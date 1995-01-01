Рабочее зеркало БК Bwin: как найти, альтернативные варианты входа, бонус новым игрокам

Букмекерская контора Bwin работает с 1997 года. Букмекер родом из Австрии. Компания GVC Holdings, выкупившая контору в 2016 году, делает ставку на развитие бренда в странах Европы и США. У «Бвин» есть местные лицензии на работу в Австрии, Дании, Великобритании, Германии, США, Бельгии и ряде других стран. В регионах, где нет местной лицензии, букмекер работает на основании оффшорной лицензии, полученной в Гибралтаре.

Букмекер Bwin принимает ставки на спорт. Также на сайте представлено онлайн казино и покер рум.

С 2017 по 2021 год букмекер Bwin официально работал в России. В феврале 2021 года компания приняла решение покинуть российский рынок ставок и заключила соглашение с Parimatch, отдав собственную клиентскую базу игроков из региона.

В 2022 году офшорный букмекер Bwin не принимает игроков из России. Официальный сайт конторы bwin.com заблокирован. Для посещения игрового ресурса необходимо воспользоваться способами обхода блокировки: рабочее зеркало, VPN, мобильное приложение.

Как найти зеркало

Зеркало Bwin — альтернативный адрес основного сайта. От официального портала он отличается только доменным именем. При использовании зеркала и сайта БК пользователь играет на одном ресурсе. Зеркало используют букмекерские конторы, которые официально заблокированы в стране.

Поисковая выдача по запросу Рабочее зеркало Bwin

Букмекер Bwin не принимает игроков из России, поэтому не предлагает рабочее зеркало для клиентов из этого региона. В интернете можно найти ресурсы, посвященные беттингу, которые предлагают переход на сайт БК через зеркало. При переходе по таким ссылкам игрок попадает на лицензированные в России БК или другие оффшорные конторы. Часто продвигают 1Win и 1xBet.

Актуального рабочего зеркала Bwin нет. Для входа на сайт потребуется использовать альтернативные варианты обхода блокировки.

Как обойти блокировку

На территории России можно использовать два способа обхода блокировки. Эти варианты подходят не только для БК «Бвин», но и для других запрещенных букмекеров. Два самых востребованных способа:

VPN;

Мобильное приложение.

Формально пользователь находится в России, а доступ к сайту букмекерской конторы идет через другую страну.

Сайт БК, открытый с использованием VPN

VPN-сервисы помогают изменять IP-адрес игрока. Это помогает обойти блокировку ресурса российскими провайдерами. Подключение к сайту идет через сторонние серверы. После включения VPN можно перейти на сайт БК sport.bwin.com.

Топ-5 популярных VPN в России:

ProtonVPN — платный тариф 4-8 евро в месяц, есть бесплатный режим;

1.1.1.1. — бесплатный сервис;

Turbo VPN — бесплатный сервис с рекламой;

Atlas VPN — платный VPN, тариф 219 в месяц и 4 290 в год;

Tomato VPN — бесплатный сервис.

Скачать мобильное приложение букмекерской конторы можно с сайта sport.bwin.com. Вход на сайт БК со смартфона с включенным VPN.

Виды приложений Bwin

У «Бвин» три отдельных приложения: Ставки на спорт, Казино и Покер. Для загрузки программы для беттинга необходимо выбрать Ставки. При установке приложения необходимо разрешить установку файлов из неизвестных источников в настройках безопасности смартфона. Для гаджетов с ОС iOS скачивание приложения доступно с сайта БК через страницу в магазине App Store.

Ответы на вопросы

Где найти рабочее зеркало БК BWIN?

Букмекер не поддерживает рабочее зеркало сайта. В интернете по поиску «Рабочее зеркало Bwin» будут ссылки на другие БК. Вход на сайт конторы доступен с включенным VPN.

Как зарегистрироваться?

Для регистрации аккаунта необходимо указать страну проживания и адрес электронной почты. Далее заполнить следующие поля в анкете: пароль, пол, имя, фамилия, дата рождения, номер телефона, адрес проживания, валюта счета. России в списке стран для регистрации нет.

Бонус за регистрацию?

В БК нет бонуса за регистрацию аккаунта. Новым игрокам доступно вознаграждение на первый депозит для игры в казино. Пользователи получают до 200 евро и 50 фриспинов.

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