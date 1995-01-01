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    Как вывести деньги из 1xbet: подробный гайд

    Сегодня, 15:29
    Ответ на очень важный вопрос.

    Вопрос вывода денег волнует каждого беттера, когда он начинает делать ставки онлайн в букмекерской конторе. Интернет полон историй о том, как букмекеры задерживают выплаты неделями или просто блокируют средства на счету без очевидной причины. В такой ситуации нужно выбирать контору, имеющую больше всего положительных отзывов и рецензий. Международный букмекер 1xBet как раз входит в эту категорию.

    Нельзя сказать, что у БК никогда не было проблем с клиентами из-за вывода денег, но конфликтных ситуация здесь возникает меньше, чем у многих конкурентов. Порезка лимитов ставок и коэффициентов успешным игрокам все равно присутствует, но вот задержек и/или блокировок счетов почти не наблюдается. БК предлагает своим клиентам множество платежных систем, кошельков и криптовалюты. С другой стороны, российские беттеры не могут выводить деньги на кошельки ЮMoney (Яндекс Деньги), наблюдаются аналогичные проблемы и с картами российских банков.

    В этом обзоре мы расскажем, как вывести деньги с 1xBet на карту и не только, какие сроки и лимиты в конторе, а также о возможных проблемах при кэшауте.

    Как попасть на сайт и оформить заявку на вывод

    Официальный сайт БК расположен по адресу 1xbet.com. На территории России данный веб-ресурс заблокирован согласно требованиям законодательства. У российских беттеров есть два варианта: играть в легальных и лицензированных конторах (мы рекомендуем делать именно так) или искать способы обхода блокировки. Среди вариантов – использование зеркала 1xbet, мобильного приложения или различных плагинов и расширений (VPN, анонимайзеры). Оптимальные варианты – первый или второй, потому что различные программы замедляют скорость интернет-соединения. Кроме того, в конторе могут посчитать подозрительным тот факт, что ваш IP-адрес постоянно «перемещается» по разным странам мира.

    Когда вы вошли на сайт 1xbet, для оформления заявки на вывод денег нужно сделать следующее:

    1. Авторизуйтесь в своем аккаунте. Для этого нажмите кнопку «Войти» (на основном сайте она находится справа вверху) и введите личные данные.

    1. Вместо кнопок «Войти» и «Регистрация» появятся функции авторизованного юзера – баланс, количество бонусных баллов, кнопки «Пополнить» и «Личный кабинет».

    2. Наведите курсор на «Личный кабинет». Откроется дополнительное меню, в котором следует выбрать пункт «Вывести со счета».

    1. На открывшейся странице вы увидите доступные для вашей геолокации «платежки». Слева все они отсортированы по категориям: банковские карты, электронные кошельки и т.д. В ряде государств доступно снятие средств наличными в ППС.

    1. Выбрав предпочтительную платежку, укажите сумму для вывода и номер карты/кошелька, а затем нажмите «Подтвердить».

    1. Для подтверждения некоторых операций потребуется ввести смс-код.

    2. Ожидайте зачисления денег на ваш счет. Отследить статус заявки можно на той же странице, кликнув на зеленую кнопку «Запросы на вывод» в правой части экрана.

    Как вывести деньги с телефона

    У букмекера 1xbet есть удобная мобильная версия и современное приложение для телефонов и планшетов на Android и iOS. В мобильной версии оформление заявки ничем не отличается от главного сайта – нужно нажимать все те же кнопки и заходить в те же категории.

    В приложении 1xbet интерфейс отличается, поэтому и порядок действий будет несколько иным:

    1. Зайдя в программу, перейдите на вкладку «Меню» в нижней части экрана.

    2. В правом верхнем углу нажмите на иконку «шестеренка».

    1. В первом же разделе («Управление счетом») выберите «Вывести со счета».

    1. Откроется страница с доступными платежным иметодами. Далее следуйте инструкции по выводу денег на карту с основного сайта.

    Платежные системы, сроки и лимиты

    Сразу стоит отметить, что 1xBet входит в число мировых лидеров сферы беттинга по количеству доступных платежных систем. Окончательный список зависит от того, в какой стране находится беттер. Например, ряд государств принципиально не работает с криптовалютой, в других недоступны некоторые электронные кошельки.

    Вот основные платежные методы, доступные для вывода денег из БК 1xBet:

    • банковские карты МИР, VISA, Mastercard, Maestro (без комиссии);

    • онлайн-кошельки Webmoney, Skrill, PayPal, AstroPay, MuchBetter, MoneyGO, Piastrix, Jeton Wallet;

    • платежные системы Neteller, Payeer, ecoPayz;

    • на счета мобильных операторов («Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota);

    • криптовалюты (Bitcoin, Litecoin, Monero, ZCash, Dogecoin, Dash, Ethereum, Ripple, Cardano и многие другие);

    • электронные ваучеры;

    • банковские переводы (Rapid Transfer, EcoBank, Heritage Bank, Fidelity Bank и др.);

    • наличные (в тех странах, где есть пункты приема ставок).

    Минимальная и максимальная суммы вывода зависят от выбранной платежной системы. Например, на Webmoney можно выводить от 100 до 15 000 р., на Skrill – от 599 до 15 000 р., а на банковскую карту – от 164 до 75 000 р. Время вывода также отличается: например, на кошельки деньги поступают почти мгновенно (до 10 минут), а вот при кэшауте на карту иногда приходится ждать до 7 рабочих дней (но на практике таких задержек почти никогда не бывает).

    Основные правила вывода денег

    Администрация букмекерской конторы 1xbet подробно расписала все условия вывода денег в пункте правил 7. Рекомендуем их к прочтению, а здесь выделим основные нюансы.

    • Поступившие заявки на кэшаут букмекер обрабатывает непрерывно – в режиме 24/7.

    • Обязательное условие для снятия законного выигрыша – на сумму всех внесенных средств обязательно должны быть сделаны ставки с котировкой не менее 1,1. Если этого не сделать, в БК могут посчитать, что вы используете аккаунт не для заключения пари, и «заморозить» его.

    • Перед выводом денег БК потребует у игрока пройти верификацию. В 1xbet и в других офшорных конторах этот процесс проистекает проще, чем у официальных российских букмекеров. В большинстве случаев достаточно загрузить на сайт фото своих документов. Иногда администрация БК может запросить селфи с паспортом или общение по видеосвязи, но такие случаи единичны и применяются, в основном, к беттерам, которые подозреваются в мошенничестве.

    • Выводить деньги можно только на те платежные средства, с которых ранее осуществлялся депозит. То есть, если вы пополнили счет через Skrill, а выигрыш хотите получить на карту, сделать это не получится.

    • Если вы ранее делали депозит несколькими способами, сумма вывода должна быть быть пропорциональна размеру пополнения. Пример: вы внесли с карты 2000 р., а затем еще 4000 р. с кошелька «Вебмани». После нескольких удачных ставок на счету образовалась сумма в 12 тыс. р. В таком случае на карту можно вывести 4000 р., а на «Вебмани» – 8000 р.

    • 1xbet оставляет за собой право отказать выплачивать деньги на любую карту или кошелек, а взамен перевести выигрыш беттера банковским трансфером.

    • Данные владельца платежного средства должны совпадать с данными хозяина игрового аккаунта. Не рекомендуется делать депозиты с карт и кошельков третьих лиц, а тем более – выводить на них средства. Служба безопасности компании может отнести такие действия к мошенничеству и блокировать транзакции без уведомления клиента.

    Возможные проблемы с выводом денег

    Букмекер 1xbet – бренд с мировым именем, который всячески старается поддерживать свое реноме. Тем не менее, проблемы с выводом денег у клиентов компании периодически возникают. Каковы причины? Есть различные варианты:

    1. При вводе желаемой суммы для вывода клиент превысил установленные в БК лимиты. Попробуйте изменить сумму платежа и оформить заявку заново.

    2. Установлены ограничения на входящие операции на вашей банковской карте. В этом случае беттер должен лично обратиться в саппорт банковской структуры и снять/увеличить лимит.

    3. Не пройдена верификация счета и/или не заполнены данные в профиле. 1xbet считается нелегальным букмекером в РФ, но в большинстве стран мира он работает вполне законно. Компания имеет лицензию Кюрасао и активно борется с отмыванием денег. В рамках этой программы компания обязывает клиентов проходить верификацию личности при первом снятии выигрыша. Если у вас не указаны все личные данные, или они не подтверждены фото/сканами паспорта, проблемы с выводом точно возникнут.

    4. Игрок пополнял счет одним способом, а пытается вывести деньги на другой. Такое возможно только в том случае, если метод депозита н епредполагает кэшаут – тогда в БК разрешат изменить «платежку» на вывод.

    5. Беттер хочет вывести деньги на платежное средство другого человека.

    6. Игрок пытается вывести деньги с бонусного счета, предварительно не отыграв их. У каждого подарка от 1xbet есть определенные условия отыгрыша – полученную сумму нужно «прокрутить» на ставках определенное число раз, с определенным коэффициентом или на определенных видах спорта. Пока вы этого не сделает, не сможете выводить ни собственные, ни бонусные деньги.

    7. Неверно указана сумма или реквизиты платежного способа. Самая банальная ошибка – некорректный ввод данных. Возможно, вы указали лишний «90», когда вводили сумму, или ошиблись в одной цифре в номере карты. Внимательно проверьте данные и повторите попытку.

    8. Администрация и служба поддержки БК заподозрила игрока в мошенничестве. Это может произойти из-за использования стратегий игры, слишком длительной серии побед, подозрительных транзакций – логику представителей БК иногда трудно понять. Если вывод средств заблокирован, но вы уверены в своей честности, пишите в саппорт или обращайтесь к службе безопасности.

    Заключение

    Вывести деньги из 1xbet достаточно просто, если вы не совершали мошеннических действий, не пытались обмануть контору и играли честно. Компания предоставляет огромный выбор платежных методов – от банковских карты до криптовалют и электронных ваучеров. Список доступных «платежек» может отличаться в зависимости от геолокации игрока, а лимиты и сроки зачисления денег – от выбранного метода.

    FAQ

    Можно ли вывести деньги с 1xBet без верификации?

    Нет, при первом выводе средств сотрудники компании точно потребуют от вас подтвердить личность. В большинстве случаев для этого достаточно просто загрузить фотографии документов на сайт. Иногда также нужно сделать селфи с паспортом или пообщаться с представителем БК по видеосвязи.

    Можно ли вывести деньги с 1xBet на карту?

    Да, банковские карты – один из самых популярных платежных методов. Доступны карты МИР, VISA, Mastercard, Maestro.

    Каким способом можно быстрее всего вывести деньги с 1xBet?

    Скорость зачисления средств у каждого платежного метода отличается. Практика показывает, что быстрее всего деньги переводятся на электронные кошельки – за 5-10 минут.

    Какую минимальную и максимальную сумму я могу вывести с 1xBet?

    Это зависит от выбранной платежной системы. Например, на банковские карты можно выводить от 164 до 75 000 р. за один раз, а на кошелек «Вебмани» – 100 до 15 000 р.

    Могу ли я вывести деньги на кошелек QIWI или ЮMoney?

    Нет, эти платежные средства, популярные у российских игроков, в 1xBet не доступны.

    Что делать, если 1xBet не выводит деньги?

    Причин может быть много – от банальной ошибки самого беттера при вводе реквизитов карты до блокировки со стороны БК из-за нарушений правил. В любом случае, обратитесь в службу поддержки – быстрее всего это сделать через онлайн-чат.

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