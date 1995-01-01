Рабочее зеркало БК «Зенит»: как найти, альтернативные варианты входа, бонус новым игрокам

«Зенит» или ZenitBet — оффшорная букмекерская контора, которая работает с 1998 года. Букмекер принадлежит компании BetZenit N.V., зарегистрированной в Кюрасао.

Официальный сайт букмекера zenitbet.com заблокирован в России по двум причинам. Первая — отсутствие местной лицензии от ФНС РФ. Вторая — наличие на сайте онлайн слотов и игр с живым дилером.

Для регистрации на сайте БК «Зенит» необходимо обойти блокировку. Есть несколько способов обхода блокировки. О том, как попасть на сайт международного букмекера в нашем обзоре.

Для чего нужно рабочее зеркало

Основной способ посещения сайта БК «Зенит» — поиск рабочего зеркала. Оно является полноценной копией основного сайта, но доступ к нему по другому доменному адресу. Разницы между zenitbet.com и рабочим зеркалом сайта нет, кроме отличий в домене.

Оба портала связаны. Если вы регистрируетесь на основном ресурсе, а потом заходите через зеркало БК, то повторная регистрация не требуется. Это касается баланса игрока и заключенных ставок. Зеркало и основной сайт синхронизированы одной базой данных.

Зеркало запускается самим букмекером, так как компания заинтересована в поддержании оборота ставок и увеличению аудитории портала. При запуске копии или главного сайта вы попадаете на один ресурс.

Как найти рабочее зеркало

Актуальную копию рабочего зеркала БК «Зенит» публикует наш портал. Вы можете просто сохранить страницу и когда предыдущую версию сайта заблокируют, использовать новый адрес. Ниже расскажем о других способах поиска рабочего зеркало ZenitBet.

Поисковые системы

Самый простой и доступный вариант — использование поискового запроса «Рабочее зеркало БК Зенит» в Google или Яндекс. В выдаче будут ссылки на спортивные ресурсы, которые публикуют копии сайта «Зенит». Есть вероятность найти само рабочее зеркало и сразу попасть на сайт букмекера.

Поисковая Выдача в Яндекс

При переходе по вкладкам, которые предлагают различные ресурсы, рекомендуем использовать режим «Инкогнито». Это поможет сохранить персональные данные и пароли, если попали в фишинговую ловушку.

Телеграмм бот

Надежнее использовать способы, которые предлагает сам букмекер. У ZenitBet есть официальный Telegram бот @betzenit_bot и @zbetbot.

Получение зеркало в Телеграм

Для получения ссылки на сайт необходимо запустить бот и скопировать полученную ссылку. Бот работает не всегда. Периодически он пишет ошибку, что превышено число пользователей.

Умная закладка

Для добавления сайта БК «Зенит» в закладки необходимо запустить зеркало и выбрать иконку с замком. Она выделена зеленым цветом.

Умная закладка

В открывшемся окне будет раздел «Закладка в браузер». Необходимо следовать анимированной инструкции. Букмекер предлагает подробную информацию по добавлению сайта в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.

Техподдержка и социальные сети

Служба поддержки БК «Зенит» работает круглосуточно. Для получения ссылки на сайт можно использовать следующие каналы связи:

E-mail — support@zenitbet.com;

Telegram — @zbetbot;

WhatsApp — +447495671035;

Viber — @zenitbetsupportbot;

Вконтакте — https://vk.com/zenitbetofficial;

Instagram — https://www.instagram.com/zenitbetcom/.

В саппорт можно получить не только ссылку на сайт, но и ответы на свои вопросы.

Персональная ссылка

Букмекер «Зенит» одним из первых на рынке ставок запустил новое актуальное предложение обхода блокировки. В личном кабинете игрока можно найти персональную ссылку для доступа к сайту. Ее сложнее заблокировать регулятору, чем рабочее зеркало для общего доступа.

Персональный адрес

Другие способы обхода блокировки

Рабочее зеркало — не единственный способ обхода блокировки. Из альтернативных вариантов можно выделить три. О них поговорим ниже.

VPN

VPN-приложения обеспечивают анонимность пользователя, шифруют трафик и помогают безопасно использовать интернет. Запуская VPN пользователь изменяет свой IP-адрес и официальный сайт zenitbet.com перестает быть заблокированным. Важно выбрать страну подключения, где БК «Зенит» не входил в число запрещенных ресурсов.

«Зенит» рекомендует использовать при VPN-приложения: Betternet Free, Zen Mate и Windscribe. Можно использовать и другие программы для входа на сайт букмекера.

Браузеры

Анонимный вход обеспечивает браузер Tor и браузеры с встроенной функцией VPN. Она активируется при установке специального расширения.

Браузеры и расширения

Для быстрого поиска необходимо расширения можно воспользоваться подсказками БК «Зенит». На сайте букмекера можно скачать TOR Browser и расширения для Firefox, Yandex, Chrome и Opera. Это варианты для ПК. Для смартфонов представлены TOR Browser и расширение для Yandex.

Приложение

БК «Зенит» поддерживает три приложения. Они автоматически настроены на обход блокировки. С сайта БК можно скачать три версии программы для разных ОС:

Windows;

Android;

iOS.

Программа для ПК скачивается автоматически при выборе Windows в разделе «Наши приложения».

Приложения БК ZenitBet

Для установки программы на Android необходимо скачать apk файл с сайта букмекера. После открытия файла необходимо перейти в настройки и разрешить установку программы из неизвестного источника. Финальный шаг — нажать «Установить». После установки приложение запустится самостоятельно.

Прямой ссылки на приложение «Зенит» в App Store нет. Загрузка приложения происходит в два этапа. На первом необходимо скачать программу для тестирования TestFlight из App Store. В программе необходимо выбрать Zenit Bet для тестирования.

Бонусная программа БК Zenitbet

За регистрацию аккаунта на сайте или в мобильном приложении букмекер «Зенит» дарит до 30 000 рублей. Размер бонусного вознаграждения равен 100% от суммы первого пополнения счета. С момента регистрации до стартового депозита должно пройти не более 7 дней. Минимальная сумма депозита 100 рублей. Для получения денег на счет необходимо активировать промокод BONUS30K при регистрации аккаунта.

Деньги поступают на счет в виде фрибета при выполнении следующих условий:

оборот ставок с множителем х5 (при бонусе в 30 000 рублей, оборот составит 30 000 х 5 = 150 000);

тип ставки «Экспресс» минимум с тремя событиями с коэффициентом каждого не менее 1,40.

На выполнение условий отводится 30 дней.

Любителям азартных игр также доступен приветственный бонус. Zenitbet дарит +100% к сумме стартового пополнения счета и 50 фриспинов. Максимальная сумма бонуса равна 20 000 рублей. Для получения вознаграждения необходимо в течение 7 дней с момента регистрации пополнить счет от 100 рублей. Полученный бонус необходимо отыграть в течение трех дней в казино с множителем х50.

Все акции БК Зенит

В рамках «Кэшбэк-копилки» игрок ежедневно получает баллы за выигранные и проигранные баллы. Количество баллов равна 1% от выигрыша и 5% от суммы проигранной ставки. Баллы можно обменять на фрибет 250, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 и 50 000 рублей. Список событий, которые участвуют в акции постоянно обновляется.

Легально ли пользоваться зеркалом

Использование зеркала или VPN для обхода блокировки не является нарушением закона. На законодательном уровне запрещена организация азартных игр, но не участие в них.

У клиентов офшорных букмекеров могут возникнуть проблемы с налоговой службой. Получение выигрыша у оффшорного букмекера должно декларироваться по форме 3-НДФЛ.

Заключение

Зеркало является альтернативным адресом сайта, который ведет на сервис букмекерской конторы. Игрокам из России зеркало нужно для получения доступа к оффшорному букмекеру «Зенит».

Самый простой, но рискованный способ поиска зеркала — поиск в интернете. Часть ресурсов ведут на мошеннические порталы. Лучше использовать варианты, которые предлагает сам букмекер: обращение в службу поддержки, телеграм-бот, добавление сайта в закладки, получение персональной ссылки, использование VPN.

Ответы на вопросы

Как получить доступ к сайту БК Zenitbet?

Доступ к сайту БК Zenitbet возможен с использованием VPN или рабочего зеркала. Зеркало можно найти в интернете, получить персональную ссылку, запросить адрес зеркала у службы поддержки, в телеграм-боте. Доступ к ресурсу открывается при добавлении сайта в закладки браузера, установки расширения на браузер и скачивании приложения для Windows, iOS и Android.

Как зарегистрироваться в Zenitbet?

Для регистрации на сайте необходимо открыть регистрационную анкету. В ней четыре поля для заполнения: номер телефона, пароль, валюта, промокод (BONUS30K). Промокод вводится для получения стартового бонуса для ставок на спорт. При выборе бонуса для казино, активация промокода не требуется. Игроки из России могут открыть счет в рубле. В списке валют также представлены доллар, гривна, евро, тенге, приднестровский рубль. Есть возможность регистрации в один клик с указанием страны и валюты счета.

Какие бонусы предлагает Zenitbet?

В рамках приветственного пакета Zenitbet представлены два бонуса. Один для ставок на спорт, второй для игры в казино. Оба бонуса активируются с первым пополнением счета с течение 7 дней момента регистрации. Для клиентов БК бонус до 30 000 рублей, для клиентов казино — до 20 000 рублей и 50 фриспинов.