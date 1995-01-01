Обзор букмекерской конторы BetWinner

Букмекерская контора BetWinner принадлежит компании PREVAILER B.V., зарегистрированной на Кипре. Букмекер работает на основании офшорной лицензии №8048/JAZ, полученной в Кюрасао. Контора основана в 2018 году, принимает ставки на спорт от игроков из большинства стран мира, включая Россию, Казахстан, Беларусь.

BetWinner — объединенная игровая платформа. На сайте букмекера представлены не только ставки на спорт и киберспорт. Есть покеррум, онлайн казино, игры с живым дилером, тотализатор, лотереи и ряд других азартных развлечений. Одна регистрация открывает доступ ко всем ресурсам BetWinner. Стать клиентом БК можно по исполнению 18 лет.

Официальный сайт букмекера «Бетвиннер» доступен на русском языке. Российский рубль входит в список доступных валют для открытия счета. Всего представлено более 30 валют, есть криптовалюта.

Доступ к официальному ресурсу букмекера в России заблокирован регулятором. Обход блокировки с помощью рабочего зеркала или VPN, который позволяет подменить IP-адрес. Игроки из России и других стран СНГ получают на выбор два приветственных бонуса: до 25 000 рублей на первый депозит в БК и до 1 500 евро в казино.

Букмекер поддерживает ставки и игры в казино в мобильной версии сайта и приложениях для гаджетов с ОС Android и iOS.

QR-код для скачивания приложения на смартфон

В обзоре подробно о сайте БК, приветственном бонусе и других акциях, каталоге игр, способах регистрации и связь с техподдержкой.

Официальный сайт

Официальный сайт betwinner.com заблокирован в России. Посетить ресурс можно с использованием платного или бесплатного VPN. Также можно найти рабочее зеркало в поисковике Яндекс или Google по запросу «Рабочее зеркало BetWinner». Ссылка на актуальное зеркало «Бетвиннер» доступно в телеграм-канале букмекера https://t.me/betwinner_ru.

Ссылка на рабочее зеркало в телеграм-канале

Основная цветовая гамма сайта БК — белый и зеленый. Для удобного перемещения по разделам, на главной странице представлены следующие вкладки:

Линия;

Live;

Win Games;

Киберспорт;

Promo;

Казино;

Live-Казино;

Бинго;

Тото;

Результаты;

Статистика;

Покер;

TV игры;

Виртуальный спорт;

Другие игры;

Регистрация/Вход;

QR-код для установки приложения.

Центральную часть сайта занимает роспись наиболее популярных матчей в Live и прематче. В нижней части сайта находится экспресс-дня и Live экспресс от «Бетвиннер», информация о букмекере, онлайн чат, ссылки на социальные сети и приложения БК.

Регистрация аккаунта

Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация» на главной странице БК. Вкладка выделена желтым цветом и находится в верхней части.

Способы регистрации аккаунта

При открытии вкладки будут представлены четыре формы создания аккаунта. Можно выбрать любую. Ниже варианты регистрации и обязательные поля для заполнения в анкете:

По телефону — номер телефона, код из СМС, валюта, промокод при наличии;

В 1 клик — страна, валюта, промокод при наличии;

По E-mail — страна, регион, город, валюта, адрес электронной почты, имя, фамилия, пароль, повтор пароля, промокод при наличии;

Соцсети и мессенджеры (Telegram, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru) — страна, валюта.

Во всех вариантах, завершение процедуры нажатием на «Зарегистрироваться». Предварительно необходимо дать согласие с правилами работы BetWinner.

Бонус за регистрацию

При регистрации аккаунта «Бетвиннер» предлагает два вида приветственного бонуса. Один для ставок на спорт, второй для игры в онлайн казино. Виды бонусов за регистрацию:

Бонус на спорт до 25 000 рублей;

Бонус на казино до 1 500 евро и 150 фриспинов.

При регистрации можно отказаться от вознаграждения и выбрать его позже. В рамках приветственного пакета доступен только один из двух вариантов, оба забрать нельзя. Ниже подробнее разберем каждый бонус.

Бонус на спорт

Новым игрокам доступно увеличение размера первого депозита от 100 до 125%. Размер бонуса зависит от суммы пополнения счета:

+100% за депозит до 4 999 рублей;

+110% за депозит от 5 000 до 9 999;

+115% за депозит от 10 000 до 14 999;

+120% за депозит от 15 000 до 19 999;

+125% за депозит от 20 000.

Максимальная сумма вознаграждения 25 000 рублей. Для получения бонуса необходимо пополнить счет в диапазоне представленных лимитов, заполнить все поля в анкете и подтвердить номер телефона. Бонус активен 30 дней с момента регистрации.

Отыгрыш бонуса в десятикратном размере. Оборот ставок х10 от суммы вознаграждения. В зачет идут все ставки типа «Экспресс». В купоне не менее трех событий с коэффициентом каждого не менее 1,50.

Бонус на казино

Для любителей азартных игра (слоты, рулетка, баккара и другие) представлен пакет бонусов на стартовые четыре пополнения счета. BetWinner предлагает процент к депозиту и фриспины:

+100% к депозиту до 300 евро и 30 фриспинов в Juicy Fruits 27 Ways;

+50% к депозиту до 350 евро и 35 фриспинов в Juicy Fruits 27 Ways;

+25% к депозиту до 400 евро и 40 фриспинов в Coco Tiki;

+25% к депозиту до 450 евро и 45 фриспинов в Coco Tiki.

Общий размер вознаграждения до 1 500 евро и 150 фриспинов. Бонус активен в течение 7 дней.

Отыгрыш денежного вознаграждения и фриспинов с множителем х35. Активировать второй и последующий пакет подарков на депозит можно после отыгрыша предыдущего бонуса. Максимальная ставка 5 евро.

Верификация аккаунта

Пополнить счет и размещать ставки можно сразу после регистрации аккаунта. При первом выводе денег потребуется пройти верификацию игрового счета. Администрация сайта оставляет за собой право запросить у игрока любые документы, которые подтверждают персональные данные, место проживания, законность полученных средств.

Выдержка из правил работы БК

Проверка полученных документов занимает до 72 часов. Результаты проверки пользователь получит в сообщении от службы безопасности.

Вход в личный кабинет

Вход в личный кабинет доступен по заполнению специальной формы. Авторизация на сайте БК:

E-mail/ID/номер телефона;

Пароль.

Для авторизации на сайте можно воспользоваться аккаунтом от социальной сети. Вход в личный кабинет доступен в версии сайта на ПК, в мобильной версии или приложении для смартфонов с ОС iOS и Android.

Ставки на спорт

Букмекерская контора BetWinner принимает ставки на более чем 30 видов спорта. В списке дисциплин представлены самые востребованные чемпионаты и турниры:

Футбол (АПЛ, РПЛ, Ла Лига, Лига чемпионов и другие);

Хоккей (НХЛ, КХЛ, чемпионат мира и другие);

Теннис (турниры ATP, WTA, ITF, «Большой шлем»);

Киберспорт (CS: Go, Dota 2, LoL, Valorant и другие);

UFC.

Есть спортивные события, которые не представлены у лицензированных в России букмекеров. Это собачьи бега, лошадиные скачки, финансовые ставки, евровидение, ставки на космос, бои знаменитостей, погода.

Список спортивных дисциплин БК BetWinner

Самые популярные виды спорта выделены в отдельный блок. После идет перечисление в алфавитном порядке. Букмекер принимает три вида ставок: прематч, Live, долгосрочные.

Средний показатель маржи на популярные события 4-6%. На топовые игры и чемпионаты она может снижаться до 2-3%. На невостребованные турниры маржа на уровне 7-9%. В режиме Live размер коэффициентов незначительно ниже.

Multi-Live

В разделе ставок по ходу матча представлена опция Multi-Live. Она позволяет добавить несколько игр на один экран и делать ставки одновременно на два и более матча. К некоторым турнирам есть онлайн трансляции. Они доступны даже незарегистрированным игрокам.

Азартные игры

BetWinner поддерживает широкий спектр азартных развлечений. На сайте представлены:

Игровые автоматы;

Игры с живым дилером;

Покер;

Лотерея;

Тотализатор;

TV игры;

Виртуальный спорт.

Игровые автоматы с наибольшими шансами на получение крупного выигрыша выделены в отдельный раздел. Они собраны в разделе Win Games.

Раздел Казино

В разделе «Казино» и Live Казино собраны все онлайн слоты и игры с живым дилером. Они разделены на категории: новые, кластер, Megaways, Classic Slots и другие. Можно собрать любимые игры в раздел «Избранное» для быстрого доступа. На портале есть поиск по названию слота и выбор игр от одного провайдера. В списке провадйеров более 30 компаний, включая такие известные как Betsoft, Endorphina, PlayStar.

Бонусы и акции

У букмекера «Бетвиннер» хорошая бонусная программа. Вознаграждение получают как новички, так и активные игроки.

Полный список бонусов представлен в разделе PROMO. Все акции разделены на категории:

1-й депозит;

Cashback;

Акции;

Betwinner;

Казино.

В разделе «1-й депозит» представлен приветственный пакет бонусов для БК и казино. Ниже рассмотрим оставшиеся предложения BetWinner.

Cashback

В разделе Cashback три бонусные акции:

VIP кэшбэк казино.

25% бонус на депозит за пополнение счета через Jeton, AstroPay, Papara.

Спортивный кэшбэк в размере 3% от суммы проигранных ставок. Сумма бонуса от 62,25 до 62 251 рублей.

Бонусы доступны всем игрокам, кто подтвердил адрес электронной почты и номер телефона.

Акции

В разделе «Акции» представлены четыре предложения:

Сухая ничья — ставка П1 и П2 на выделенные матчи. В случае ничьей 0:0 по итогам первого матча игрок получает до 1 278 рублей.

Большой матч — ставка на результат в выделенных матчах. В случае неудачи игрок получает фрибет. Минимальная сумма пари 319 рублей.

«Каждый день — ценные призы» — турнир по играм в разделе «Win Games». Сделанные ставки приносят бонусные очки, чем больше очков, тем выше шансы на выигрыш. Призы получают 15 лучших игроков.

Счастливчик дня — участие в розыгрыше 500 промобаллов. Каждая ставка от 100 рублей с коэффициентом от 1,80 приносит лотерейный билет. Каждый день 100 счастливчиков получают 500 баллов на счет.

Стоимость очков в зависимости от суммы ставки в турнирах Win Games

Для получения призов необходимо пройти верификацию игрового счета.

BetWinner

В разделе BetWinner собраны эксклюзивные предложения букмекера. На момент выхода обзора представлены 8 акций:

Экспресс дня — букмекер добавляет 10% к итоговому коэффициенту собранного экспресса.

День Рождения с BetWinner — букмекер дарит промокод на бесплатную ставку в день рождения.

100% страховка ставок — покупка страховки ставки.

Бонус за серию неудачных ставок — бонус от 100 до 500 евро за серию из 20 неудачных ставок в пределах 30 дней.

Тото — розыгрыш 100-7 000 промобаллов в тотализаторе из 12 матчей с рынками П1, Х, П2. Бонус выплачивается от 8 угаданных исходов. Участие в розыгрыше после любой ставки на спорт с коэффициентом от 2,00 на сумму от 200 рублей.

Х2 за пополнение счета — +100% к депозиту каждый четверг. Максимальная сумма вознаграждения 100 евро. Отыгрыш в трехкратном размере в течение 24 часов. В зачет идут ставки типа «Экспресс» с коэффициентом от 1,40 каждого события в купоне. В экспрессе не менее трех матчей.

Bet and Win — получай промокод от 300 до 2 400 рублей за серию удачных ставок типа «Экспресс». В купоне не менее трех событий с коэффициентом каждого от 1,80. Сумма ставки от 100 до 1 200 рублей. Бонус 300 за 6 верных ставок, 750 за 16, 1 200 за 18, 1 800 ха 25 и 2 400 за 30. Ставки необходимо сделать в течение 30 дней.

Магазин промокодов — витрина по продаже промокодов на бесплатные ставки, прокрутку в колесе фортуны, бесплатное участие в играх и других развлекательных проектах букмекера. Бонусные баллы начисляются за активность и участие в акциях букмекерской конторы.

Витрина промокодов с разными видами бонусов

Все бонусные предложения Магазин BetWinner не работают для игроков со счетом в криптовалюте.

Казино

В разделе «Казино» представлены две акции, которые рассмотрены выше — приветственный пакет и VIP кэшбэк. Также в разделе собраны турниры, которые проводит BetWinner. Список турниров постоянно обновляется.

Турниры BetWinner

На момент выхода обзора у «Бетвиннер» пять турниров с призовым фондом от 10 до 500 тысяч евро.

Финансовые возможности

Способы оплаты счета и вывода средств зависят от региона проживания игрока и выбранной валюты счета. Клиентам из России с рублевым аккаунтом доступны следующие платежные системы для пополнения счета:

Банковские карты VISA, MasterCard;

Электронные кошельки AirTM, Skrill, Piastrix;

Платежная система ecoPayz;

Терминалы оплаты КиберПлат, 24 All Time;

Криптовалюты.

Минимальная сумма платежа 50 рублей. Комиссии за депозит нет, зачисление денег моментально.

Вывод средств доступен через следующие платежные системы:

Банковские карты VISA, MasterCard;

Электронные кошельки Jeton Wallet, Sticpay, AirTM, Piastrix, MuchBetter, Skrill, WebMoney;

Платежные системы ecoPayz, Payeer;

Криптовалюта.

Минимальная сумма вывода 100 рублей. Сроки вывода для банковской карты установлены до 7 дней, для всех остальных систем оплаты до 15 минут. Если в указанное время деньги не поступили на счет, необходимо связаться с техподдержкой букмекера.

В правилах работы БК прописано ограничение по выводу денег. Выплата возможна при использовании 100% от депозита с коэффициентом от 1,10. Желательно использовать одни реквизиты для внесения денег на счет и их вывода.

Служба поддержки

У BetWinner есть онлайн чат для связи с техподдержкой. Ссылка на чат в правом нижнем углу. В форме представлен доступ к частым вопросам и сообщение оператору. Остальные варианты связи со службой поддержки «Бетвиннер»:

support@betwinner.com по общим вопросам;

processing@betwinner.com по платежам;

security@betwinner.com связь со службой безопасности;

8 800 777 37 54 связь по телефону.

У букмекера аккаунты в популярных социальных сетях. В них можно найти бонусы или получить ответы на вопросы. Ссылка на социальные сети «Бетвиннер»:

Twitter — https://twitter.com/BetWinner_ru;

Telegram — https://t.me/betwinner_ru;

Instagram — https://www.instagram.com/betwinner_ru;

Facebook — https://www.facebook.com/bet.winneren.

Саппорт букмекера работает круглосуточно. Есть поддержка на русском языке.

Свой отзыв о работе «Бетвиннер» можете оставить на нашем сайте. Если у вас возникли проблемы с букмекером, сделайте пометку «Нужна помощь!». Администрация сайта постарается помочь в решении проблемы.

Ответы на вопросы

Где найти актуальное зеркало БК BetWinner

Актуальное рабочее зеркало можно найти в телеграм-канале https://t.me/betwinner_ru, в поисковике Яндекс или Google.

Как пополнить счет в БК BetWinner

После авторизации на сайте необходимо выбрать раздел «Способы оплаты». Из представленного списка выбрать платежную систему, указать сумму платежа и подтвердить операцию.

Как сделать ставку в БК BetWinner

Для размещения ставки необходимо отправить событие в купон. Это делается нажатием на выбранный коэффициент, соответствующий вашему прогнозу. В купоне можно выбрать тип ставки: Одиночная, Экспресс, Система, Цепочка. При вводе суммы ставки отображается потенциальный выигрыш.

Как вывести деньги из БК BetWinner

Вывод доступен при обороте депозита 100% с коэффициентом от 1,10. Заказать выплату можно в личном кабинете в разделе «Способы оплаты». Рекомендуется использовать одну платежную систему для пополнения счета и вывода денег.

Где скачать мобильное приложение БК BetWinner

Букмекер поддерживает приложения для смартфонов с ОС iOS и Android. Для скачивания установочного файла можно воспользоваться QR кодом.