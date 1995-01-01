Приложение 1хСтавка на «Андроид»: гайд по скачиванию и пользованию

Букмекерская контора «1хСтавка» как один из лидеров отечественного рынка беттинга предоставляет своим клиентам различные платформы для игры. Делать ставки можно на официальном сайте БК, в мобильной версии, а также через приложения для Android, iOS и Windows. Скачиваемый софт удобен для использования на телефонах и планшетах. Он работает быстрее, занимает немного места, расходует минимум трафика. Неслучайно в 2019 году ПО было отмечено престижной премией в сфере гемблинга и беттинга Betting Awards. В этой статье рассказываем, как скачать «1хСтавка» на «Андроид», какие функции доступны беттерам в приложении и есть ли отличия у софта для разных платформ.

Как скачать приложение «1хСтавка» на Андроид пошагово

Чтобы скачать приложение для ставок Android, перейдите на сайт букмекера непосредственно с того устройства, на которое планируете его установить. Теоретически, вы можете скачать нужный файл на компьютер, а затем перебросить его на гаджет через USB-кабель, но к чему такие сложности? Функционал сайта 1хСтавка позволяет загрузить софт всего на несколько минут напрямую на смартфон, а интерфейс максимально структурирован и понятен. Вы без проблем найдете нужные кнопки для скачивания программы.

Алгоритм действий следующий:

Зайдите на сайт 1xstavka.ru с телефона или планшета. Пролистайте главную страницу до самого низа – там будет раздел «Мобильные приложения».

Внутри раздела вы найдете перечисление преимуществ программы, а также пошаговую инструкцию по загрузке. А вот самой кнопки «Загрузить» или «Скачать» нет. Чтобы программа начала грузиться на ваш телефон, нажмите на зеленый логотип Android.

Есть еще один вариант скачивания софта, но для этого нужен одновременно и ПК, и телефон. На компьютере вам нужно зайти в раздел с приложениями (1xstavka.ru/mobile) – там будет QR-код. Наведите на него камеру телефона, отсканируйте – и вы сможете перейти на страницу загрузки ПО для Android. Перед скачиванием убедитесь, что в настройках вашего телефона разрешена загрузка программ из неизвестных источников. Смартфоны Android по умолчанию считают «неизвестным» любой источник, кроме официального магазина Google Play. Но в нем нет ни одной программы, посвященной беттингу и азартным играм. Процедура загрузки софта займет менее минуты. После этого нужно найти скачанный файл в папке на телефоне или планшете и нажать на него. Система спросит, точно ли вы хотите установить программу. После утвердительного ответа начнется инсталляция софта на ваш гаджет.

После окончания установки вы можете сразу открыть приложение, войти в свой аккаунт и начать делать ставки.

Если вы позаботились о скачивании приложения на «Андроид» раньше, чем создали игровой счет в БК, самое время пройти регистрацию. Нет никакой разницы, где это делать – на основном сайте или в только что скачанной программе.

Как пройти регистрацию через приложение

Регистрация в «1хСтавка» позволяет получить доступ ко всему функционалу букмекерской конторы. После создания личного кабинета вы сможете пополнять счет, заключать пари в лайве и прематче, смотреть прямые видеотрансляции, выводишь выигрыши, получать и отыгрывать бонусы, менять пользовательские настройки.

Откройте приложение и выберите тип регистрации (впрочем, предлагается только полная).

Заполните все поля в открывшейся форме. Нужно указать стандартную персональную информацию, включая номер телефона и выбор валюты. Также беттеру предстоит указать, какой приветственный бонус он хочет получить (можно просто отказаться от подарка).

Согласитесь с правилами компании, подтвердите согласие на передачу личных данных в обработку и нажмите зеленую «галочку» в правом нижнем углу. На указанный номер телефона придет смс-сообщение с кодом для подтверждения регистрации.

Помимо регистрации, каждый клиент легальной российской конторы «1хСтавка» должен пройти идентификацию (подтвердить свою личность). Причем сделать

это придется дважды.

Идентификация в ЕЦУПИС

После изменения в 2014 году законодательства и ужесточения контроля за азартными играми все финансовые операции в букмекерских конторах проводятся через ЕЦУПИС (единый Центр учета перевода интерактивных ставок) – компанию-посредника между БК и беттером. Когда игрок вносит деньги на счет, они сперва попадают в ЦУПИС, а уже потом – в БК. При пополнении счета игроком деньги сначала поступают в распоряжение центра, а потом на счет букмекера. Обратная процедура происходит при выводе средств: они сперва попадают с игрового счета БК в центр, а уже затем – на выбранную игроком платежную систему. Сотрудничество с центром – еще одно доказательство легальности букмекерской конторы.

Если у вас уже есть подтвержденный аккаунт в ЕЦУПИС, то при регистрации в БК просто укажите тот же номер телефона. Счета свяжутся между собой автоматически. Если вы еще не проходили регистрацию на сайте центра, самое время это сделать, а затем связать два аккаунта.

Верификация в БК «1хСтавка»

Также игроку необходимо подтвердить личность уже в самой конторе. Верификация в БК «1хСтавка» через приложение бывает упрощенной и полной.

Если вы уже связали аккаунты в БК и в ЕЦУПИС, заново проходить идентификацию в «1хСтавка» не надо – это и есть упрощенная идентификация. В ином случае укажите все личные данные в кабинете, а также загрузите фото паспорта, СНИЛС, ИНН. Полную верификацию игрок может пройти только в пункте приема ставок букмекера, а также в салонах «Связной» и Contact. В двух последних случаях услуга будет платной. После полной верификации у вас на счету не останется лимитов и ограничений.

Бонус за регистрацию в БК «1хСтавка»

В процессе регистрации через приложение новому клиенту «1хСтавка» предлагается на выбор один из трех приветственных бонусов – 100%-ный бонус на первое пополнение до 16 000 р., кэшбек 10% от суммы проигранных пари (не более 15 000 р.) или страховка 10% от проигранных ставок на сумму до 10 000 р. Игрок может выбрать один из подарков на свое усмотрение или отказаться от всех сразу. Впрочем, вы потеряете возможность получить подарок, пока не сделаете первое пополнение.

До 16 000 р. на стартовый депозит. После регистрации и идентификации внесите депозит от 100 р. – и получите 100% от этой суммы на бонусный счет. Для отыгрыша нужно проставить сумму подарка в 3-кратном размере исключительно экспрессами, в каждом из которых должно быть не менее 3 матчей с коэффициентами 1.5 и выше.

Кэшбек. В течение 28 дней после создания аккаунта беттер может рассчитывать на 10%-ный возврат от суммы всех ставок с коэффициентами от 1.5. Чтобы под действие кэшбека попал экспресс, в нем должно быть хотя бы 3 события за 1.5 и выше. Максимальная сумма возврата за период – 15 000 р. Бонус начисляется в виде промокода на фрибет со следующими условиями: тип – экспресс, количество событий – 3, коэффициент каждого – не ниже 1.8.

Страховка. Вы получите 10% от суммы всех проигранных ставок, совершенных в течение 28 дней после создания аккаунта. Максимальный размер бонуса – 10 000 р. Бонус начисляется в формате промокода на фрибет со следующими условиями: тип – экспресс, количество событий – 4, коэффициент каждого – не ниже 1.8.

Интерфейс и возможности приложения «1хСтавка» на Андроид

Первое, что бросается в глаза при взгляде на приложение «1хСтавка» – его схожесть с аналогичной программой международного букмекера 1xBet, для входа на сайт которого нужно искать зеркало. Впрочем, игроки, которые хоть немного знакомы с миром беттинга, в курсе, что это стандартная практика у всех ведущих БК – когда отдельно существует оффшорное (международное) и легальное (российское) направление деятельности. Юридически «1хСтавка» и 1xBet никак не связаны между собой, но очень похожий интерфейс сайтов и приложений позволяет не испытывать дискомфорта при переходе из одной программы в другую.

Софт имеет максимально простой и стильный внешний вид. Все блоки и разделы перед глазами, навигация продумана хорошо. В приложении игроку доступны те же функции, что и на основном сайте. В частности, вы имеете возможность смотреть прямые трансляции матчей на своем телефоне через приложение «1хСтавка». Также можно проверить ставку по номеру, настроить функцию заключения пари в один клик и многое другое.

Для пополнения счета доступны все удобные отечественным беттерам способы:

банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, МИР;

система SberPay;

электронные кошельки ЦУПИС, Qiwi, ЮMoney;

мобильные платежи (только для пополнения).

Еще вы можете пополнить счет наличными через терминалы Qiwi и «Элекснет». Деньги попадают на счет мгновенно – убедитесь в этом, открыв приложение сразу после внесения средств.

Выводить деньги из приложения можно на карту банка, на интернет-кошельки или банковским переводом. «1хСтавка» гарантирует своим клиентам честные и быстрые выплаты.

FAQ

Где я могу скачать мобильное приложение 1xStavka для Android бесплатно?

Только с официального сайта. В официальном магазине Google Play программы нет. Не рекомендуем загружать программы со сторонних сайтов – есть риск нарваться на мошенников.

Есть ли бонусы за установку приложения?

Нет, дополнительные подарки в БК не предусмотрены. Игроки могут выбрать один из трех приветственных бонусов, предлагаемых и на главном сайте, и в мобильной версии – бонус 100% на первый депозит, кэшбек или страховку ставки.

Не навредит ли приложение «1хСтавка» моему телефону?

Программа проверена на антивирусы и баги, она не несет риска для гаджета.