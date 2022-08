Обзор букмекерской конторы Melbet

Букмекерская контора Melbet принадлежит компании Alenesro LTD, зарегистрированной на Кипре. Букмекер работает на основании офшорной лицензии №8048/JAZ2020-060, полученной в Кюрасао.

Melbet объединяет на одной платформе ставки на спорт и азартные развлечения. На сайте melbet.com зарегистрированы свыше 400 000 пользователей. Им доступны ставки на спортивные и киберспортивные события, игры с живым дилером и игровые автоматы в казино, ставки на виртуальный спорт, лотереи и другие виды азартных игр.

Официальный сайт букмекера «Мелбет» доступен на русском языке. Российский рубль входит в список доступных валют для открытия счета. Всего представлено более 30 валют, не считая криптовалюту. Ограничений для регистрации клиентов из России нет. Это не касается доступа к сайту. Официальный портал блокируется регулятором. Обойти блокировку можно используя VPN или рабочее зеркало.

Новым игрокам доступен бонус до 8 000 на первый депозит для ставок на спорт или до 1 750 евро для игры в казино. У «Мелбет» хорошая бонусная программа. Есть бонус на первый депозит, кэшбэк, бонус за использование MoneyGo, розыгрыш ценных призов и другие виды вознаграждения.

Букмекер поддерживает ставки и игры в казино в мобильной версии сайта и приложениях для гаджетов с ОС Android и iOS.

Официальный сайт

Официальный сайт melbet.com заблокирован в России. Доступ к сайту возможен с использованием VPN. Также можно найти рабочее зеркало в поисковике Яндекс или Google по запросу «Рабочее зеркало Melbet». Ссылка на актуальное зеркало «Мелбет» доступно в телеграм-канале букмекера https://t.me/MelBet_official.

Ссылка на рабочее Зеркало в телеграм-канале

Официальный сайт букмекера выполнен с использованием белого, черного и желтого цвета. Для удобного перемещения по разделам, на главной странице представлены следующие вкладки:

Линия

Live

Fast Games

Киберспорт

Promo

Слоты

Live-Казино

Бинго

Тото

Результаты

Статистика

Покер

TV игры

Виртуальный спорт

Другие игры

Регистрация

Ссылка на социальные сети.

Центральную часть сайта занимает роспись наиболее популярных матчей. В нижней части сайта находится экспресс-дня от «Мелбет», информация о букмекере, связь со службой поддержки.

Регистрация аккаунта

Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу главной страницы. Она выделена желтым цветом.

Способы регистрации

При переходе по вкладке откроется форма регистрации. «Мелбет» предлагает четыре варианта создания учетной записи. Ниже способы регистрации и поля в анкете:

В 1 клик — страна, валюта, промокод при наличии;

По телефону — номер телефона, код из СМС, валюта, промокод при наличии;

По E-mail — адрес электронной почты, номер телефона, имя, фамилия, пароль, повтор пароля, страна, адрес проживания, валюта, промокод при наличии;

Соцсети и мессенджеры (Вконтакте, Google, Одноклассники, Mail.ru, Яндекс, Telegram) — страна, валюта, промокод при наличии).

Для завершения создания учетной записи необходимо нажать «Зарегистрироваться» после заполнения всех полей в анкете.

Бонус за регистрацию

В момент создания аккаунта игрок выбирает вид приветственного бонуса. «Мелбет» предлагает:

Бонус на спорт до 8 000 рублей;

Бонус на казино до 1 750 евро и 290 фриспинов.

Ниже разберем каждый вид вознаграждения от букмекера «Мелбет».

Бонус на спорт

Любители ставок на спорт могут забрать до 8 000 рублей на первый депозит. Минимальная сумма пополнения счета 100 рублей. Размер бонуса равен 100% от размера депозита. При депозите в 5 000 рублей, игрок получает дополнительно еще 5 000.

Отыгрыш бонусной суммы идет через ставки типа «Экспресс». В купоне должно быть не менее трех событий с коэффициентом от 1,40 каждого. Оборот ставок с множителем х5. При сумме бонуса в 5 000 рублей, оборот составит 25 000 (5 000 х 5). Воспользоваться предложением можно в течение 30 дней с момента регистрации аккаунта.

Бонус на казино

Бонус на казино рассчитан на пять стартовых депозитом. Общий размер вознаграждения не выше 1 750 евро. Минимальная сумма депозита 800 рублей.

Распределение денежного бонуса по депозитам:

+50% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 30 фриспинов;

+75% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 40 фриспинов;

+100% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 50 фриспинов;

+150% к сумме пополнения до 30 000 рублей и 70 фриспинов;

+200% к сумме пополнения до 30 000 и 100 фриспинов.

Отыгрыш каждого бонуса с множителем х40. Максимальная сумма ставки 400 рублей. В зачет идет не все игры. Полный список ограничений доступен на сайте букмекера.

Верификация аккаунта

После регистрации аккаунта пользователь может делать ставки на спорт и играть в казино. При выводе выигрыша, букмекерская контора оставляет за собой право проверить персональные данные игрока. При заказе выплаты клиент должен заполнить верные паспортные данные в личном кабинете и предоставить копии документов службе безопасности БК.

Пункт 19 правил работы БК Melbet

Верификация документов длится до 72 часов с момента их получения.

Вход в личный кабинет

Авторизация на сайте букмекерской конторы доступна по заполнению формы:

E-mail/ID/номер телефона;

Пароль.

Вход в личный кабинет игрока

Есть возможность входа в личный кабинет с использованием аккаунта соцсети или мессенджера.

Ставки на спорт

В линии букмекерской конторы более 30 видов спорта. Наибольшее число матчей представлено в футболе, теннисе, настольном теннисе, американском футболе, крикете, хоккее. Топовые дисциплины выделены отдельно. Букмекер принимает долгосрочные ставки, ставки в прематче и Live. Большое внимание уделено ставкам на статистику, особенно в футболе, баскетболе и хоккее.

Список самых популярных видов спорта

По количеству событий в линии киберспорт входит в пятерку самых востребованных на сайте букмекера. «Мелбет» принимает ставки на Dota 2, League of Legends, Starcraft, King of Glory, CS: GO, Rocket League, Valorant. В отдельный раздел вынесены симуляторы спортивных игр. Есть ставки на FIFA, PES, кибер хоккей, баскетбол, гольф и другие игры.

Симуляторы спортивных игр

Средний показатель маржи в линии 4-6%. Это стандартные показатели для рынка ставок. По коэффициентам «Мелбет» не выделяется на фоне остальных компаний. Акцент сделан на разнообразии линии и росписи. На «Мелбет» можно поставить на кулачные бои, песапалло, погоду, собачьи бега, тайский бокс, гольф.

Multi-Live

В разделе Live собраны почти все игры, которые находятся в прематче. Размер маржи увеличивается незначительно. Для удобства пользователей представлены трансляции игр и раздел со статистикой. В Live игроки выделяют функцию Multi-Live. На одной странице можно открыть несколько матчей, следить за динамикой изменения коэффициентов и заключать пари.

Азартные игры

Melbet поддерживает широкий спектр азартных развлечений. На сайте представлены:

Игровые автоматы;

Игры с живым дилером;

Покер;

Лотереи;

Тотализатор;

TV игры.

В отдельный раздел вынесены игровые автоматы с наибольшими шансами выиграть джекпот. Они собраны в разделе Fast Games.

Поиск и сортировка игр по категориям

На сайте «Мелбет» можно собрать слоты и онлайн-игры в раздел «Избранное». Также представлен поиск по названию игры, сортировка по категории игр и провайдеру. В списке провайдеров более 30 компаний, включая такие известные как BetSoft, NetEnt, Endorphina и другие.

Бонусы и акции

У букмекера «Мелбет» хорошая бонусная программа. Вознаграждение предусмотрено как новичкам, так и активным игрокам.

Все бонусы Melbet

Полный список бонусов представлен в разделе PROMO. Все акции разделены на категории:

1-й депозит;

Cashback;

Акции;

Melbet;

Казино.

Приветственный пакет бонусов на 1-й депозит включает в себя до 8 000 рублей на первый депозит в БК и до 1 750 евро на пять первых депозитов в казино. Далее рассмотрим остальные предложения «Мелбет».

Cashback

В разделе Cashback три бонусные акции:

Reload Bonus 50% до 50 евро — промокод на бесплатное пари за проигранные ставки на выделенные матчи. Минимальная сумма ставки 301,9 рублей. Сумма бонуса от 150,9 до 3 018,8.

Чемпионат Бразилии по футболу — возврат до 10% от суммы проигранных ставок на чемпионат Бразилии. Отрицательный баланс ставок не менее 604 рублей для получения кэшбэка.

VIP кэшбэк — возврат от 5 до 11 процентов от проигранных ставок в казино.

Бонусы доступны всем игрокам, кто подтвердил адрес электронной почты и номер телефона.

Акции

В разделе «Акции» представлены два предложения:

Каждый день — ценные призы!

Fast Games Day.

В рамках двух акций проводятся ежедневные турниры в выделенных слотах. Позиция в рейтинге зависит от количества очков. Они начисляются за ставки в игры в разделе Fast Games.

Melbet

В разделе Melbet собраны эксклюзивные предложения букмекера. На момент выхода обзора представлены 6 акций:

Бонус за 100 ставок — бонус за 100 ставок в течение 30 дней. Сумма вознаграждения равна среднему значению всех ставок.

Сможешь дольше! — промокод на фрибет от 250 до 2 500 рублей за серию выигрышных ставок от 7 до 42.

Экспресс дня — получи дополнительно 10% к коэффициенту собранного экспресса.

Магазин промокодов — покупка фрибетов, бесплатных ставок, лотерейных билетов и других призов за бонусные баллы. Баллы начисляются за ставки и другие активности на сайте melbet.com.

ТОТО — подборка 12 матчей с рынками 1Х2 с бесплатным прогнозом. При угадывании 8 и более исходов, пользователь получает бонусные баллы от 100 до 7 000.

100% возврат — возврат проигранного экспресса, если не сыграл один прогноз.

Витрина промокодов: бонусы в категориях Кибер, Игры, Спорт, Ставки

Активные игроки могут забрать бонус в день рождения. Подарок доступен всем пользователям, кто зарегистрировался не позднее 30 дней до выбранной даты и сделал депозит на сумму не менее 100 евро. Также на сайте букмекера есть бонус +30% к депозиту при платежах в системе MoneyGo.

Казино

В разделе «Казино» собраны бонусы и турниры. Отдельно стоит выделить акцию «Для своих». В рамках предложения игроки получают до 100 евро и 100 фриспинов за пополнение счета в пятницу. Отыгрыш бонуса с множителем х35.

Турниры на сайте Melbet

Список турниров постоянно обновляется. Размер призового фонда зависит от количества участников и организатора акции. На момент выхода обзора, на сайте представлены турниры с призовым фондом от 5 до 75 тысяч евро.

Финансовые возможности

Список доступных платежных систем зависит от валюты счета и региона проживания игроки. Пользователи из России могут пополнить счет следующими способами:

Банковские карты VISA, MasterCard, МИР, Maestro;

Электронные кошельки WebMoney, Sticpay, AirTM, Skrill, Piastrix, MuchBetter, MoneyGo;

Платежная система ecoPayz;

Криптовалюты.

Минимальная сумма платежа 50 рублей. Комиссии за депозит нет, зачисление денег моментально.

Вывод средств доступен через следующие платежные системы:

Банковские карты VISA, Maestro, MasterCard, МИР;

Электронные кошельки Jeton Wallet, Sticpay,AirTM, Piastrix, MuchBetter;

Платежная система ecoPayz;

Криптовалюта.

Минимальная сумма вывода 100 рублей. Для банковских карт время ожидания денег до 7 рабочих дней. Для всех остальных способов не более 15 минут.

Важные условия для вывода денег

Букмекер может отказать в выплате если сумма ставок меньше внесенного депозита. В зачет идут все ставки с коэффициентом от 1,10.

Служба поддержки

Связь с техподдержкой доступна на сайте букмекера. В левом нижнем углу сайта находится вкладка для связи с консультантом. Предварительно можно прочитать ответы на самые частые вопросы. Помимо Live чата предусмотрены следующие каналы связи с саппорт:

info@melbet.com по общим вопросам;

processing@melbet.com по платежам;

security@melbet.com связь со службой безопасности;

+7 804 333 72 91 связь по телефону.

У букмекера аккаунты в популярных социальных сетях. В них можно найти бонусы или получить ответы на вопросы. Ссылка на социальные сети «Мелбет»:

Саппорт букмекера работает круглосуточно. Есть поддержка на русском языке.

Свой отзыв о работе «Мелбет» можете оставить на нашем сайте. Если у вас возникли проблемы с букмекером, сделайте пометку «Нужна помощь!». Администрация сайта постарается помочь в решении проблемы.

Ответы на вопросы

Где найти актуальное зеркало БК «Мелбет»

Актуальное рабочее зеркало можно найти в телеграм-канале https://t.me/MelBet_official, в поисковике Яндекс или Google.

Как пополнить счет в БК «Мелбет»

Для внесения денег на счет необходимо авторизоваться на сайте и перейти в раздел «Способы оплаты». Из представленного списка выбрать платежную систему, указать сумму платежа и подтвердить операцию.

Как сделать ставку в БК «Мелбет»

Для размещения ставки необходимо выбрать прогноз в линии путем нажатия на коэффициент. Событие отправляется в купон. В нем вводим сумму ставки и подтверждаем ставку. Потенциальный выигрыш отображается сразу. «Мелбет» принимает одиночные ставки, экспрессы и систему.

Как вывести деньги из БК «Мелбет»

Вывод доступен при обороте депозита 100% с коэффициентом от 1,10. Заказать выплату можно в личном кабинете в разделе «Способы оплаты». Рекомендуется использовать одну платежную систему для пополнения счета и вывода денег.

Где скачать мобильное приложение БК «Мелбет»

Букмекер поддерживает приложения для смартфонов с ОС iOS и Android. Для скачивания программы необходимо перейти на сайт букмекера и выбрать раздел «Приложения». Можно заказать ссылку на установочный файл в СМС сообщении.