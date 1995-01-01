Обзор букмекерской конторы 1xbet

Рассказываем самые важные детали.

Букмекерская контора 1xBet появилась на беттинг-рынке в 2007 году. БК работает по лицензии Кюрасао, ведет деятельность, направленную на страны СНГ, некоторые государства Европы, Азии и Америки. Официальный сайт 1xbet переведен на 60 языков. Помимо ставок на спорт, в 1xbet также доступны казино и азартные игры.

В России сайт 1xbet блокируется. Для входа на сайт игрокам нужно использовать различные способы обхода ограничений – в том числе, зеркала и VPN-сервисы.

Кроме десктопной версии сайта, игрокам также доступны мобильная версия портала, и приложения на Android и iOS. К слову, с помощью мобильных приложений, также можно получать беспрепятственный доступ к заблокированному в России 1xbet.

Официальный сайт 1xbet: краткий обзор интерфейса

Сайт букмекерской конторы 1xbet выполнен в сине-белых тонах.

Условно главную страницу портала можно разделить на следующие зоны:

Главное меню. Находится в верхней части страницы. В меню расположены ссылки на главные страницы сайта: линию, киберспорт, бонусы, быстрые игры, казино, лотереи, кнопка регистрации и настройки, а также кнопки входа и пополнения счета;

Левое боковое меню. В этом меню расположен список спортивных дисциплин, доступных для заключения пари. При выборе вида спорта, можно увидеть турниры, на матчи которых можно делать ставки. В конце левого меню расположены ссылки на полезные для игроков разделы: результаты и статистика событий.

Правая боковая область. В этой зоне расположен игровой купон, в котором настраиваются ставки на выбранное спортивное событие. Пока вы не зарегистрированы, отсюда можно быстро создать аккаунт.

Центральная часть. Тут показаны все актуальные игровые события. А в игровых разделах типа “Казино”, “Покер” и тд. , проходит сам процесс игры.

Нижнее меню. Сюда включена информация о букмекере и его партнерах, ссылки на загрузку мобильных приложений, а также перечислены способы связи со службой технической поддержки.

Внимание! В мобильной версии функционал сайта такой же как и на ПК, только интерфейс адаптирован под экран мобильного устройства.

Как пройти регистрацию в 1xbet

После входа на сайт 1xbet, можно приступать к регистрации на портале — так вы сможете получить доступ к заключению пари, пополнению игрового счета и выводу выигрыша. Для регистрации вам понадобится:

В правом верхнем углу нажать на кнопку «Регистрация»;

В открывшемся окне выбрать способ создания аккаунта: в один клик (в этом случае система сгенерирует логин и пароль), по номеру телефона, адресу электронной почты или связать игровой личный кабинет с аккаунтом в социальных сетях.

В левой части открывшегося окна, выберите тип стартового бонуса, или отложите решение.

При наличии введите промокод в соответствующее поле;

Завершите действие, нажав на кнопку «Зарегистрироваться».

После быстрой регистрации в один клик, вы можете пополнять игровой счет, а также делать ставки. Чтобы получить доступ к полному функционалу сайта БК, в том числе и выводу средств, мы рекомендуем заполнить информацию о себе в личном кабинете, а также пройти верификацию.

Верификация пользователей

Верификацией называется процедура, которую проводит букмекерская контора для проверки достоверности личных данных игрока, совершеннолетия (клиентам должно быть не менее 18 лет), а также отсутствие пользователя в черном списке компании.

Если вы ранее не нарушали правил БК, то без проблем сможете пройти верификацию на 1xbet — этот процесс здесь легче, чем у официальных букмекеров, которые ведут свою деятельность в России. Однако учитывайте, что при возникновении спорных ситуаций, букмекер будет действовать в правовом поле Кюрасао.

На сайте 1xbet есть 2 типа верификации: первичная и полная:

— Первичная верификация нужна, чтобы внести депозит и начать делать ставки. Верифицироваться можно следующим образом:

Нажмите на кнопку “Личный кабинет” в правом верхнем углу сайта, (после чего попадете на страницу с личными данными)

Заполните все поля, отмеченные красной звездочкой.

— Полная верификация. При первом выводе денег со счета в 1xbet потребуется пройти полную верификацию личности. После запроса на вывод средств с игроком свяжется представитель БК, и просит предоставить селфи вместе с паспортом, который открыт на странице с фотографией. Проверка документов длится до 72 часов, о результатах сообщат в течение пяти рабочих дней после завершения проверки.

При дальнейших запросах на вывод средств повторная верификация не нужна.

Внимание! Администрация сайта 1xbet может потребовать от игрока пройти повторную верификацию в случае сомнения в достоверности предоставленных данных или подозрениях в нарушении правил игры.

Пополнение и вывод средств

Рассказываем, как внести средства на депозит и как вывести выигрыш. Как внести депозит:

Перейдите на сайт 1xbet, пройдите регистрацию или сразу авторизуйтесь в личном кабинете;

Нажмите на кнопку: “Пополнить счет”, или выберите аналогичную опцию в выпадающем меню под аватаром;

Выберите удобный способ пополнения счета: Банковские карты (Visa, MasterCard, Maestro), электронные кошельки (MoneyGO, MuchBetter, Sticpay), криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin) и тд;

В появившемся окне введите сумму депозита и ваши данные;Вас перенаправит на сайт платежной системы для завершения платежа.

Внимание: В зависимости от выбранного способа пополнения, возможна комиссия со стороны банка эмитента.

Получить выигрыш можно следующим образом:

Перейдите на сайт 1xbet;

Нажмите на аватар аккаунта и в выпадающем меню выберите: ”Вывод средств”, вас перенаправит в личный кабинет;

В личном кабинете выберите опцию: “Вывести со счета” Откроется окно с различными способами вывода средств (Банковские карты, электронные кошельки, мобильные системы, криптовалюты)

Выберите тот же способ, каким вносили депозит;

В появившемся окне введите желаемую сумму, платежные реквизиты, и нажмите на кнопку: “Подтвердить”

Скорость вывода средств зависит от выбранного вами способа. На электронные и криптовалютные кошельки, деньги выводятся в среднем, за 15 минут, в то время как на карты — от минуты до семи дней, но обычно деньги моментально поступают на счет.

Почему могут возникнуть проблемы с выводом средств:

Технический сбой на стороне букмекерской конторы или платежной системы;

Способ вывода средств не совпадает со способом пополнения;

Неверно введены реквизиты платежного средства;

Вы пытаетесь вывести бонус;

Вас заподозрили в нарушении правил игры (наличие двух аккаунтов, игра на вилках и тд).

Если вы самостоятельно не можете разобраться с этим вопросом, то напишите в службу поддержки БК с подробным описанием вашей проблемы (желательно приложить скрины)

Ставки и коэффициенты

В букмекерской конторе 1xbet есть возможность ставить на, более 30 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, биатлон, теннис, киберспорт и т.д. Делать ставки можно как на предстоящие матчи (в режиме “Линия”) так и на текущие (в режиме “Live”) кроме того через сайт 1xbet можно смотреть онлайн трансляции игр. Если желаете посмотреть матч, в окне события нажмите на значок экрана.

Видеотрансляции доступны не всем игрокам, чтобы получить к ним доступ, выполните следующие условия:

Пройдите регистрацию на сайте 1xbet;

Внесите минимальный депозит на счет (от 30 руб).

Коэффициент в 1xbet также зависит от популярности вида спорта, значимости турнира и силы играющих команд. Также на котировки влияет и тип ставки — линия или прематч. Приведем примеры коэфов:

Вид спорта Турнир Команды Коэффициенты (x1-x-x2) Футбол ЧМ 2022 Англия – Иран 1.33 – 5.15 – 12 Хоккей КХЛ Витязь – Адмирал 2.09 – 3.82 – 3.08 Баскетбол NBA Майами Хит – Чикаго Буллз 1.49 – 12 – 2.9 Теннис ATP Сеул Денис Шаповалов – Дженсон Бруксби 1.74 – 2.115

Маржа букмекера также зависит от популярности вида спорта и значимости турнира:

Футбол:: 2-3% на основных и 3-5% на второстепенных исходах;

Хоккей:3-4% на основных и 5-7% на второстепенных исходах.

Баскетбол: 2-3% на основных и 4-6% на второстепенных исходах;

Теннис: 2-3% на основных и 4-6% на второстепенных исходах;

Чем ниже популярность спортивной дисциплины, тем выше маржа букмекера.

Бонусы, акции и промокоды

Игрокам на 1xbet доступны различные акции и бонусы: Бонус за первый депозит, Бонус за проигрыш экспресс ставки “Забей девятку”, “Обыграй 1xbet”, “Счастливая пятница”, “Среда 2”, “Ставка без риска”... и другие. Узнать о текущих акциях и бонусах можно в разделе: “Promo”.

Расскажем поподробнее про главные бонусы букмекера:

Бонус за первый депозит (Фрибет). Все новые клиенты получают этот бонус за первый депозит, в размере 100% от внесенных средств, но размер этого бонуса не может превышать 100 евро или эквивалента в другой валюте. Для получения бонуса введите специальный промокод, полученный при регистрации.

Бонус за проигрышный экспресс “Забей в девятку”. Этот бонус является по сути дела утешительным призом для самых отчаянных игроков, и применяется в экспресс ставках. В том случае когда игрок ставит сразу на 10 событий и одно из них проигрывает, то тогда он получит бонус в виде 9% от выигрышных пари.

Ставка без риска. Бонус для тех, кто играет на 1xbet впервые. Если первая ставка окажется проигрышной, букмекер вернет деньги.

Игроки могут частично обезопасить свои средства и получать “Кэшбэк” от размера каждой ставки, вне зависимости от выигрыша или проигрыша пари. Размер кэшбэка зависит от статуса игрока, чем выше статус, тем больше процент, возвращаемый игроку:

“Медный” Доступен вам сразу после регистрации и внесения первого депозита, позволяет возвращать 5% средств;

“Бронзовый” – 6% возврат. Наберите 300 000 очков;

“Серебряный” – 7% возврат. Наберите 1 000 000 очков;

“Золотой” – 8% возврат. Наберите 2 000 000 очков;

“Рубиновый” – 9% возврат. Наберите 5 000 000 очков;

“Сапфировый” – 10% возврат. Наберите 15 000 000 очков;

“Бриллиантовый” – 11% возврат. Наберите 25 000 000 очков;

“Статус VIP” – кэшбэк доступен со всех ставок, а процент зависит от типа игры. Наберите 25 000 000 очков.

На сайте 1xbet есть опция “Кэшаут”. Если пользователь по ходу спортивного события сомневается в своем успехе, он может вернуть часть поставленных денег до момента расчета пари.

Поддержка и обратная связь

Игрокам доступны несколько способов связи с техподдержкой 1xbet:

По номеру телефона;

Через социальные сети;

С помощью онлайн-чата.

Использование онлайн-чата один из самых быстрых способов получения ответа на вопрос — открыв окно, вы увидите топ популярных вопросов, для удобства можете воспользоваться строкой «Поиск по базе данных». Если вы не смогли найти ответ, то можете нажать на кнопку «Позвать консультанта», и связаться со службой техподдержки напрямую.

Внимание! В зависимости от загруженности операторов техподдержки БК, время ответа может занимать от 5 минут до получаса.

В этом окне есть ссылки на самые распространенные вопросы.Работа с клиентами ведется на разных языках, в том числе и на русском. При обращении к оператору укажите язык, на котором желаете получить консультацию.Если вы хотите поделиться своими впечатлениями о сайте 1xbet и оставить отзыв, перейдите в раздел “Контакты” который находиться в нижнем меню страницы. У вас откроется следующее окно:

Напишите свой отзыв или пожелание в правом окне и нажмите кнопку отправить.Внимание: При отправлении отзыва укажите свое имя и адрес электронной почты, ответ вам придет на ваш электронный адрес через некоторое время.

Букмекерская контора 1xbet: отзывы игроков

Игроки, делающие ставки на 1xbet отмечают следующие преимущества букмекерской конторы:

Интуитивно понятный интерфейс сайта и мобильных приложений;

Наличие мобильного софта для Android и iOS;

При этом, пользователи отмечают и ряд недостатков, которые заключаются в:

Необходимости поиска зеркал и других способов обхода блокировок;

Ответы на распространенные вопросы

— Как зайти в личный кабинет?

В правом верхнем углу нажмите на кнопку вход;

В открывшемся окне введите свой логин и пароль;

Нажмите на кнопку войти.

— Где найти актуальное зеркало?

Самый простой способ это ввести в любом поисковике запрос: “Где найти зеркало 1xbet”;

Обратиться в техподдержки сайта 1xbet;

В официальном телеграмм канале.

— Как пополнить счет?

Авторизуйтесь на сайте 1xbet;

Выберите удобный способ пополнения счета;

Выберите платежную систему для вноса депозита и укажите сумму;

В появившемся окне введите реквизиты карты и нажмите: “оплатить”;

Вас перенаправит на сайт платежной системы для завершения платежа.

— Как сделать ставку?

Выберите тип события Live или Линия;

В появившемся меню выберите желаемый вид спорта;

В центре экрана выскочит список событий, выберите нужное вам;

Выберите вид ставки из имеющихся и нажмите на результат с коэффициентом (вы можете поставить как на одно событие, так и на несколько);

В правом углу страницы появится “купон” с выбранной ставкой, введите в окне сумму, которую хотите поставить и нажмите на кнопку: “Сделать ставку”.

— Как вывести деньги?

Зайдите в свой личный кабинет;

Выберите опцию “Вывести со счета”;

Выберите способ вывода денег (Карта, телефон, кошелек) используйте тот способ, который использовали при пополнении;

Введите желаемую сумму, заполните необходимые реквизиты, и нажмите “Подтвердить”.

—Где скачать мобильное приложение?