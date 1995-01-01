Фрибет в 1xBet

Букмекерская контора 1xBet одна из самых популярных в России и странах СНГ. Популярность конторы связана с высокими коэффициентами, качественной росписью, бонусной программой. В рамках бонусной программы «1хБет» предлагает фрибеты (бесплатная ставка) новым и уже зарегистрированным игрокам.

Фрибет — бесплатная ставка на фиксированную сумму, которую может сделать пользователь без траты собственных средств. У бесплатного пари есть особенности. Они касаются срока действия, диапазона коэффициентов, типа пари. Правила прописывают в условиях акции. Все фрибеты объединяет правило — сумма ставки сгорает после расчета пари, за исключением возврата с коэффициентом 1,00. В случае прохода пари игрок получает чистый выигрыш по ставке.

В статье рассмотрим, как забрать фрибет за регистрацию в 1xBet и какие бесплатные ставки предлагают уже зарегистрированным игрокам.

Бесплатная ставка за регистрацию аккаунта в 1xBet

Стать клиентом букмекерской конторы можно в возрасте от 18 лет. Для регистрации аккаунта необходимо заполнить специальную анкету на сайте 1xbet.com. Букмекер предлагает четыре варианта создания учетной записи:

В 1 клик — выбор страны, валюты счета;

По телефону — ввод номера телефона и кода из СМС, выбор валюты счета;

По E-Mail — страна, регион, город проживания, валюта счета, номер телефона, адрес электронной почты, имя, фамилия, пароль;

Соцсети и мессенджеры (Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Telegram, Google, Facebook) — страна, валюта счета.

Способы регистрации аккаунта в 1xBet

За создание учетной записи букмекерская контора предлагает бонус до 25 000 рублей на первый депозит. Размер бонуса равен 100-125% от суммы пополнения в зависимости от ее размера. Процент вознаграждения от суммы депозита представлен в таблице ниже.

% к сумме пополнения Сумма депозита Максимальная сумма бонусного вознаграждения 100% До 9 000 рублей До 9 000 рублей 110% От 9 0001 до 14 999 До 14 999 115% От 15 000 до 19 999 До 19 999 120% От 20 000 До 25 000

Бонус начисляется игроку в виде 1xBet фрибета. Полученную сумму необходимо поставить в пятикратном размере ставками типа «Экспресс». В купоне не менее трех событий с коэффициентом каждого от 1,40. Это правило для бонуса в 100% от депозита. Для вознаграждения от 110% и выше множитель отыгрыша х10. Также необходимы ставки типа «Экспресс» от трех событий. Минимальный коэффициент каждого матча в купоне — 1,50.

Минимальная сумма пополнения счета в 1xBet — 100 рублей. Воспользоваться акцией можно в течение 30 дней с момента регистрации. Перед пополнением счета необходимо заполнить персональную анкету в личном кабинете и дать согласие на участие в бонусных акциях.

Бесплатная ставка уже зарегистрированным игрокам

Приветственный бонус — не единственный фрибет, который доступен клиентам «1хБет». У компании хорошая бонусная программа, включая магазин промокодов. Далее рассмотрим все акционные предложения БК, которые предусматривают начисление бесплатной ставки.

Витрина промокодов

В магазине промокодов представлены бонусы для казино и букмекерской конторы «1хБет». Фрибеты и другие предложения покупаются за бонусные баллы. Их можно получить за участие в акциях БК, ежедневные ставки, пополнение счета и выполнение других заданий. Баланс баллов можно проверить на сайте букмекерской конторы в разделе Promo.

Витрина промокодов от 1xBet

В магазине промокодов все предложения разделены на четыре группы: кибер, игры, спорт и ставки. Для размещения пари в БК «1хБет» подходят два последние разделаю Пользователь может получить бесплатную ставку от 50 рублей следующих форматов:

Теннисный одинар;

Волейбольный одинар;

Хоккейный одинар;

Футбольный одинар;

Баскетбольный одинар;

Теннисный экспресс;

Баскетбольный экспресс;

Хоккейный экспресс;

Волейбольный экспресс;

Футбольный экспресс;

Одинар на любой вид спорта;

Экспресс на любой вид спорта;

Бесплатная ставка в тотализаторе.

Минимальный коэффициент для одиночного пари 1,80. В экспрессе не менее трех событий с коэффициентом от 1,80 каждого.

Для покупки кода необходимо выбрать подходящее предложение из указанного списка, ввести сумму покупки и нажать «Получить код». 1 промобалл равен 1 рублю фрибета.

Акции БК 1xBet

Букмекерская контора «1хБет» предлагает бонусы активным игрокам. В ряде акций можно забрать фрибет за ставки, в других получить промобаллы и потом купить бесплатное пари в витрине промокодов.

Акции и бонусы 1xBet

Полный список акций с получением фрибетов и промобаллов:

Бонус за серию неудачных ставок в 1xBet — бонус от 100 до 500 долларов за серию из 20 неудачных ставок в течение 30 дней. Сумма ставки от 2 долларов, максимальный размер коэффициента 3,00.

День рождения с 1xBet — букмекер дарит промокод на бесплатную ставку. Информация о подарке поступит в СМС или появится оповещение в личном кабинете.

Среда — умножаем на 2 — бонус на пополнение счета каждую среду. Минимальный депозит 1 евро. Вознаграждение равно 100% от пополнения счета, но не более 100 евро. Отыгрыш бонуса в трехкратном размере. Ставки типа «Экспресс». В купоне от трех событий с коэффициентом от 1,40 каждого. На отыгрыш отводится 24 часа.

Счастливая пятница — аналогичный бонус «Среда — умножаем на 2». Правила отыгрыша и лимиты одинаковые. Считается пополнение счета в пятницу в 1xBet.

Счастливчик дня — ежедневный розыгрыш 500 промобаллов. Для участия в розыгрыше необходимо сделать ставку на спорт с коэффициентом от 1,80 на сумме не менее 100 рублей. Ежедневно 100 победителей. Один игрок получает только один билет вне зависимости от количества ставок.

Ставка без риска — возврат суммы ставки на точный счет в выделенных матчах. Букмекер начисляет фрибет за проигранное пари на точный счет. Максимальная сумма возврата 10 долларов.

Кибер Эра — аналог акции «Ставка без риска». Игроки получают фрибет до 10 долларов за проигранные ставки на точный счет. В зачет идут выделенные матчи по киберспорту.

Безголевой футбол — возврат до 1 199 рублей за ставки формата П1 или П2 на выделенные матчи. В случае нулевой ничьей после первого тайма и проигрыша вашей команды, букмекер возвращает деньги.

Битва экспрессов — собирай экспрессы, выигрывай и копи баллы. Больше матчей в купоне, выше коэффициент — больше баллов. По итогам месяца лидер турнирной таблицы забирает консоль пятого поколения. Второе и третье место забирают гаджеты от Apple. 4 и 5 место получают по 100 вращений в бонусном колесе Lucky Wheel, с 6 по 10 место получают по 10 000 промобаллов.

Это не все бонусы, которые предлагает букмекерская контора 1xBet. В программе лояльности есть вознаграждения за игру в казино и розыгрыш ценных призов.

Бонусные игры 1xBet с выигрышем промобаллов

Помимо акционных предложений букмекер 1xBet предлагает получение промобаллов в играх:

Memory — баллы за открытие одинаковых карт. 25, 75 и 250 баллов за серию из 1, 2 и 3 успешных попыток.

Lottery — лотерейные билеты с различным количеством очков.

1xChest — на игровом поле 9 сундуков с призами, необходимо выбрать один. В розышрыше промобаллы и ценные гаджеты.

1xSafe — аналог игры 1xChest, но с сейфами на игровом поле.

Завершает подборку игр от 1xBet с розыгрышем баллов «Колесо Фортуны». Ежедневно игроки получают одну бесплатную попытку. В розыгрыше не только промобаллы, но и гаджеты.

Активация промокода

Купленный промокод в магазине, полученный от администрации сайта в качестве выигрыша в акции, активируется в корзине в соответствующем поле. Оно выделено на фото красным цветом.

Заключение

Букмекерская контора 1xBet предлагает приветственный бонус до 25 000 рублей. Это хорошая возможность увеличить стартовый банк для ставок на спорт. Забрать приветственный бонус можно в течение 30 дней с момента регистрации.

Уже зарегистрированным игрокам 1xBet предлагает магазин промокодов с кодами на бесплатное пари за бонусные баллы и большой выбор акций. Использование различных программ вознаграждения поддерживает интерес к игре и позволяет регулярно пользоваться бонусами и фрибетами.