Зеркало Bet365 на сегодня: все способы поиска

Блокировка нелегальных букмекерских контор на территории РФ затронула и всемирный бренд Bet365. На официальный сайт этой БК, расположенный по адресу www.bet365.com, у российских игроков с 2014 года нет свободного доступа. Компания не захотела приобретать российскую лицензию и регистрироваться в ЦУПИС, поэтому просто покинула рынок. В 2021-м БК все же зашла на легальный рынок, но проработала там менее года. Однако это не повлияло на желание многих беттеров из РФ продолжить делать ставки в Bet365. Правда, теперь, как и до 2021-го, им нужно применять различные способы обхода блокировки. Оптимальным из них является зеркало Bet365 – полная копия официального ресурса. Что такое зеркало, как найти сайт-клон и использовать его, мы расскажем в этой статье.

Особенности работы Bet365 на рынке РФ

В конце марта 2021 года британский букмекер Bet365 изменил свой подход к российскому рынку беттинга и вышел на него на легальных основаниях. Компания получила лицензию на осуществление деятельности и предварительно закрыла все счета игроков из РФ на своем международном сайте bet365.com. Разумеется, деньги, которые у беттеров были на счетах, компания вернула.

В легальном поле БК Бет365 и сайт bet365.ru на русском языке проработали чуть менее года. В последний день зимы 2022-го компания известила своих клиентов и партнеров, что покидает российский рынок. Причиной стала обострившаяся геополитическая ситуация в мире из-за событий на Украине и санкции, введенные Западом в отношении РФ. Контора заблокировала регистрацию новых игроков и перестала принимать депозиты и ставки от существующих пользователей. Однако сайт bet365.ru еще некоторое время работал, чтобы у беттеров была возможность вывести средства.

Таким образом, с весны 2022 года российским игрокам, предпочитающим данную контору, вновь пришлось проходить регистрацию на международном сайте с доменом .com и искать способы доступа к нему. Очевидно, что с сайта bet365.com в РФ никто запрет не снимал, а с учетом упомянутых выше санкций этого не произойдет в обозримом будущем. Поэтому зеркало bet365 вновь стало очень актуальным для любителей ставок на спорт.

Что такое зеркало Bet365

Зеркало – это альтернативный сайт букмекерской конторы, созданный ее же администрацией. Перейдя на актуальное и работающее зеркало, беттер попадает на точную копию официального веб-портала – отличается только адрес. В остальном игрок получает те же возможности – регистрироваться, пополнять счет, делать ставки и выводить выигрыши с зеркала не менее легко, чем на главном портале БК.

О причинах блокировки Бет365 в России и ряде других стран мы уже упомянули выше. Букмекер работает по лицензии Мальты и Гибралтара, которая не котируется в российском правовом поле. Для легального функционирования на территории РФ букмекерская контора должна иметь разрешение ФНС РФ и регистрацию в ЦУПИС – организации, через которую проходят все финансовые транзакции. У Bet365.com ничего этого нет.

Провайдеры ведут активную работу и по выявлению работающих зеркал Bet365. В среднем сайт-дубликат живет 3-4 недели, после чего также попадает под блок. Однако сотрудники букмекерской конторы неустанно создают все новые зеркала, чтобы у игроков был, фактически, бесперебойный доступ к их счетам и ставкам.

Главная задача беттора – уметь отличать официальное зеркало Bet365 от сайта мошенников. Фишинговые порталы создаются с целью кражи личных данных игрока и его денег со счета. Такие ресурсы могут совсем незначительно отличаться от главного сайта БК, на что и ведутся многие пользователи. Если вы введете свои данные на таком сайте, то почти гарантированно распрощаетесь с аккаунтом навсегда.

Все способы поиска рабочего зеркала Бет365

Работающее зеркало сайта букмекера «Бет365» можно найти несколькими способами. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Обращение в службу поддержки. Пожалуй, самый надежный вариант получить работающую и проверенную ссылку на зеркало. Напишите по адресу support-eng@customerservices365.com и сообщите, что вам нужна ссылка на зеркало. В обратном письме вам будет предоставлен линк. Также можно связаться с саппортом посредством онлайн-чата, но для этого нужно попасть на сам сайт или зеркало. Поиск ссылки в соцсетях букмекера. Опытные беттеры утверждают, что «Бет365» не раздает ссылки на зеркала в социальных сетях. Тем не менее, в группах и пабликах можно найти контакты для получения заветного линка. Например, есть специальные каналы, созданные специально для публикации альтернативных способов доступа к сайтам оффшорных БК. Пример такого канала – @Zerbet_bot в Telegram. Правда, на момент написания материала (август 2022 года) ссылок на зеркало Bet365 там нет.

Форумы и сайты, посвященные беттингу. На тематических веб-ресурсах также можно найти ссылки на зеркало Bet365 на сегодня. Правда, не спешите радоваться – вполне вероятно, что линк просто ведет на страницу с релевантными запросами. Таких одностраничных сайтов хватает в интернете. На них собраны популярные запросы беттеров по теме (например, «Зеркало Бет365 на сегодня», «Актуальное зеркало Bet365 в 2022 году» и так далее), но самих ссылок для доступа к БК нет. В этом плане наш веб-портал выгодно отличается от конкурентов – у нас вы всегда найдете рабочую ссылку на зеркало Bet365. Поисковая выдача. Самый быстрый способ поиска, но и самый опасный. Вам достаточно просто вбить запрос в Google или Яндекс – и вы увидите множество результатов поиска. Но, как и в предыдущем случае, не факт, что найденные страницы будут действительно содержать рабочие ссылки на зеркала, а не просто список ключевых слов. Также всегда есть риск нарваться на фишинговый сайт мошенников, о чем мы предупреждали выше.

Функционал зеркала Bet365

Зеркало полностью повторяет по функционалу официальный сайт букмекера и мобильную версию. Это значит, что клиент может совершать те же действия без боязни потерять личные данные или деньги со счета. Регистрация на зеркале полноценная, пополнение счета и вывод денег – безопасные, а ставки совершаются по той же широкой линии и с такими же выгодными коэффициентами, как и с главного портала Bet365.

Как пройти регистрацию на зеркале

Процедура регистрация достаточно простая и не отличается от аналогичной во многих других БК. Беттеру нужно:

Открыть зеркало Bet365, актуальное на сейчас. Нажать кнопку «Join» («Присоединиться») в правом верхнем углу. Заполнить все личные данные в предложенной форме. Подтвердить достижение совершеннолетия и согласие с правилами компании. Нажать «Join Bet365» («Присоединиться к Bet365») внизу регистрационной формы.

Открывая игровой аккаунт в БК, игрок не только должен достичь совершеннолетия, но и соблюдать другие правила, среди которых:

предоставлять только правдивую информацию о себе.

подтвердить регистрацию при помощи письма, присланного на электронную почту.

иметь только один счет в БК.

не передавать логин и пароль от счета третьим лицам.

Как зайти в БК Bet365 без зеркала

Помимо зеркальных копий официального сайта Bet365, есть и другие методы обхода действующих блокировок. Среди них:

мобильное приложение Bet365;

прокси-серверы;

онлайн-анонимайзеры.

Несмотря на разнообразие вариантов, зеркало Bet365 — оптимальный вариант обхода ограничений. Хотим подчеркнуть, что мы не призываем играть в оффшорных букмекерских конторах – вся информация в этом материале предоставлена исключительно для ознакомления беттеров с возможными вариантами.

FAQ

Почему блокируется сайт Bet365 в России?

Букмекерская контора работает по международной (оффшорной) лицензии, не признаваемой в России, не имеет регистрации в ЦУПИС и не состоит в СРО букмекеров.

Как лучше всего обойти блокировку БК Bet365?

Оптимальный вариант – использование зеркала, точной копии официального сайта конторы. Зеркало имеет тот же функционал и интерфейс, а отличается лишь веб-адресом.

Законно ли играть в БК Bet365 через зеркало?

Российские беттеры не нарушают никаких законов, играя в оффшорной БК при помощи зеркала.