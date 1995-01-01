Обзор букмекерской конторы Melbet

Букмекерская контора Melbet принадлежит компании Alenesro LTD, зарегистрированной на Кипре. Букмекер работает на основании офшорной лицензии №8048/JAZ2020-060, полученной в Кюрасао.
Melbet объединяет на одной платформе ставки на спорт и азартные развлечения. На сайте melbet.com зарегистрированы свыше 400 000 пользователей. Им доступны ставки на спортивные и киберспортивные события, игры с живым дилером и игровые автоматы в казино, ставки на виртуальный спорт, лотереи и другие виды азартных игр.
Официальный сайт букмекера «Мелбет» доступен на русском языке. Российский рубль входит в список доступных валют для открытия счета. Всего представлено более 30 валют, не считая криптовалюту. Ограничений для регистрации клиентов из России нет. Это не касается доступа к сайту. Официальный портал блокируется регулятором. Обойти блокировку можно используя VPN или рабочее зеркало.
Новым игрокам доступен бонус до 8 000 на первый депозит для ставок на спорт или до 1 750 евро для игры в казино. У «Мелбет» хорошая бонусная программа. Есть бонус на первый депозит, кэшбэк, бонус за использование MoneyGo, розыгрыш ценных призов и другие виды вознаграждения.
Букмекер поддерживает ставки и игры в казино в мобильной версии сайта и приложениях для гаджетов с ОС Android и iOS.
Официальный сайт
Официальный сайт melbet.com заблокирован в России. Доступ к сайту возможен с использованием VPN. Также можно найти рабочее зеркало в поисковике Яндекс или Google по запросу «Рабочее зеркало Melbet». Ссылка на актуальное зеркало «Мелбет» доступно в телеграм-канале букмекера https://t.me/MelBet_official.
Ссылка на рабочее Зеркало в телеграм-канале
Официальный сайт букмекера выполнен с использованием белого, черного и желтого цвета. Для удобного перемещения по разделам, на главной странице представлены следующие вкладки:
-
Линия
-
Live
-
Fast Games
-
Киберспорт
-
Promo
-
Слоты
-
Live-Казино
-
Бинго
-
Тото
-
Результаты
-
Статистика
-
Покер
-
TV игры
-
Виртуальный спорт
-
Другие игры
-
Регистрация
-
Ссылка на социальные сети.
Центральную часть сайта занимает роспись наиболее популярных матчей. В нижней части сайта находится экспресс-дня от «Мелбет», информация о букмекере, связь со службой поддержки.
Регистрация аккаунта
Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу главной страницы. Она выделена желтым цветом.
Способы регистрации
При переходе по вкладке откроется форма регистрации. «Мелбет» предлагает четыре варианта создания учетной записи. Ниже способы регистрации и поля в анкете:
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В 1 клик — страна, валюта, промокод при наличии;
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По телефону — номер телефона, код из СМС, валюта, промокод при наличии;
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По E-mail — адрес электронной почты, номер телефона, имя, фамилия, пароль, повтор пароля, страна, адрес проживания, валюта, промокод при наличии;
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Соцсети и мессенджеры (Вконтакте, Google, Одноклассники, Mail.ru, Яндекс, Telegram) — страна, валюта, промокод при наличии).
Для завершения создания учетной записи необходимо нажать «Зарегистрироваться» после заполнения всех полей в анкете.
Бонус за регистрацию
В момент создания аккаунта игрок выбирает вид приветственного бонуса. «Мелбет» предлагает:
-
Бонус на спорт до 8 000 рублей;
-
Бонус на казино до 1 750 евро и 290 фриспинов.
Ниже разберем каждый вид вознаграждения от букмекера «Мелбет».
Бонус на спорт
Любители ставок на спорт могут забрать до 8 000 рублей на первый депозит. Минимальная сумма пополнения счета 100 рублей. Размер бонуса равен 100% от размера депозита. При депозите в 5 000 рублей, игрок получает дополнительно еще 5 000.
Отыгрыш бонусной суммы идет через ставки типа «Экспресс». В купоне должно быть не менее трех событий с коэффициентом от 1,40 каждого. Оборот ставок с множителем х5. При сумме бонуса в 5 000 рублей, оборот составит 25 000 (5 000 х 5). Воспользоваться предложением можно в течение 30 дней с момента регистрации аккаунта.
Бонус на казино
Бонус на казино рассчитан на пять стартовых депозитом. Общий размер вознаграждения не выше 1 750 евро. Минимальная сумма депозита 800 рублей.
Распределение денежного бонуса по депозитам:
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+50% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 30 фриспинов;
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+75% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 40 фриспинов;
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+100% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 50 фриспинов;
-
+150% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 70 фриспинов;
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+200% к сумме пополнения до 30 000 и 100 фриспинов.
Отыгрыш каждого бонуса с множителем х40. Максимальная сумма ставки 400 рублей. В зачет идет не все игры. Полный список ограничений доступен на сайте букмекера.
Верификация аккаунта
После регистрации аккаунта пользователь может делать ставки на спорт и играть в казино. При выводе выигрыша, букмекерская контора оставляет за собой право проверить персональные данные игрока. При заказе выплаты клиент должен заполнить верные паспортные данные в личном кабинете и предоставить копии документов службе безопасности БК.
Пункт 19 правил работы БК Melbet
Верификация документов длится до 72 часов с момента их получения.
Вход в личный кабинет
Авторизация на сайте букмекерской конторы доступна по заполнению формы:
-
E-mail/ID/номер телефона;
-
Пароль.
Вход в личный кабинет игрока
Есть возможность входа в личный кабинет с использованием аккаунта соцсети или мессенджера.
Ставки на спорт
В линии букмекерской конторы более 30 видов спорта. Наибольшее число матчей представлено в футболе, теннисе, настольном теннисе, американском футболе, крикете, хоккее. Топовые дисциплины выделены отдельно. Букмекер принимает долгосрочные ставки, ставки в прематче и Live. Большое внимание уделено ставкам на статистику, особенно в футболе, баскетболе и хоккее.
Список самых популярных видов спорта
По количеству событий в линии киберспорт входит в пятерку самых востребованных на сайте букмекера. «Мелбет» принимает ставки на Dota 2, League of Legends, Starcraft, King of Glory, CS: GO, Rocket League, Valorant. В отдельный раздел вынесены симуляторы спортивных игр. Есть ставки на FIFA, PES, кибер хоккей, баскетбол, гольф и другие игры.
Симуляторы спортивных игр
Средний показатель маржи в линии 4-6%. Это стандартные показатели для рынка ставок. По коэффициентам «Мелбет» не выделяется на фоне остальных компаний. Акцент сделан на разнообразии линии и росписи. На «Мелбет» можно поставить на кулачные бои, песапалло, погоду, собачьи бега, тайский бокс, гольф.
Multi-Live
В разделе Live собраны почти все игры, которые находятся в прематче. Размер маржи увеличивается незначительно. Для удобства пользователей представлены трансляции игр и раздел со статистикой. В Live игроки выделяют функцию Multi-Live. На одной странице можно открыть несколько матчей, следить за динамикой изменения коэффициентов и заключать пари.
Азартные игры
Melbet поддерживает широкий спектр азартных развлечений. На сайте представлены:
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Игровые автоматы;
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Игры с живым дилером;
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Покер;
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Лотереи;
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Тотализатор;
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TV игры.
В отдельный раздел вынесены игровые автоматы с наибольшими шансами выиграть джекпот. Они собраны в разделе Fast Games.
Поиск и сортировка игр по категориям
На сайте «Мелбет» можно собрать слоты и онлайн-игры в раздел «Избранное». Также представлен поиск по названию игры, сортировка по категории игр и провайдеру. В списке провайдеров более 30 компаний, включая такие известные как BetSoft, NetEnt, Endorphina и другие.
Бонусы и акции
У букмекера «Мелбет» хорошая бонусная программа. Вознаграждение предусмотрено как новичкам, так и активным игрокам.
Все бонусы Melbet
Полный список бонусов представлен в разделе PROMO. Все акции разделены на категории:
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1-й депозит;
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Cashback;
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Акции;
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Melbet;
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Казино.
Приветственный пакет бонусов на 1-й депозит включает в себя до 8 000 рублей на первый депозит в БК и до 1 750 евро на пять первых депозитов в казино. Далее рассмотрим остальные предложения «Мелбет».
Cashback
В разделе Cashback три бонусные акции:
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Reload Bonus 50% до 50 евро — промокод на бесплатное пари за проигранные ставки на выделенные матчи. Минимальная сумма ставки 301,9 рублей. Сумма бонуса от 150,9 до 3 018,8.
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Чемпионат Бразилии по футболу — возврат до 10% от суммы проигранных ставок на чемпионат Бразилии. Отрицательный баланс ставок не менее 604 рублей для получения кэшбэка.
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VIP кэшбэк — возврат от 5 до 11 процентов от проигранных ставок в казино.
Бонусы доступны всем игрокам, кто подтвердил адрес электронной почты и номер телефона.
Акции
В разделе «Акции» представлены два предложения:
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Каждый день — ценные призы!
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Fast Games Day.
В рамках двух акций проводятся ежедневные турниры в выделенных слотах. Позиция в рейтинге зависит от количества очков. Они начисляются за ставки в игры в разделе Fast Games.
Melbet
В разделе Melbet собраны эксклюзивные предложения букмекера. На момент выхода обзора представлены 6 акций:
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Бонус за 100 ставок — бонус за 100 ставок в течение 30 дней. Сумма вознаграждения равна среднему значению всех ставок.
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Сможешь дольше! — промокод на фрибет от 250 до 2 500 рублей за серию выигрышных ставок от 7 до 42.
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Экспресс дня — получи дополнительно 10% к коэффициенту собранного экспресса.
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Магазин промокодов — покупка фрибетов, бесплатных ставок, лотерейных билетов и других призов за бонусные баллы. Баллы начисляются за ставки и другие активности на сайте melbet.com.
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ТОТО — подборка 12 матчей с рынками 1Х2 с бесплатным прогнозом. При угадывании 8 и более исходов, пользователь получает бонусные баллы от 100 до 7 000.
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100% возврат — возврат проигранного экспресса, если не сыграл один прогноз.
Витрина промокодов: бонусы в категориях Кибер, Игры, Спорт, Ставки
Активные игроки могут забрать бонус в день рождения. Подарок доступен всем пользователям, кто зарегистрировался не позднее 30 дней до выбранной даты и сделал депозит на сумму не менее 100 евро. Также на сайте букмекера есть бонус +30% к депозиту при платежах в системе MoneyGo.
Казино
В разделе «Казино» собраны бонусы и турниры. Отдельно стоит выделить акцию «Для своих». В рамках предложения игроки получают до 100 евро и 100 фриспинов за пополнение счета в пятницу. Отыгрыш бонуса с множителем х35.
Турниры на сайте Melbet
Список турниров постоянно обновляется. Размер призового фонда зависит от количества участников и организатора акции. На момент выхода обзора, на сайте представлены турниры с призовым фондом от 5 до 75 тысяч евро.
Финансовые возможности
Список доступных платежных систем зависит от валюты счета и региона проживания игроки. Пользователи из России могут пополнить счет следующими способами:
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Банковские карты VISA, MasterCard, МИР, Maestro;
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Электронные кошельки WebMoney, Sticpay, AirTM, Skrill, Piastrix, MuchBetter, MoneyGo;
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Платежная система ecoPayz;
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Криптовалюты.
Минимальная сумма платежа 50 рублей. Комиссии за депозит нет, зачисление денег моментально.
Вывод средств доступен через следующие платежные системы:
-
Банковские карты VISA, Maestro, MasterCard, МИР;
-
Электронные кошельки Jeton Wallet, Sticpay,AirTM, Piastrix, MuchBetter;
-
Платежная система ecoPayz;
-
Криптовалюта.
Минимальная сумма вывода 100 рублей. Для банковских карт время ожидания денег до 7 рабочих дней. Для всех остальных способов не более 15 минут.
Важные условия для вывода денег
Букмекер может отказать в выплате если сумма ставок меньше внесенного депозита. В зачет идут все ставки с коэффициентом от 1,10.
Служба поддержки
Связь с техподдержкой доступна на сайте букмекера. В левом нижнем углу сайта находится вкладка для связи с консультантом. Предварительно можно прочитать ответы на самые частые вопросы. Помимо Live чата предусмотрены следующие каналы связи с саппорт:
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info@melbet.com по общим вопросам;
-
processing@melbet.com по платежам;
-
security@melbet.com связь со службой безопасности;
-
+7 804 333 72 91 связь по телефону.
У букмекера аккаунты в популярных социальных сетях. В них можно найти бонусы или получить ответы на вопросы. Ссылка на социальные сети «Мелбет»:
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Вконтакте — https://vk.com/melsport;
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Telegram — https://t.me/MelBet_official;
Саппорт букмекера работает круглосуточно. Есть поддержка на русском языке.
Свой отзыв о работе «Мелбет» можете оставить на нашем сайте. Если у вас возникли проблемы с букмекером, сделайте пометку «Нужна помощь!». Администрация сайта постарается помочь в решении проблемы.
Ответы на вопросы
Где найти актуальное зеркало БК «Мелбет»
Актуальное рабочее зеркало можно найти в телеграм-канале https://t.me/MelBet_official, в поисковике Яндекс или Google.
Как пополнить счет в БК «Мелбет»
Для внесения денег на счет необходимо авторизоваться на сайте и перейти в раздел «Способы оплаты». Из представленного списка выбрать платежную систему, указать сумму платежа и подтвердить операцию.
Как сделать ставку в БК «Мелбет»
Для размещения ставки необходимо выбрать прогноз в линии путем нажатия на коэффициент. Событие отправляется в купон. В нем вводим сумму ставки и подтверждаем ставку. Потенциальный выигрыш отображается сразу. «Мелбет» принимает одиночные ставки, экспрессы и систему.
Как вывести деньги из БК «Мелбет»
Вывод доступен при обороте депозита 100% с коэффициентом от 1,10. Заказать выплату можно в личном кабинете в разделе «Способы оплаты». Рекомендуется использовать одну платежную систему для пополнения счета и вывода денег.
Где скачать мобильное приложение БК «Мелбет»
Букмекер поддерживает приложения для смартфонов с ОС iOS и Android. Для скачивания программы необходимо перейти на сайт букмекера и выбрать раздел «Приложения». Можно заказать ссылку на установочный файл в СМС сообщении.