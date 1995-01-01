Приложение 1xBet на «Андроид»: как скачать и использовать

Мобильные приложения для ставок на спорт приобрели большую популярность в последние годы. Крупные онлайн-букмекеры стремятся обеспечить своим клиентам максимально комфортные условия для заключения пари, поэтому разрабатывают приложения и другие «фишки». Не каждый беттор имеет возможность долго находиться перед стационарным компьютером, а некоторые просто предпочитают пользоваться мобильными гаджетами всегда и везде. Поэтому многих поклонников ставок на спорт волнует вопрос – как скачать на Андроид 1xBet-приложение? Каков его функционал? Есть ли отличия от официального сайта? В этой статье мы дадим подробные ответы на все вопросы о приложении – в частности, расскажем, можно ли его скачать с зеркала 1xBet.

Как скачать 1xBet и установить приложение на «Андроид»: пошаговый гайд

Скачать официальное приложение 1xBet на Android можно с веб-портала БК абсолютно бесплатно. Опытные беттеры знают, что магазине Google Play нет ни единой программы, которая касается азартных развлечений. Такова политика компании, с которой уже смирились все конторы мира.

Кроме главного сайта 1xBet, загрузить ПО можно с зеркала – полной его копии. Зеркальные порталы создаются для клиентов из тех стран, в которых деятельность 1xBet запрещена. Зеркало полностью повторяет функционал и интерфейс главного веб-ресурса БК, отличаясь лишь адресом. Для получения игрового клиента 1xBet на Андроид сегодня в России зеркало подходит наилучшим образом.

Для начала загрузки приложения перейдите на сайт или зеркало «иксов» с того устройства, на которое хотите установить приложение. Конечно, можно загрузить файл на стационарный компьютер, а оттуда перебросить его на телефон или планшет. Но к чему лишние сложности?

Итак, вы зашли на платформу «иксов». Что дальше?

На нижней панели мобильного сайта вы увидите предложение по скачиванию софта. Нажмите кнопку «Установить».

В настройках вашего смартфона предварительно стоит разрешить загрузку приложений из неизвестных источников. По умолчанию, «неизвестным источником» Android считает любой сайт, кроме Google Play. Однако в безопасности приложения 1xBet для вашего телефона вы можете не сомневаться – программа прошла все возможные проверки на вирусы и угрозы. Загрузка начнется автоматически. Файл apk сохранится в одну из папок на вашем гаджете. После загрузки найдите в папках скачанный файл и установите его на свое устройство. Иконка приложения 1xBet появится в меню телефона среди других ярлыков.

Регистрация в 1xBet через приложение

Если у вас еще нет аккаунта в 1xBet, самое время создать его через приложение. Процедура не отличается от регистрации через главный сайт или его мобильную версию. Во время создания аккаунта нужно выбрать приветственный бонус от конторы либо отказаться от него (это можно сделать прямо в регистрационной форме).

На выбор беттору предлагается 4 способа открытия игрового счета.

В один клик. Самый быстрый способ, который выбирает большинство беттеров. Нужно указать лишь свою страну и валюту, а также промокод (при наличии). После этого вы сразу становитесь счастливым обладателем аккаунта, хотя личную информацию в профиле заполнить все же придется. По телефону. Нужно указать номер телефона, валюту и промокод (если есть). В отличие от первого способа, потребуется подтвердить регистрацию при помощи смс, которое придет на указанный номер. По e-mail. Здесь беттеру предлагается заполнить чуть больше данных. Укажите страну, город, валюту, электронный адрес, имя с фамилией и телефон, придумайте пароль. Через соцсети и мессенджеры. Вы можете играть в 1xBet через свой аккаунт в соцсети или мессенджере. Нужно указать свою страну и валюту и связать два аккаунта.

Функционал и преимущества приложения 1xBet

Если вы успешно прошли регистрацию в приложении 1xBet, можно переходить непосредственно к игре. После входа в аккаунт на нижней панели вы увидите следующие кнопки:

«Популярное». Топ-события по версии БК. Вверху есть фильтр по видам спорта;

«Избранное». Сюда беттер может добавлять интересные ему матчи для быстрого доступа к ним;

«Купон». Здесь формируется ваша ставка в 1хБет;

«История». Все финансовые транзакции, а также архив ставок;

«Меню». В этой категории находятся все основные кнопки, включая профиль игрока, кнопку пополнения счета, линию и лайв, а также другие азартные развлечения от конторы 1хБет (казино, 1xGames) и раздел «Разное».

Перейдя из меню в разделы «Лайв» или «Линия», вы увидите список видов спорта. Кликнув на нужный, вы откроете доступные на текущий момент матчи (их количество указано тут же). На следующем экране предстоит выбрать турнир, после чего откроется список игр.

В разделе «Разное» беттер найдет много полезной информации. Отсюда можно:

дополнительно защитить свой аккаунт (кнопка «Аутентификатор»);

перейти к тотализатору и финансовым ставкам;

зайти в конструктор ставок 1хБет;

просканировать свой купон на предмет выигрыша;

получить фрибеты за промо-баллы (кнопка «Promo»);

просмотреть уведомления;

обратиться к службе поддержки.

В личный кабинет можно также попасть из меню, кликнув на свое имя в левом верхнем углу. В кабинете игрок может:

найти информацию по финансовой статистике аккаунта;

изменить или дополнить личные данные;

пополнить счет и вывести деньги из конторы (доступны все популярные платежные системы);

получить бонусы, кэшбек и посмотреть список актуальных промокодов;

изменить настройки безопасности аккаунта;

изменить настройки самой программы (тип коэффициента, тема, пуш-уведомления и прочее) и параметры ставок (например, прием пари в один клик).

В личном кабинете беттера (в подменю «Настройки» – «Дополнительно») также есть ссылка на актуальное рабочее зеркало 1xBet, однако пользователям приложения оно не нужно. Программа дает возможность беспрепятственно пользоваться всем функционалом БК без зеркала, VPN или иных методов обхода блокировки 1xBet (напоминаем, деятельность компании запрещена в России).

Также к преимуществам ПО стоит отнести высокую скорость работы и экономию трафика. Программа практически не виснет, страницы открываются быстрее, чем на главном портале, рекламы в приложении минимум. Софт на 100% русифицирован, имеет приятный интерфейс и удобную навигацию, а весь контент грузится динамически (не нужно самому обновлять страницы).

FAQ

Где бесплатно скачать приложение 1xBet на Android?

На официальном сайте букмекерской компании. Загрузите apk-файл на ваше устройство и выполните установку. В магазине Google Play приложения нет.

Чем отличается приложение от официального сайта 1xBet?

По функционалу приложение полностью повторяет главный веб-портал БК. При этом программа работает быстрее и экономит интернет-трафик.

Можно ли скачать приложение с зеркала 1xBet?

Зеркальные сайты по функционалу полностью повторяют главный веб-портал. Вы может скачать 1xBet-приложение с зеркального ресурса, после чего использовать программу для входа в свой аккаунт. Само зеркало вам больше не понадобится.