Фрибеты букмекерской конторы «Мелбет» в 2022 году: виды, как получить, повышенный фрибет за регистрацию

Букмекерская контора «Мелбет» дарит три фрибета игрокам в рамках бонусной программы. За регистрацию аккаунта бонус до 15 000 рублей, по промокодам RB2020 и RBPROMO максимальное вознаграждение увеличивается до 20 010 и 25 500 рублей. Есть фрибет 500 рублей на день рождения и до 10 000 в виде кэшбэка.

В обзоре о том, как получить и отыграть фрибет в БК «Мелбет».

Что такое фрибет

Букмекер «Мелбет» предлагает один из самых популярных бонусов — фрибет. Это бесплатная ставка, на которую можно заключить пари без вложения собственных средств.

Бонусную ставку используют по тем же правилам, что и обычную. Расчет ставки происходит по общим правилам, но вот на счет игрока поступает только чистая прибыль. Сумма фрибета сгорает при расчете пари. Если ставка 500 с коэффициентом 2,00, то игрок получит 500 рублей: 500 х 2,00 – 500.

Забрать фрибет может как новичок, так и зарегистрированный игрок. Все зависит от правил акции.

Чемпионский фрибет

Приветственный бонус от БК «Мелбет» получил название «Чемпионский фрибет». Игрок получает +100% к сумме первого пополнения счета. Максимальная сумма бонуса 15 000 рублей.

Чемпионский фрибет

Чтобы воспользоваться бонусным предложением, необходимо выполнить три действия:

Регистрация на сайте БК;

Идентификация личности;

Первый депозит.

Полученный бонус подлежит отыгрышу. В течение 30 дней необходимо выполнить оборот ставок с множителем х20. При сумме бонуса в 15 000 рублей, отыгрыш составит 15 000 х 20 = 300 000. В зачет идут не все ставки. Учитывают пари с коэффициентом от 1,50 на рынки П1, Х, П2 и точный счет. Можно использовать одиночные ставки или экспресс.

Базовое предложение в 15 000 рублей можно увеличить, если при регистрации указать промокод. Код BETON22 дарит до 19 500 рублей, код RB2020 до 20 010 и код RBPROMO до 25 500. Правила отыгрыша не меняются. Увеличивается оборот ставок, так как максимальная сумма вознаграждения больше. Для бонуса в 25 500 оборот составит 510 000.

Фрибет «Мелбет» ко Дню рождения

«Мелбет» дарит всем клиентам фрибет 500 рублей в честь дня рождения. Бонус доступен активным игрокам, которые выполнили три условия:

Регистрация или последний депозит не позже одного месяца;

Совершили не менее 30 ставок;

Сделали один или более депозитов на общую сумму 20 000 рублей.

Бонус в честь дня рождения

Бонус требует отыгрыша. Букмекер дает 30 дней на выполнение оборота ставок с множителем х20 (500 х 20 = 10 000). В зачет идет все пари типа «Одинар» и «Экспресс» с коэффициентом от 1,50 на рынки П1, Х, П2, Точный счет.

Кэшбэк

Букмекерская контора «Мелбет» в 2022 году возвращает игрокам 10% от суммы проигранных ставок за один календарный месяц. Максимальная сумма бонуса 10 000 рублей. Если игрок выиграл больше чем проиграл или сумма проигрыша менее 100 рублей, то кэшбэк не начисляется.

Кэшбэк 10% до 10 000 рублей в месяц

Полученный бонус требует отыгрыша в течение 7 дней с момента получения денег. Средства приходят в виде фрибета. Его нельзя разделить. Условия отыгрыша:

25 одиночных ставок с коэффициентом от 2,00;

Один или несколько экспрессов на общее число событий 25 с коэффициентом от 1,40 каждого.

Правила отыгрыша достаточно сложные.

Заключение

Букмекер «Мелбет» дарит щедрые бонусы. Игроки получают фрибет 500 ко дню рождения, от 15 000 до 25 500 рублей на первый депозит и до 10 000 в виде ежемесячного кэшбэка. Все три фрибета объединяют сложные условия отыгрыша.

Ответы на вопросы

Где найти промокоды для БК?

Промокод для БК «Мелбет» можно найти на спортивных ресурсах, которые посвящены беттингу. В 2022 году работают промокоды BETON22, RB2020 и RBPROMO. Они увеличивают сумму «Чемпионского фрибета» до 19 500, 20 010 и 25 500.

Что делать если не пришел бонус за регистрацию?

Если после регистрации, идентификации и пополнения счета не пришел бону за первый депозит, необходимо связаться со службой поддержки БК. Контакты для связи info@melbet.ru, support@melbet.ru, 8 800 707 0543.

Как использовать фрибет?

Фрибет нельзя вывести или разделить. Бонус используют для размещения бесплатной ставки. Если исход верный, то игрок получит чистую прибыль от ставки: выигрыш минус сумма фрибета.

Можно отказаться от бонуса?

В личном кабинете можно отказать от получения бонуса за регистрацию. Бонусное предложение аннулируется если не выполнить требования для активации вознаграждения.