребуется ввести смс-код. Ожидайте зачисления денег на ваш счет. Отследить статус заявки можно на той же странице, кликнув на зеленую кнопку «Запросы на вывод» в правой части экрана.

Как вывести деньги с телефона

У букмекера 1xbet есть удобная мобильная версия и современное приложение для телефонов и планшетов на Android и iOS. В мобильной версии оформление заявки ничем не отличается от главного сайта – нужно нажимать все те же кнопки и заходить в те же категории.

В приложении 1xbet интерфейс отличается, поэтому и порядок действий будет несколько иным:

Зайдя в программу, перейдите на вкладку «Меню» в нижней части экрана. В правом верхнем углу нажмите на иконку «шестеренка».

В первом же разделе («Управление счетом») выберите «Вывести со счета».

Откроется страница с доступными платежным иметодами. Далее следуйте инструкции по выводу денег на карту с основного сайта.

Платежные системы, сроки и лимиты

Сразу стоит отметить, что 1xBet входит в число мировых лидеров сферы беттинга по количеству доступных платежных систем. Окончательный список зависит от того, в какой стране находится беттер. Например, ряд государств принципиально не работает с криптовалютой, в других недоступны некоторые электронные кошельки.

Вот основные платежные методы, доступные для вывода денег из БК 1xBet:

банковские карты МИР, VISA, Mastercard, Maestro (без комиссии);

онлайн-кошельки Webmoney, Skrill, PayPal, AstroPay, MuchBetter, MoneyGO, Piastrix, Jeton Wallet;

платежные системы Neteller, Payeer, ecoPayz;

на счета мобильных операторов («Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota);

криптовалюты (Bitcoin, Litecoin, Monero, ZCash, Dogecoin, Dash, Ethereum, Ripple, Cardano и многие другие);

электронные ваучеры;

банковские переводы (Rapid Transfer, EcoBank, Heritage Bank, Fidelity Bank и др.);

наличные (в тех странах, где есть пункты приема ставок).

Минимальная и максимальная суммы вывода зависят от выбранной платежной системы. Например, на Webmoney можно выводить от 100 до 15 000 р., на Skrill – от 599 до 15 000 р., а на банковскую карту – от 164 до 75 000 р. Время вывода также отличается: например, на кошельки деньги поступают почти мгновенно (до 10 минут), а вот при кэшауте на карту иногда приходится ждать до 7 рабочих дней (но на практике таких задержек почти никогда не бывает).

Основные правила вывода денег

Администрация букмекерской конторы 1xbet подробно расписала все условия вывода денег в пункте правил 7. Рекомендуем их к прочтению, а здесь выделим основные нюансы.

Поступившие заявки на кэшаут букмекер обрабатывает непрерывно – в режиме 24/7.

Обязательное условие для снятия законного выигрыша – на сумму всех внесенных средств обязательно должны быть сделаны ставки с котировкой не менее 1,1. Если этого не сделать, в БК могут посчитать, что вы используете аккаунт не для заключения пари, и «заморозить» его.

Перед выводом денег БК потребует у игрока пройти верификацию. В 1xbet и в других офшорных конторах этот процесс проистекает проще, чем у официальных российских букмекеров. В большинстве случаев достаточно загрузить на сайт фото своих документов. Иногда администрация БК может запросить селфи с паспортом или общение по видеосвязи, но такие случаи единичны и применяются, в основном, к беттерам, которые подозреваются в мошенничестве.

Выводить деньги можно только на те платежные средства, с которых ранее осуществлялся депозит. То есть, если вы пополнили счет через Skrill, а выигрыш хотите получить на карту, сделать это не получится.

Если вы ранее делали депозит несколькими способами, сумма вывода должна быть быть пропорциональна размеру пополнения. Пример: вы внесли с карты 2000 р., а затем еще 4000 р. с кошелька «Вебмани». После нескольких удачных ставок на счету образовалась сумма в 12 тыс. р. В таком случае на карту можно вывести 4000 р., а на «Вебмани» – 8000 р.

1xbet оставляет за собой право отказать выплачивать деньги на любую карту или кошелек, а взамен перевести выигрыш беттера банковским трансфером.

Данные владельца платежного средства должны совпадать с данными хозяина игрового аккаунта. Не рекомендуется делать депозиты с карт и кошельков третьих лиц, а тем более – выводить на них средства. Служба безопасности компании может отнести такие действия к мошенничеству и блокировать транзакции без уведомления клиента.

Возможные проблемы с выводом денег

Букмекер 1xbet – бренд с мировым именем, который всячески старается поддерживать свое реноме. Тем не менее, проблемы с выводом денег у клиентов компании периодически возникают. Каковы причины? Есть различные варианты:

При вводе желаемой суммы для вывода клиент превысил установленные в БК лимиты. Попробуйте изменить сумму платежа и оформить заявку заново. Установлены ограничения на входящие операции на вашей банковской карте. В этом случае беттер должен лично обратиться в саппорт банковской структуры и снять/увеличить лимит. Не пройдена верификация счета и/или не заполнены данные в профиле. 1xbet считается нелегальным букмекером в РФ, но в большинстве стран мира он работает вполне законно. Компания имеет лицензию Кюрасао и активно борется с отмыванием денег. В рамках этой программы компания обязывает клиентов проходить верификацию личности при первом снятии выигрыша. Если у вас не указаны все личные данные, или они не подтверждены фото/сканами паспорта, проблемы с выводом точно возникнут. Игрок пополнял счет одним способом, а пытается вывести деньги на другой. Такое возможно только в том случае, если метод депозита н епредполагает кэшаут – тогда в БК разрешат изменить «платежку» на вывод. Беттер хочет вывести деньги на платежное средство другого человека. Игрок пытается вывести деньги с бонусного счета, предварительно не отыграв их. У каждого подарка от 1xbet есть определенные условия отыгрыша – полученную сумму нужно «прокрутить» на ставках определенное число раз, с определенным коэффициентом или на определенных видах спорта. Пока вы этого не сделает, не сможете выводить ни собственные, ни бонусные деньги. Неверно указана сумма или реквизиты платежного способа. Самая банальная ошибка – некорректный ввод данных. Возможно, вы указали лишний «90», когда вводили сумму, или ошиблись в одной цифре в номере карты. Внимательно проверьте данные и повторите попытку. Администрация и служба поддержки БК заподозрила игрока в мошенничестве. Это может произойти из-за использования стратегий игры, слишком длительной серии побед, подозрительных транзакций – логику представителей БК иногда трудно понять. Если вывод средств заблокирован, но вы уверены в своей честности, пишите в саппорт или обращайтесь к службе безопасности.

Заключение

Вывести деньги из 1xbet достаточно просто, если вы не совершали мошеннических действий, не пытались обмануть контору и играли честно. Компания предоставляет огромный выбор платежных методов – от банковских карты до криптовалют и электронных ваучеров. Список доступных «платежек» может отличаться в зависимости от геолокации игрока, а лимиты и сроки зачисления денег – от выбранного метода.

FAQ

Можно ли вывести деньги с 1xBet без верификации?

Нет, при первом выводе средств сотрудники компании точно потребуют от вас подтвердить личность. В большинстве случаев для этого достаточно просто загрузить фотографии документов на сайт. Иногда также нужно сделать селфи с паспортом или пообщаться с представителем БК по видеосвязи.

Можно ли вывести деньги с 1xBet на карту?

Да, банковские карты – один из самых популярных платежных методов. Доступны карты МИР, VISA, Mastercard, Maestro.

Каким способом можно быстрее всего вывести деньги с 1xBet?

Скорость зачисления средств у каждого платежного метода отличается. Практика показывает, что быстрее всего деньги переводятся на электронные кошельки – за 5-10 минут.

Какую минимальную и максимальную сумму я могу вывести с 1xBet?

Это зависит от выбранной платежной системы. Например, на банковские карты можно выводить от 164 до 75 000 р. за один раз, а на кошелек «Вебмани» – 100 до 15 000 р.

Могу ли я вывести деньги на кошелек QIWI или ЮMoney?

Нет, эти платежные средства, популярные у российских игроков, в 1xBet не доступны.

Что делать, если 1xBet не выводит деньги?

Причин может быть много – от банальной ошибки самого беттера при вводе реквизитов карты до блокировки со стороны БК из-за нарушений правил. В любом случае, обратитесь в службу поддержки – быстрее всего это сделать через онлайн-чат.