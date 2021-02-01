Обзор букмекерской конторы Лига Ставок

Один из лидеров российского рынка букмекеров.

Лига Ставок — один из лидеров российского букмекерского рынка. Букмекер начал свою работу в 2008 году. БК официально функционирует в России — Лига Ставок имеет лицензии от ФНС, входит в СРО букмекеров, а также подключена к Единому ЦУПИС. За счет этого, официальный сайт Liga Stavok доступен игрокам безо всяких ограничений — для входа на ресурс достаточно перейти по веб-ссылке, которая ведет на официальный сайт БК.

Что касается достижений букмекерской конторы, то, например, в 2019 году Лига Ставок была признана лучшей БК в 2019 году. Также букмекер имеет награду за «Поддержку российского спорта» от спортивного телеканала «Матч ТВ». Лига Ставок сотрудничает с Федерациями хоккея и бокса России, спонсирует различные команды и турниры. Например, с августа 2022 года Лига Ставок стала официальным партнером хоккейных клубов СКА и «Сочи» — оба коллектива выступают в Континентальной хоккейной лиге.

Пользователям, создавшим аккаунты в БК Лига Ставок, доступны различные интересные опции — например, игроки могут смотреть онлайн-трансляции спортивных событий, бетторам предоставляется возможность досрочного выкупа ставки (Cash Out), игрокам доступен полноценный статистический центр — это поможет более успешно заключать пари.

Помимо десктопной версии сайта, игроки могут войти на веб-ресурс со смартфона или планшета. Также можно скачать мобильные приложения Лига Ставок на устройства, работающие под управлением операционных системы iOS и Android.

Нажав на кнопку «Развернуть», вы сможете прочесть полный обзор, также можно приступить сразу к регистрации — для этого нажмите на кнопку «на сайт».

Регистрация и идентификация в БК Лига Ставок

Чтобы начать делать ставки на Лига Ставок, нужно пройти регистрацию и верификацию в букмекерской конторе. Это сделать можно следующим способом:

Зайти на сайт Лига Ставок с компьютера, смартфона или планшета (также можно с веб-ресурса скачать мобильное приложение, и с него пройти процесс регистрации);

В правом верхнем углу главной страницы нажмите на желтую кнопку «Регистрация»;

Откроется окно, в котором вам потребуется указать актуальный номер телефона;

Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»;

Откроется окно с полем, в которое нужно ввести код — он придет вам на указанный номер мобильного телефона.

Нажмите на кнопку «Отправить» и завершите регистрацию.

Однако одной только регистрации на Лига Ставок недостаточно, чтобы приступить к полноценному заключению пари. Вам также потребуется пройти идентификацию личности — это нужно для получения возможности вывода выигрыша. Пройти идентификацию можно посредством прохождения верификации на сайте Единого ЦУПИС, либо через наземные пункты приема ставок, отделения CONTACT, салоны сотовой связи «Связной».

Если ваш номер телефона уже был зарегистрирован в Едином ЦУПИС, то, сразу после создания аккаунта на Лига Ставок, вам будет присвоен начальный статус идентификации. Основной можно получить только посредством личного посещения наземного пункта приема ставок, отделения CONTACT, либо салонов сотовой связи «Связной».

Как заключать пари на сайте Лига Ставок

После регистрации, верификации и пополнения счета, можно приступать к заключению пари на сайте букмекерской конторы. Вы можете делать ставки в прематче (пари на грядущие спортивные события), и в Live (ставки на события, проходящие в данный момент времени). Рассмотрим оба варианта. Итак, чтобы сделать ставку в прематче, вам нужно:

Перейти в раздел «Спорт»; Выбрать интересующую вас спортивную дисциплину (можно воспользоваться видами спорта, помещенными в раздел «популярное»), либо найти спортивную дисциплину в столбце, расположенном в левой части экрана; Выберите турнир и событие, отметьте желаемый исход (это можно сделать, при помощи нажатия на один из предложенных коэффициентов); При желании, выберите маркеты из росписи на игру — например, в футболе вы можете сделать ставку на количество угловых, временной период, когда будут забиты голы, число пенальти, желтые и красные карточки и т.д. После выбора событий, в купоне (располагается в правой части экрана), укажите сумму ставки, настройте тип купона и подтвердите действие.

Вы можете делать ставки разных типов: «Ординар», «Экспресс» или «Система». Выбрать нужный тип пари можно в настройках купона:

«Ординар» — подразумевает ставку, сделанную на одно событие.

«Экспресс» — включает в себя от двух событий (ставка будет выигрышной, если все прогнозы, добавленные в «Экспресс», окажутся успешными, коэффициент каждого поединка из купона суммируется).

«Система» — состоит минимум от трех событий — в этом случае, вам также потребуется указать размерность «Системы» (число событий, исход которых, на ваш взгляд, совпадет с вашим прогнозом).

В Live заключение пари осуществляется аналогичным образом — однако некоторые результаты и маркеты могут быть недоступными для ставки, за счет того, что поединок идет в данный момент времени.

Пополнение счета и вывод средств в Лига Ставок

После регистрации, прохождения идентификации, нужно пополнить счет на сайте Лига Ставок. Это можно сделать через функционал личного кабинета. Игрокам доступны следующие способы пополнения счета:

Банковские карты Visa, MasterCard, МИР — учитывайте, что будут работать карточки, выпущенные российскими банками;

Счета банков Тинькофф, Почта Банк, Росбанк, а также Альфа Клик и Сбер Pay;

С баланса номера мобильного телефона — Теле2, МТС, Мегафон, Билайн;

Электронные кошельки ЦУПИС, Юmoney, QIWI;

Терминалы Элекснет.

Букмекерская контора Лига Ставок не берет комиссию за пополнение счета. Минимальный депозит равен 100 рублям.

Для вывода денег доступен тот же способ, которым и пополнялся баланс игрового счета.

Виды спорта и маржа в Лиге Ставок

Игрокам в букмекерской конторе Лига Ставок доступны 17 видов спорта:

Футбол;

Хоккей;

Настольный теннис;

Теннис;

Баскетбол;

Волейбол;

Киберспорт;

Бейсбол;

Бокс;

MMA/UFC;

Американский футбол;

Гандбол;

Регби;

Снукер;

Футзал;

Шахматы.

Маржа букмекера зависит от популярности вида спорта, значимости турнира и силы играющих команд (или спортсменов). Рассмотрим маржу на некоторые виды спорта

Вид спорта Маржа Букмекера Футбол На исходы ведущих чемпионатов маржа составляет 3.97-5.05%, на тотал матча — 3.16-5.07%, а маржа среднего уровня — 5.94-6.29%. Хоккей Топовые турниры имеют маржу в 5% – 6%. Лиги среднего уровня – 7-8%. Баскетбол Популярные турниры имеют маржу на 4,5-5% на исход и 5-6,5% на тотал. Менее престижные чемпионаты имеют маржу выше 7% Теннис Топовые турниры имеют маржу от 5 до 6,5%. Тотал и фора маржируются в 8 – 10%. Такие же показатели актуальный и для менее популярных чемпионатов.

Акции и бонусы в Лиге Ставок

Букмекерская контора предлагает игрокам следующие акции:

Колесо фортуны — после регистрации вы можете прокрутить колесо, что позволит вам получить различные призы, начиная от фрибетов, и заканчивая получением VIP-статуса (проводится с 13.09.2021 до 31.10.2022);

Большой куш — игроки могут признать участие в акции с общим призовым фондом в 450 000 000 000 рублей (проводится с 11.20.2021 до 17.12.2022);

Команда миллионеров — акция имеет общий призовой фонд в 15 000 000 рублей (проводится с 1.10.2022 по 31.10.2022);

Возможность выигрыша билета на турнир по боксу PRAVDA — участвуя в акции, клиенты «Лиги Ставок» могут получить билеты на боксерский вечер, главным поединком которого станет сражение Илича и Исмаилова (акция проводится с 27.09.2022 по 07.10.2022);

0:0 в вашу пользу — букмекер вернет сумму пари, если матч закончится с нулевым счетом (акция проводится с 15.07.2022 до 03.06.2023);

Страховка первой ставки — БК вернет фрибетами сумму первой ставки, даже если она не сыграла (акция проводится с 25.11.2021 до 31.10.2022).

50 миллионов рублей за пари — очередная акция, в которой можно выиграть солидный денежный приз (проводится с 1.02.2021);

Приведи друга — за каждого привлеченного нового игрока, беттор получить фрибет. Акция проводится с 1 февраля 2016 года.

Поддержка клиентов в Лиге Ставок

Игроки могут обратиться в службу технической поддержки — таким образом можно получить консультацию по функционалу и возможностям БК (в том числе, процессу заключения пари, участию в акциях, регистрации, верификации, пополнению счета, и т.д.). Обратиться в техподдержку можно следующими образами:

Позвонить по телефонному номеру: 8-800-555-44-55 (звонок в РФ бесплатный);

Написать в онлайн-чат техподдержки на сайте или в мобильном приложении Лига Ставок;

Отправить сообщение на почтовый ящик: info@ligastavok.ru.

Однако игроки могут также самостоятельно найти ответ на свой вопрос — для этого нужно перейти на страницу, на которой собраны подробные ответы на самые популярные вопросы. Кроме того, тут для удобства поиска есть соответствующая строка – при вводе в нее части запроса, можно увидеть релевантные результаты.

Специальные предложения и мобильные приложения Лиги Ставок

Игрокам доступна возможность выкупа пари — узнать, получится ли получить досрочную выплату в разделе «Мои ставки» (в личном кабинете пользователя). Однако не всегда эта опция доступна для бетторов.

Что касается мобильных приложений, то они доступны для скачивания на устройства под управлением Android и iOS. Софт имеет тот же функционал, что и сайт букмекерской конторы.

Налогообложение в Лиге Ставок

Букмекерская контора Лига Ставок работает в российском правовом поле, а значит, следует законам РФ. Игроки, которые ставят в букмекерской конторе, должны выплачивать налоги — при сумме выплаты менее 15 000 рублей, беттору нужно самостоятельно зафиксировать доход физического лица (13%), и подать соответствующую декларацию.

Если размер выигрыша превышает 15 000 рублей, то налог будет удержан букмекером. При выводе подобной суммы, Лига Ставок предупредит игрока о взимании налога.

В букмекерской конторе Лига Ставок налог удерживается с разницы между общей суммой внесенных средств, и суммой, которая образовалась на игровом балансе после заключения ставок.

Отзывы пользователей

Пользователи букмекерской конторы Лига Ставок в плюсах БК отмечают надежность, обширный выбор способов пополнения и вывода средств, а также не самые плохие коэффициенты. К другим плюсам относят наличие прямых трансляций спортивных событий, опцию кэшаут и хороший выбор бонусов и акций.

Негативные отзывы о Лиге Ставок, чаще всего касаются вопросов с выводом средств — это связано с тем, что букмекер может заблокировать операцию, если заподозрит игрока в нарушении правил БК, отмывании денежных средств или мошенничестве.

Более подробно отзывы о Лиге Ставок вы можете прочитать на этой странице.

Вопросы и ответы

Как зайти в личный кабинет Лига Ставок?

— Пройти регистрацию, указать для входа номер телефона или адрес электронной почты (указанные при создании аккаунта), а также ввести назначенный пароль.

Где найти актуальное зеркало Лига Ставок?

— Букмекерская контора работает легально в российском правовом поле. Чтобы зайти на сайт Лиги Ставок, игрокам не нужны зеркала и иные способы обхода блокировок.

Как пополнить счет в Лига Ставок?

— В личном кабинете выбрать соответствующий раздел, выбрать способ пополнения, а также ввести его реквизиты и указать сумму, которую вы собираете внести на счет. Затем нужно подтвердить действие.

Как сделать ставку в Лига Ставок?

— Выбрать вид спорта, событие, указать коэффициент, при желании, отметить маркеты, в купоне ввести сумму ставки и подтвердить действие (либо настроить тип купона на «Экспресс» или «Систему» и добавить еще события);

Как — В личном кабинете перейти в соответствующий раздел, перейти в подпункт, в котором можно вывести средства, выбрать способ выплаты (в том числе и те, которые использовались для пополнения счета), указать сумму в соответствии с лимитами, и подтвердить действие.

Где скачать мобильное приложение Лига Ставок?

— Загрузить приложения Лиги Ставок можно с официального сайта букмекерской конторы. Также для iOS приложение можно найти в магазине App Store. В Google Play нет букмекерского софта, что связано с политикой цифровой площадки.

Нужно ли выплачивать налоги с выигрыша в Лиге Ставок?

— Да, при выигрыше менее 15 000 рублей, вы должны уплатить налог самостоятельно. При выводе средств более 15 000 рублей, налог за вас выплатит сама букмекерская контора. В обоих случаях размер взимания составляет 13% от суммы чистого выигрыша.