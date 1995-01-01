Зеркало Winline на сегодня: что это, как найти

Букмекерская компания Winlinebet работает по международной лицензии, выданной в Коста-Рике, которая признается не во всех странах. В частности в России деятельность данного букмекера запрещена, а его сайт winlinebet.com заблокирован. Для российских бетторов существует официальный легальный букмекер «Винлайн», однако многие азартные игроки предпочитают заключать пари именно в международной БК. Для доступа к ее сайту им приходится искать альтернативные пути, самый популярный из которых – рабочее зеркало Winline. О том, как найти актуальное зеркало Winline на сегодня, что из себя представляют такие сайты и насколько легальна игра через них, мы расскажем далее.

Что такое зеркало Winlinebet: причины блокировки сайта в РФ

Зеркало – это точная копия официального сайта букмекерской конторы. Дублирующая страница на 100% повторяет оригинальную по функционалу и внешнему виду. Единственным отличием является новый URL, используемый для входа. Так, по состоянию на день написания этого обзора работало зеркало Винлайн по адресу winlinebet4.xyz.

Данные клиентов переносятся на зеркальный сайт с основного сервера БК. Повторная регистрация и авторизация на зеркале беттору не нужна – в личном кабинете сохраняются баланс, все активные бонусы, история пополнений и выплат и другие данные. Если вы еще не были зарегистрированы в БК Винлайн, это можно сделать на зеркальном сайте.

В чем причина популярности зеркал? С 2014 года в России ужесточили законодательство, касающееся сферы азартных игр. С тех пор на территории страны запрещена деятельность букмекерских контор, не имеющих лицензии ФНС РФ, не сотрудничающих с Первым ЦУПИС и не являющихся членом СРО «Ассоциации букмекерских контор». Winlinebet подпадает под все эти пункты, поэтому российские провайдеры вынуждены блокировать доступ игрокам к ее сайту winlinebet.com. Свободный доступ на территории РФ предоставляется только к конторам, работающим в доменной зоне .ru.

Тем не менее, многих игроков продолжает привлекать именно международная БК Winline. Правда, на момент написания обзора (август 2022 года) новым игрокам делать здесь нечего. На сайте и в мобильной версии нельзя пройти регистрацию, верификацию, совершить первый депозит. Обращение в службу поддержки лишь немного прояснило ситуацию. Ответ был таков:

«К сожалению, по техническим причинам регистрация временно недоступна. На данный момент какая-либо информация о сроках возобновления отсутствует».

Действующие игроки Winlinebet могут входить в свои ранее созданные аккаунты, но для этого им также нужно преодолевать запреты и блокировки. Для таких бетторов администрация международного букмекера и генерирует новые зеркала.

Как найти рабочее зеркало Винлайн сегодня

Главной задачей беттора, играющего через зеркало Винлайн, остается поиск работающей копии основного веб-портала БК. Учтите, что провайдеры, повинуясь законодательству страны, выискивают и блокируют не только главные сайты международных контор с офшорной лицензией, но и зеркала. Средний срок функционирования зеркального портала – месяц, после чего он также попадает под блокировку.

Разумеется, букмекерская контора заинтересована в том, чтобы игроки имели постоянный и беспрепятственный доступ к веб-порталу. В противном случае поток ставок сократится, а со временем беттор может полностью покинуть БК. Поэтому новые зеркальные адреса появляются с завидным постоянством.

Найти рабочее зеркало Винлайн можно следующими способами:

Обратившись в службу поддержки БК. Самый надежный способ, хотя и не самый быстрый. Напишите в саппорт по почте, в онлайн-чате или позвоните по телефону. Актуальную ссылку пришлют тем же способом, которым совершено обращение (письмо на e-mail, сообщение в чате или смс на смартфон). В разделе с правилами БК. Это своеобразное ноу-хау от международного букмекера Winline. Компания внесла адрес рабочего зеркала в свои правила в формате PDF. Как только очередной зеркальный портал блокируется, контора тут же меняет ссылку в правилах на рабочую. По запросу в общедоступных браузерах. Самый быстрый, но не самый надежный способ поиска рабочего зеркала Винлайн. Достаточно просто перейти в Google или Yandex и ввести соответствующий поисковый запрос. Результатов поиска будет довольно много, но учтите, что есть риск на поддельный фишинговый портал, оформленный мошенниками под дизайн БК. Сделав несколько действий на таком портале, вы рискуете потерять доступ к своему игровому счету и всем деньгам на нем. На тематических форумах и других online-платформах. Рекомендуем мониторить только проверенные веб-ресурсы с прогнозами и беттинговой тематикой. Например, актуальное зеркало Винлайн вы всегда найдете на нашем сайте.

Признаки поддельного зеркального сайта

Чтобы не попасться на крючок мошенников, при переходе на зеркало Винлайн, полученное из интернета, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

Отличия в дизайне или функционале. Главный критерий «правильного» зеркала Winline – стопроцентная схожесть с главным веб-ресурсом (кроме адреса). Даже малейшие расхождения (цвет, шрифт, расположение кнопок) свидетельствует о том, что вы попали на сайт мошенников. Поскорее покиньте его и ни в коем случае не пытайтесь пройти авторизацию.

Ошибки/неточные данные в линии и/или статистике. Аферисты не всегда внимательно относятся к созданию веб-порталов, призванных отбирать деньги у пользователей. Порой в линии встречаются неправильные названия команд, игроков, в статистике указано неверное количество сыгранных матчей и т.д. Все это – признаки поддельного зеркала Винлайн.

В адресе сайта нет аббревиатуры https. Она свидетельствует о том, что данные передаются по защищенному протоколу.

Слишком медленная работа сайта. Обычно на веб-порталах мошенников используется самый дешевый и некачественный хостинг.

FAQ

Легально ли играть через зеркало Winlinebet?

С точки зрения законодательства РФ бетторы имеют полное право играть через зеркальные сайты.

Есть ли другие способы обхода блокировки, кроме зеркала?

Игроки могут использовать приложение Винлайн, браузеры со встроенным ВПН (самый известный – Tor), отдельные VPN-сервисы, анонимайзеры.

Почему я не могу зарегистрироваться на зеркале Winlinebet в 2022 году?

По состоянию на август 2022 года БК Winlinebet не принимает новых клиентов. Вы не сможете создать аккаунт ни на оригинальном сайте, ни на зеркале. Действующие игроки могут заходить в свои аккаунты.